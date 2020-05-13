Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссияне массово отказались от летних отпусков из-за коронавируса

Россияне массово отказались от летних отпусков из-за пандемии коронавируса и закрытых границ с другими странами. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на исследование банка «Открытие». Так, только 41 процент опрошенных оказался готов отдыхать летом.
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Россияне массово отказались от летних отпусков из-за коронавируса

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Большинство россиян не будут летом уходить в отпуск

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Большинство россиян не планируют уходить летом в отпуск

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Опрос: 40% россиян планируют брать отпуск этим летом

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Большинство россиян не будут брать летние отпуска

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Почти 60% россиян не планируют летом уходить в отпуск - исследование

ПРАЙМ19:45
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Песков рассказал, когда последний раз контактировал с Путиным

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Windows 10 May 2020 Update вышла для ПК

Изначально выпустить Windows 10 May 2020 Update планировали для пользователей 12 мая, а для производителей и того раньше — 28 апреля.
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Директора филиала лесхоза поймали на взятке в Иркутской области

33-летнего директора Баерского филиала ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» обвиняют в получении взятки.
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Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
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В Приморье сообщили, когда могут принять решение о снятии ограничений

Решение о поэтапном снятии ограничений из-за коронавируса в Приморье может быть принято на следующей неделе, это зависит от соблюдения мер самими местными жителями, сообщает правительство региона.
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В Свердловской области выявили 211 новых случаев коронавируса

В Свердловской области за последние сутки зафиксировано ещё 211 заболевших коронавирусом. Общее число заражённых составило 2163 человека.
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Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости

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На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости 11:48
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Коммерсантъ 13:21
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США признали военные успехи России в Сирии

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Американская компания Amazon построила робота, который уничтожает вирус COVID-19 с помощью ультрафиолета.
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Создан тест, выявляющий коронавирус за 30 секунд

Иранские ученые разработали тест-систему, позволяющую выявить наличие коронавируса в течение 30 секунд.
Петербургский дневник 14:12
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В конгресс США внесли резолюцию о «нарушении прав человека в России»

В конгресс США внесена резолюция, осуждающая «нарушения прав человека в России», передает РИА Новости.
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Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплат на детей

Минкомсвязь России на едином портале госуслуг запустила на отдельной странице сервис, через который родители смогут оформить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
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Влад Соколовский заразился коронавирусом

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В Мосгордуме оценили готовность столицы к снятию ограничений

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Ольгу Куриленко затравили за поздравление с Днем Победы

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Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
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