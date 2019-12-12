Общество

ИзвестияИзвестияРоссияне массово испугались увольнений

В опросе приняли участие 20,5 тыс. работников. На вопрос о том, существует ли для вас угроза увольнения, ответ «точно да» и «скорее да» дали 26% опрошенных (9% и 17% соответственно). Это на 2% выше, чем в прошлом квартале, и на 1% по сравнению с прошлогодним показателем.
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с чего всё началось

В ожидании худа: четверть россиян опасаются увольнения

26% россиян считают, что на нынешнем месте работы над ними нависла угроза увольнения. Это показало проведенное в последнем квартале 2019 года исследование HeadHunter, с результатами которого ознакомились «Известия».
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Печальные цифры: что стоит за растущим ожиданием увольнения у граждан РФ

REGNUM04:41

Четверть россиян боится увольнения, показал опрос

РИА Новости01:31

Россияне массово испугались увольнений

Известиявчера в 18:28

Четверть россиян боятся увольнения

Газета.Ruвчера в 21:39

Россияне высказались о страхе быть уволенными

Lenta.ruвчера в 20:47

«Известия»: более четверти россиян опасаются увольнения

ТАССвчера в 19:43

Четверть россиян сообщили об угрозе увольнения

РБКвчера в 22:42
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 05:50, Ашберн
Политика

В Кремле прокомментировали прекращение показа сериала «Слуга народа»

Первые серии сериала "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли показали в эфире российского телеканала ТНТ в среду, 11 декабря.
РИА Новости 04:40
Финансы

Индекс РТС обновил максимум с октября 2013 года

Индекс РТС на торгах Московской биржи превысил отметку в 1490 пунктов и обновил максимум с 30 октября 2013 года.
ТАСС 04:33
Происшествия

Во время пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали военные

При пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали двое военных, их жизни ничто не угрожает.
Lenta.ru 05:32
Общество

31 декабря объявлено выходным днем для владимирцев

С самого утра можно будет спокойно готовиться к торжеству Губернатор Владимир Сипягин вечером подписал указ о переносе рабочего дня с 31 декабря на 28 декабря, субботу.
Pro Город Владимир 04:35
Происшествия

Названы имена погибших при крушении вертолета Ми-28 на Кубани

В результате крушения боевого вертолета Ми-28 в Краснодарском крае погибли подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко.
Газета.Ru 02:59
Политика

Украина поблагодарила США за санкции против «Северного потока-2»

Решение США ввести санкции против российского газопровода «Северный поток — 2» помогут укрепить энергетическую безопасность Европы, уверены в Киеве.
Росбалт 04:58
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
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Шоу-бизнес

Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»

Газета.Ru вчера в 11:46
Общество

В Приморье затонула подводная лодка

На юге Приморье, в районе города Находка во время буксировки к месту утилизации частично затонула списанная подводная лодка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 02:38
Интернет

Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi

В ESET советуют при выходе в интернет через бесплатный Wi-Fi соблюдать простые правила безопасности и пользоваться антивирусной программой.
Astera вчера в 15:17
Политика

Посол Эквадора рассказал, кто причастен к протестам в стране

Движение Революционные вооруженные силы Колумбии (FARC) и группы людей, внедренные в ряды венесуэльских мигрантов, причастны к протестам в Эквадоре, заявил посол страны в РФ Хулио Прадо Эспиноса.
РИА Новости 05:27
Происшествия

Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске

Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
Газета.Ru 04:46
Политика

Кремль уверен в причастности убитого в Берлине грузина к терактам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что причастность убитого в Берлине человека к терактам установлена.
News.ru 04:57
Футбол

Прогноз Черданцева на матч Лиги Европы «Хетафе» - «Краснодар»

Комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 6 тура Лиги Европы, в котором "Краснодар" встретится в Испании с "Хетафе".
Sport.ru 03:59
Происшествия

Полиция допрашивает подозреваемых в избиении девушки в Петербурге

Мегаполис онлайн 05:26
Происшествия

Следователи задержали подозреваемого в убийстве студентки РУДН

РБК 04:48
Экономика

Суд ввёл наблюдение за крупнейшим строителем мостов Петербурга

Процедура наблюдения в ЗАО «Пилон» введена Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленобласти в ходе рассмотрения искового заявления Федеральной налоговой службы по банкротству предприятия.
REGNUM 05:27
Спорт

Глава РУСАДА отреагировал на высказывание Медведева про санкции WADA

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал реакцию премьер-министра России Дмитрия Медведева на санкции WADA.
Газета.Ru 03:54
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк опровергла новости СМИ о параличе актрисы

Семья Анастасии Заворотнюк опровергла новости в СМИ, которые писали о параличе актрисы. Соответствующая публикация размещена в Instagram.
OAnews 00:53
Экономика

Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики

Ранее господин Орешкин сказал, что в первом квартале 2020 года инфляция в России может опуститься ниже 2,5%. Инфляция на конец года, по оценкам Минэокомики, составит 3-3,1%.
Коммерсантъ 05:43
Армия и оружие

The National Interest назвал самые мощные флоты в мире

Журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных военно-морских флотов в мире, включив туда США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.
РИА Новости вчера в 21:36
Политика

В Великобритании начались досрочные выборы в парламент

Досрочные выборы в Палату общин британского парламента начались в четверг в Соединенном Королевстве.
ТАСС 02:08
Футбол

Черчесов – о сборной России, шансах на Евро-2020 и Дзюбе

Заодно главный тренер сборной России рассказал, кто ведет его «Инстаграм» С главным тренером сборной России мы встретились в его рабочем кабинете в офисе на Таганке.
Чемпионат 04:00
Политика

Германия признала капитуляцию перед США из-за «Северного потока-2»

Правительство Германии признало капитуляцию перед Соединенными Штатами Америки из-за ситуации вокруг строительства российского газопровода "Северный поток-2", сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге по вопросам энергетики Штеффена Котре.
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Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Московский «Локомотив» проиграл на выезде испанскому «Атлетико» в матче заключительного, шестого, тура группового этапа Лиги чемпионов.
Аргументы и Факты вчера в 19:01
Общество

Подсчитаны траты россиян на Новый год

В среднем россияне в 2019 году собираются потратить на Новый год 19,3 тысячи рублей — на 14 процентов больше, чем в прошлом году, подсчитали аналитики Deloitte.
Lenta.ru 05:27
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Белорусский олигарх стал поставщиком российского угля на Украину

Кто стал посредником при поставках Компания NT Marine, зарегистрированная в Эстонии, получила разрешение на поставку более 600 тыс. т коксующегося и энергетического угля из России на Украину (чуть меньше 50% всех поставок) в декабре 2019 года.
РБК вчера в 23:00
Кино

Новая часть «Матрицы» выйдет в 2021 году

The Moscow Post 01:25
Общество

В итальянском музее нашли похищенную 22 года назад картину Климта

В итальянском музее нашли картину Густава Климта, которая была похищена 22 года назад.
Вести.Ru вчера в 08:43
Шоу-бизнес

Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе

Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ назвали его новой женой, прокомментировала сообщения о свадьбе.
РИА Новости 04:55
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