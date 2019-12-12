Общество
ИзвестияРоссияне массово испугались увольнений
В опросе приняли участие 20,5 тыс. работников. На вопрос о том, существует ли для вас угроза увольнения, ответ «точно да» и «скорее да» дали 26% опрошенных (9% и 17% соответственно). Это на 2% выше, чем в прошлом квартале, и на 1% по сравнению с прошлогодним показателем.
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с чего всё началось
26% россиян считают, что на нынешнем месте работы над ними нависла угроза увольнения. Это показало проведенное в последнем квартале 2019 года исследование HeadHunter, с результатами которого ознакомились «Известия».Известиявчера в 16:01
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Общество
Россиян предупредили о волнах холода зимой
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" заявил, что жителей некоторых регионов России ожидают волны холода.