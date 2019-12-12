Общество

ИзвестияИзвестияРоссияне массово испугались увольнений

В опросе приняли участие 20,5 тыс. работников. На вопрос о том, существует ли для вас угроза увольнения, ответ «точно да» и «скорее да» дали 26% опрошенных (9% и 17% соответственно). Это на 2% выше, чем в прошлом квартале, и на 1% по сравнению с прошлогодним показателем.
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с чего всё началось

В ожидании худа: четверть россиян опасаются увольнения

26% россиян считают, что на нынешнем месте работы над ними нависла угроза увольнения. Это показало проведенное в последнем квартале 2019 года исследование HeadHunter, с результатами которого ознакомились «Известия».
Известиявчера в 16:01

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Четверть россиян боится увольнения, показал опрос

РИА Новости01:31

Треть жителей России уверены, что не потеряют работу

REGNUM01:48

«Известия»: более четверти россиян опасаются увольнения

ТАССвчера в 19:43

Четверть россиян боятся увольнения

Газета.Ruвчера в 21:39

Россияне высказались о страхе быть уволенными

Lenta.ruвчера в 20:47

Четверть россиян сообщили об угрозе увольнения

РБКвчера в 22:42

Россияне массово испугались увольнений

Известиявчера в 18:28
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Общество

Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
РБК 00:34
Политика

Москва выслала двух немецких дипломатов в ответ на действия Берлина

Москва объявила двух сотрудников посольства ФРГ в России персонами нон грата, сообщается на сайте МИДа.
РБК 04:04
Армия и оружие

В ДНР насчитали 12 обстрелов за сутки

В Народной милиции ДНР сообщили 11 декабря, что за прошедшие сутки украинская армия обстреляла самопровозглашенную республику 12 раз.
Московский Комсомолец вчера в 01:56
Политика

В Киеве объяснили исправление текста коммюнике «нормандского» саммита

Официальный представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Алексей Резников в эфире телеканала "Громадське ТВ" назвал скандал с искажением текста коммюнике парижского саммита "Нормандской четверки" "надуманной и раздутой из ничего историей".
РИА Новости 03:37
Финансы

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций займет России $500 млн

В четверг совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил суверенный займ России на $500 млн.
Ведомости 04:00
Происшествия

Погибли издатель «Тинькофф журнала» Александр Рай и его жена

Регион online 10 декабря в 12:34
Общество

В Москве прощаются с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 23:30
Происшествия

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», находящемся на ремонте в доке Мурманска, произошел пожар, сообщил центр судоремонта «Звездочка».
Коммерсантъ 03:27
Здоровье

Медведев утвердил программу гарантий бесплатной медпомощи на три года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи в стране на ближайшие три года.
RT на русском 09 декабря в 09:21
Общество

Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

РБК вчера в 16:29
Политика

В сенате США одобрили билль, признающий Россию «спонсором терроризма»

Международный комитет сената США одобрил законопроект (билль), который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
РИА Новости вчера в 13:38
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студентки РУДН

ТАСС 03:00
Футбол

Абрамович отказался продавать «Челси» совладельцу бейсбольной команды

Владелец «Челси» Роман Абрамович отклонил предложение о продаже футбольной команды, поступившее от совладельца бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс» Тодда Боэли, пишет The Wall Street Journal.
News.ru 10 декабря в 05:38
Хоккей

Овечкин применил силовой прием против арбитра

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин применил мощный силовой прием против судьи Джона Макайзека в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостона».
Известия 01:48
Политика

Украина выразила протест из-за визита делегатов из Крыма в Белград

Для выражения протеста в МИД Незалежной была вызвана временный поверенный в делах Республики Сербия на Украине Светлана Кошутич.
News.ru 02:06
Космос

Россия разрабатывает средства уничтожения опасных астероидов

Ранее сообщалось, что коллектив российских научных институтов и центров признал безопасным и эффективным способ уничтожения угрожающего Земле астероида с помощью запуска к нему ядерного устройства.
РИА Новости 03:44
Происшествия

Бывший мэр Челябинска признался в получении взятки

REGNUM 02:56
Политика

В Великобритании начались досрочные выборы в парламент

Досрочные выборы в Палату общин британского парламента начались в четверг в Соединенном Королевстве.
ТАСС 02:08
Политика

Путин опасается повторения Сребреницы на Донбассе

Президент России Владимир Путин отметил, что в условиях отсутствия закона об амнистии в отношении жителей Донбасса, установление Киевом контроля на границе с РФ чревато массовым уничтожением граждан республик.
MOS.news вчера в 09:47
Происшествия

В зоне поиска самолета ВВС Чили обнаружили останки пассажиров

Известия 00:01
Политика

В Раде обнародовали законопроект об особом статусе Донбасса

Украинское руководство намерено на год продлить закон об особом статусе Донбасса.
Новостной фронт вчера в 06:09
Кино

В Москве показали документальный фильм RT и WWF России «Дикие и свободные»

Свой вклад внёс учёный и телеведущий Николай Дроздов — в его уникальной озвучке «Диких и свободных» впервые показали зрителям в кинотеатре «Иллюзион».
RT на русском 03:40
Экономика

Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Известия вчера в 14:31
Шоу-бизнес

63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта

63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".
Вокруг ТВ 10 декабря в 02:40
Происшествия

Власти Кубани назвали имена офицеров, погибших при крушении Ми-28

При крушении боевого вертолета Ми-28 в Краснодарском крае погибли подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко, сообщает пресс-служба администрации губернатора Вениамина Кондратьева.
РИА Новости 02:45
Хоккей

Рене Фазель: IIHF сделает все для сохранения Россией чемпионатов мира

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сделал заявление относительно ситуации с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований и лишить возможности принимать мировые турниры.
Вести.Ru 02:58
Наука

Ледник в Гренландии начал таять в 7 раз быстрее

Скорость таяния ледников в Гренландии за последние 30 лет увеличилась в 7 раз.
iReactor 03:46
Космос

На МКС доставили ящик вина

Экономика сегодня 04:02
Общество

В Приморье частично затонула подлодка

Отправленная на утилизацию подводная лодка частично затонула во время буксировки в Приморском крае.
Lenta.ru 02:10
Общество

Россиян предупредили о волнах холода зимой

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" заявил, что жителей некоторых регионов России ожидают волны холода.
РИА Новости 01:42
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