Финансы
Газета.RuРоссияне забрали из банков $1,1 млрд наличными в апреле
В апреле текущего года россияне массово стали забирать средства с депозитов, общая сумма достигла $1,1 млрд. Об этом свидетельствуют данные Центробанка. При этом по состоянию на 1 мая объем вкладов физических лиц в иностранной валюте составил $88,2 млрд, за месяц он снизился на 1,2%.
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В марте этого года россияне сняли со своих счетов рекордную за шесть лет сумму
Эхо Москвывчера в 11:30
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Новая версия с индексом 8.6, как пишет портал Neowin – это самый крупный апдейт приложения среди выходивших за последнее время. (с января 2020 г. Microsoft выпустила в общей сложности пять новых версий Skype).
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Лоза отреагировал на слова Кикабидзе о России
Музыкант Юрий Лоза прокомментировал слова кинематографиста Вахтанга Кикабидзе о том, что Россия вторглась на территорию Грузии в 2008 году.
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Офицеры ФСБ подбрасывали подозреваемым золото и фабриковали дела
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Аэропорт Внуково начал выход из режима ограничений
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Источник назвал возможные даты проведения голосования по Конституции
Источник, знакомый с ходом подготовки к мероприятию, сообщил, что голосование по поправкам к Конституции может быть проведение 1 и 8 июля.
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Исследователи в Ухане планируют продолжить изучение вирусов
Одна из ведущих вирусологов Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли заявила, что известные человечеству типы вирусов – лишь вершина айсберга, и нужно продолжать их исследование, чтобы избежать вспышки нового инфекционного заболевания.
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Происшествия
В Петербурге умерла беременная женщина с коронавирусом
В Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина скончалась беременная женщина, у которой был положительный тест на COVID-19, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета 05:33
Хоккей
Капризов и Сорокин останутся в ЦСКА
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Наука
В РКС разработана новая технология производства маятниковых узлов акселерометров
Специалисты центра микроэлектроники холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») разработали технологию группового изготовления маятниковых узлов чувствительных элементов акселерометров.
AstroNews.ru 05:15
Экономика
Винодельческий комплекс «Массандра» будет приватизирован
Ранее сообщалось, что винодельческое предприятие «Массандра» перешло из российской федеральной собственности в собственность правительства Крыма.
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Транспорт
«Аэроэкспресс» с 15 июня снизит стоимость билетов
С 15 июня будет введен единый тариф «Стандарт», цена билета составит 300 руб.
Коммерсантъ 05:38
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Псковский губернатор попросил Путина помочь региону с медперсоналом
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь региону ликвидировать дефицит медработников и предоставить медоборудование в рамках борьбы с распространением коронавируса.
РИА Новости 05:53
Здоровье
На Кубани за сутки выявлено 90 новых случаев коронавируса
По числу новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки Краснодарский край занимает 21-е место.
Краснодарские известия 25 мая в 06:39
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В России начались испытания колесной версии гаубицы «Коалиция-СВ»
«Центральный научно-исследовательский институт Буревестник» приступил к испытаниям первой малой серии перспективной самоходной гаубицы «Коалиция-СВ» на колесной базе.
Военное дело вчера в 02:07
Кино
На съемках «Довода» настоящий самолет врезался в здание
На съемках фильма "Довод" настоящий самолет врезался в здание и взорвался по задумке режиссера Кристофера Нолана, сообщает Cinema Blend со ссылкой на слова актера Джона Дэвида Вашингтона.
РИА Новости вчера в 13:52
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Путин определил даты парада и «Бессмертного полка»
Парад Победы пройдет 24 июня, шествие — 26 июля Президент Владимир Путин определил, когда пройдут парад Победы и шествие «Бессмертного полка», перенесенные из-за пандемии коронавируса.
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Общество
На Кубани ввели мораторий на курортный сбор
Депутаты законодательного собрания Краснодарского края поддержали предложение главы региона о введении моратория на взимание курортного сбора на Кубани.
Коммерсантъ 05:33
Армия и оружие
Поставки авиаракеты «Бронебойщик» в армию запланированы на 2021 год
Серийные поставки новейших авиационных ракет «Бронебойщик» в российскую армию запланированы на 2021 год.
RT на русском 03:34
Армия и оружие
Видео: F-35 едва не упал в воду после взлета с авианосца
Кстати 19 мая истребитель F-35 с авиабазы Эглин во Флориде потерпел крушение во время тренировочного полета.
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Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала о скандале со статьей в журнале StarHit о ее сыне Саше.
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Украинские силовики два раза за сутки нарушили режим тишины в ДНР
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Не стоит спешить скорее переболеть коронавирусом, ведь чем позже человек заразится им, тем больше шансов, что он получит эффективное лечение и болезнь пройдет в легкой форме.
Газета.Ru вчера в 21:42
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму наличных долларов
Банки России из-за огромного числа вкладчиков в марте ввезли в страну 4,95 млрд долларов и 1,13 млрд евро наличными.
АБН вчера в 02:15
Авто
АвтоВАЗ тестирует обновленный Lada Largus
Обновленный LADA Largus, опытная партия которого должна была сойти с конвейера еще в феврале, активно тестируется в Тольятти.
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Стартовали продажи минивэна Volkswagen Viloran
Дилеры Volkswagen начали прием заявок на новый большой минивэн премиум-класса Volkswagen Viloran.
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Александр Ревва спровоцировал слухи о беременности супруги
Сегодня на странице Александра в соцсети Instagram появилось совместное фото с Анжеликой и интригующая подпись.
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