Экономика

ForPostForPostРоссияне массово бегут снимать наличные после обращений Путина

Массовое снятие денег со счетов было отмечено после обращения к нации президента России Владимира Путина из-за ситуации с коронавирусом, пишет vse42.ru. По данным ЦБ, в марте банкоматы и банки выдали гражданам 700 миллиардов рублей, в апреле — 326,9 миллиарда рублей.
Читать в источнике
Комментировать768

Подробнее о событии

«Народ побежал снимать наличку». Почему люди забрали ₽1 трлн из банков

РБК08:45

С начала марта в России банки выдали около триллиона рублей наличных — это больше чем за весь 2019 год

Эхо Москвы02:04

Bloomberg: россияне сняли с карточек триллион рублей после обращения Путина по коронавирусу

URA.Ruвчера в 06:50

Bloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта

РИА Новостивчера в 14:26

Bloomberg: спрос на наличные в России увеличивался после обращений Путина

Коммерсантъвчера в 11:27

В США связали увеличение количества наличных у россиян с обращениями Путина

Lenta.ruвчера в 07:20

Российские банки выдали наличными более 1 трлн рублей с начала марта

ТАССвчера в 15:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 16:38, Ашберн
Здоровье

«Вакциной» от коронавируса назвал бессимптомных носителей вирусолог

В интервью НСН специалист заявил, что таких носителей нельзя назвать больными. В данную категорию попадают в основном дети и молодые люди.
Live24 02:05
95
Общество

В Петербурге у курсантов академии выявили заражение коронавирусом

В Минобороны сообщили о заражении курсантов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:23
107
Энергетика

Цена российской нефти Urals достигла отрицательных значений

Известия 15:28
80
Происшествия

Число жертв массового убийства в Канаде возросло

REGNUM 16:13
405
Общество

Безработные ямальцы получат максимальное пособие

Жители Ямала получат максимальное пособие по безработице. Это относится к тем, кто потерял источник дохода начиная с марта.
ГТРК Ямал 10:01
41
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
2,7K
Армия и оружие

The National Interest назвал 10 причин для ликвидации НАТО

Американский политический журнал The National Interest назвал 10 причин для ликвидации НАТО.
Актуальные Новости вчера в 09:20
Футбол

Мещеряков назвал слухом информацию о Карпине в «Локомотиве»

По данным итальянского портала Tuttomercatoweb, руководство "Локомотива" уже на протяжении нескольких недель ведет переговоры с Карпиным, который тренирует "Ростов".
РИА Новости 15:05
Происшествия

Во Владикавказе задержаны первые участники акции протеста

Владикавказ, 20 апреля 2020, 14:34 — REGNUM Очевидцы событий во Владикавказе сообщают о нескольких задержанных участниках протестного митинга.
REGNUM 07:34
1
Политика

Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах

В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском вчера в 07:56
3,9K
Общество

Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции

В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
2,3K
Общество

Правительство РФ изменило перечень товаров первой необходимости

Правительство РФ представило расширенный список разрешенных к продаже во время самоизоляции товаров первой необходимости.
ГЛАС.RU 07:58
6
Здоровье

Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету

Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
Газета.Ru 12:24
650
Здоровье

У трёх студентов Московской академии СК выявили признаки коронавируса

«Скрупулёзный подход к здоровью обучающихся позволил своевременно выявить у трёх студентов Московской академии СК России из числа детей-сирот первые признаки инфекционного заболевания», — говорится в сообщении.
RT на русском 15:48
1
Общество

Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме

Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
2,2K
Происшествия

В Подмосковье задержан вандал, пытавшийся погасить Вечный огонь

REGNUM 16:21
Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

РИА Новости вчера в 20:15
583
Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС вчера в 18:52
257
Шоу-бизнес

Мать Юлии Началовой поделилась фотографиями с 13-летней дочерью певицы

Дочь Юлии Началовой 13-летняя Вера Алдонина Стоит отметить, что дочь Юлии Началовой не отказалась от встреч со своим отцом – Евгением Алдониным.
Вокруг ТВ 04:33
Единоборства

Тактаров прокомментировал свои слова в адрес Нурмагомедова

ProstoProSport 08:44
1
Космос

Ученые поймали необычный сигнал из дальнего космоса

Астрономы поймали необычный сигнал, который возник в результате слияния двух черных дыр на расстоянии 2,4 миллиарда световых лет от Земли.
РЕН ТВ 10:59
1
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
3,9K
Общество

СК отследит пранки против ведущих дистанционно уроки учителей

Ранее Центральный районный суд Челябинска оштрафовал двух человек за розыгрыш про COVID-19.
RT на русском 05:17
100
Общество

Виталий Калоев обратился к осетинам, митингующим во Владикавказе

URA.Ru 13:56
8
Происшествия

Начальник нижегородского УГИБДД Павел Ржевский уходит в отставку

Полковник полиции Павел Ржевский, возглавлявший областное Управление ГИБДД с июня 2014 года, подал рапорт о прекращении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел по достижению предельного возраста пребывания на службе.
Нижегородская Правда 05:17
27
Здоровье

В Минздраве рассказали, нужно ли лечить бессимптомный коронавирус

Главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева заявила, что бессимптомный коронавирус в некоторых случаях требует специальной терапии.
Москва 24 11:53
29
Космос

В направлении Земли летит новая комета

В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский вчера в 17:15
8
Общество

Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом

Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
220
Политика

Трамп намерен выдвинуть Джули Фишер на пост посла США в Минске

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о намерении выдвинуть кандидатуру заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер на пост посла Соединенных Штатов в Белоруссии.
ТАСС 16:29
1
Культура

Харламов снова поиздевался над передачей Гузеевой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов очень любит шутить над телеведущей Ларисой Гузеевой.
Рамблер 04:53
7
Как работают Яндекс.Новости?
Главное