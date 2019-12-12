Общество
ИзвестияРоссияне массово испугались увольнений
В опросе приняли участие 20,5 тыс. работников. На вопрос о том, существует ли для вас угроза увольнения, ответ «точно да» и «скорее да» дали 26% опрошенных (9% и 17% соответственно). Это на 2% выше, чем в прошлом квартале, и на 1% по сравнению с прошлогодним показателем.
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с чего всё началось
26% россиян считают, что на нынешнем месте работы над ними нависла угроза увольнения. Это показало проведенное в последнем квартале 2019 года исследование HeadHunter, с результатами которого ознакомились «Известия».Известиявчера в 16:01
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С самого утра можно будет спокойно готовиться к торжеству Губернатор Владимир Сипягин вечером подписал указ о переносе рабочего дня с 31 декабря на 28 декабря, субботу.
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Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi
В ESET советуют при выходе в интернет через бесплатный Wi-Fi соблюдать простые правила безопасности и пользоваться антивирусной программой.
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Посол Эквадора рассказал, кто причастен к протестам в стране
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что причастность убитого в Берлине человека к терактам установлена.
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Комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 6 тура Лиги Европы, в котором "Краснодар" встретится в Испании с "Хетафе".
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Полиция допрашивает подозреваемых в избиении девушки в Петербурге
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Процедура наблюдения в ЗАО «Пилон» введена Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленобласти в ходе рассмотрения искового заявления Федеральной налоговой службы по банкротству предприятия.
Спорт
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Семья Анастасии Заворотнюк опровергла новости СМИ о параличе актрисы
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The National Interest назвал самые мощные флоты в мире
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Политика
В Великобритании начались досрочные выборы в парламент
Досрочные выборы в Палату общин британского парламента начались в четверг в Соединенном Королевстве.
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Черчесов – о сборной России, шансах на Евро-2020 и Дзюбе
Заодно главный тренер сборной России рассказал, кто ведет его «Инстаграм» С главным тренером сборной России мы встретились в его рабочем кабинете в офисе на Таганке.
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Общество
Подсчитаны траты россиян на Новый год
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Общество
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Кто стал посредником при поставках Компания NT Marine, зарегистрированная в Эстонии, получила разрешение на поставку более 600 тыс. т коксующегося и энергетического угля из России на Украину (чуть меньше 50% всех поставок) в декабре 2019 года.
Кино
Новая часть «Матрицы» выйдет в 2021 году
Общество
В итальянском музее нашли похищенную 22 года назад картину Климта
В итальянском музее нашли картину Густава Климта, которая была похищена 22 года назад.
Шоу-бизнес
Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе
Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ назвали его новой женой, прокомментировала сообщения о свадьбе.