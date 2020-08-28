Россияне массово забрали валюту из банков
Россияне в июле 2020 года продолжили массовый побег из валютных вкладов. За месяц жители страны забрали из банков 508,6 миллиона долларов. Для сравнения, в июне этот показатель был на уровне 332,1 миллиона, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.В источнике
С чего всё началось
Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады
Управляющий активами БКС Андрей Русецкий указывает, что россияне все больше обращают внимание на альтернативные инвестиционные инструменты, например, российские еврооблигации и валютные ПИФы.
РИА Новости17:58
Подробнее о событии