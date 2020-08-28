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Lenta.ru
Lenta.ru

Россияне массово забрали валюту из банков

Россияне в июле 2020 года продолжили массовый побег из валютных вкладов. За месяц жители страны забрали из банков 508,6 миллиона долларов. Для сравнения, в июне этот показатель был на уровне 332,1 миллиона, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады

Управляющий активами БКС Андрей Русецкий указывает, что россияне все больше обращают внимание на альтернативные инвестиционные инструменты, например, российские еврооблигации и валютные ПИФы.
РИА Новости17:58
Подробнее о событии
Lenta.ru

Россияне массово забрали валюту из банков

Lenta.ru03:10
ПРАЙМ

Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады

ПРАЙМ17:16
Deita.ru

Россияне массово бросились закрывать банковские вклады

Deita.ru01:15
Экономика сегодня

Россияне в июле вывели полмиллиарда долларов из банков

Экономика сегодня23:48
АБН

Россияне стали активно закрывать валютные вклады

АБН23:35
Телеканал 360°

Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады

Телеканал 360°21:42
Росбалт

Россияне стали активнее закрывать валютные вклады

Росбалт02:35

Опубликовано видео нападения радикалов на автобус под Харьковом

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись, на которой запечатлен момент нападения на автобус с членами общественного движения "Патриоты — За жизнь" на трассе Киев — Харьков в Харьковской области.
РИА Новости18:02
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Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

Согласно оборотной ведомости банка на 1 августа, за предыдущий месяц объем просроченных рублевых кредитов в банке увеличился на рекордные в истории Сбербанка 92,6 млрд руб. Объем валютных обязательств бизнеса, по которым не вносились платежи, вырос на $1,96 млрд (тоже исторический максимум).
РБК17:00
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Мишустин утвердил субсидирование ввоза в Россию препарата «Онкаспар»

«Правительство утвердило правила предоставления субсидии на закупку, ввоз и доставку незарегистрированного в России противолейкозного препарата «Онкаспар» для лечения детей с тяжелой патологией», — говорится в сообщении.
ФАН03:20