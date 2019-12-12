26% россиян считают, что на нынешнем месте работы над ними нависла угроза увольнения. Это показало проведенное в последнем квартале 2019 года исследование HeadHunter, с результатами которого ознакомились «Известия».

с чего всё началось

В опросе приняли участие 20,5 тыс. работников. На вопрос о том, существует ли для вас угроза увольнения, ответ «точно да» и «скорее да» дали 26% опрошенных (9% и 17% соответственно). Это на 2% выше, чем в прошлом квартале, и на 1% по сравнению с прошлогодним показателем.

Финансы Индекс РТС обновил максимум с октября 2013 года Индекс РТС на торгах Московской биржи превысил отметку в 1490 пунктов и обновил максимум с 30 октября 2013 года.

Общество 31 декабря объявлено выходным днем для владимирцев С самого утра можно будет спокойно готовиться к торжеству Губернатор Владимир Сипягин вечером подписал указ о переносе рабочего дня с 31 декабря на 28 декабря, субботу.

Общество В Москве простились с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.

Общество В Приморье затонула подводная лодка На юге Приморье, в районе города Находка во время буксировки к месту утилизации частично затонула списанная подводная лодка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Посол Эквадора рассказал, кто причастен к протестам в стране Движение Революционные вооруженные силы Колумбии (FARC) и группы людей, внедренные в ряды венесуэльских мигрантов, причастны к протестам в Эквадоре, заявил посол страны в РФ Хулио Прадо Эспиноса.

Экономика Суд ввёл наблюдение за крупнейшим строителем мостов Петербурга Процедура наблюдения в ЗАО «Пилон» введена Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленобласти в ходе рассмотрения искового заявления Федеральной налоговой службы по банкротству предприятия.

Экономика Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики Ранее господин Орешкин сказал, что в первом квартале 2020 года инфляция в России может опуститься ниже 2,5%. Инфляция на конец года, по оценкам Минэокомики, составит 3-3,1%.

Политика Германия признала капитуляцию перед США из-за «Северного потока-2» Правительство Германии признало капитуляцию перед Соединенными Штатами Америки из-за ситуации вокруг строительства российского газопровода "Северный поток-2", сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге по вопросам энергетики Штеффена Котре.

Общество Подсчитаны траты россиян на Новый год В среднем россияне в 2019 году собираются потратить на Новый год 19,3 тысячи рублей — на 14 процентов больше, чем в прошлом году, подсчитали аналитики Deloitte.