Финансы
Моя Москва.онлайнРоссияне забирают валюту из банков четвертый месяц подряд
Наибольший отток пришелся на март. Из отчета Банка России следует, что россияне четвертый месяц выводят валюту с банковских депозитов, сообщают РИА Новости. На 1 мая объем вкладов физических лиц в иностранной валюте снизился на 1,1 миллиарда долларов по сравнению с прошлым месяцем.
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Экономика
Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным
Уровень безработицы в России может вырасти в три раза.
Lenta.ru 17:50
Происшествия
В Миннесоте привлекли нацгвардию США для разгона протестующих
Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолз принял решение привлечь бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка из-за возникших в регионе беспорядков на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания сотрудниками полиции.
РБК 20:51
Политика
Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей в США
Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о регулировании деятельности социальных сетей на территории страны.
Известия 17:13
Технологии
Вирусолог рассказал, как в России делают вакцину от коронавируса и сколько еще её ждать
Уже несколько месяцев ученые всего мира бьются над разработкой вакцины от нового коронавируса и обещают выпустить ее к концу года.
НГС24 20:30
Авто
Появились российские поставщики новых Lada Granta и 4х4 на платформе Renault
Льготный креджит выделяется на локализацию сборочного процесса реечного рулевого механизма для моделей, выпускаемых на базе адаптированной под развивающие страны модификацией новой архитектуры Renault-Nissan CMF-B-LS.
МонаВиста 26 мая в 14:21
Общество
Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии
Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии.
Известия 20:59
Здоровье
Четыре новых случая коронавируса выявили в Республике Алтай
Новые случаи фиксировали в Майминском районе (мужчина 71 год), Горно-Алтайске (женщины 29 и 36 лет), Улаганском районе (женщина 21 год).
Московский Комсомолец 26 мая в 23:01
Кино
Фильм «Апгрейд» получит сиквел в виде сериала
Фантастический боевик «Апгрейд» режиссера Ли Уоннелла получит продолжение, но уже не в виде «полнометражки», а в виде сериала.
АБН 19:58
Гаджеты
Xiaomi представила свой самый мощный смартфон Mi 10
Пекин, 28 мая 2020, 23:22 — REGNUM Китайская корпорация Xiaom в ходе онлайн пресс-конференции представила ряд новых гаджетов, включая свою новую флагманскую модель смартфона Mi 10.
REGNUM 16:22
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ 26 мая в 05:33
Общество
Валуев ответил на призыв уйти из Госдумы
Metaratings 13:50
Происшествия
Коронавирус подтвердился у холмчанина, прилетевшего из Владивостока
Мужчина прилетел из Владивостока 26 мая. Он и находился на самоизоляции по месту жительства.
АСТВ 22:32
Шоу-бизнес
33-летняя Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой
Звезда «Универа» любит эпатаж и часто удивляет своих поклонников. Но сегодня Настастья Самбурская предстала в совершенно неожиданном образе.
Вокруг ТВ 11:48
Технологии
Вышло крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru вчера в 14:40
Общество
Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой
Треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо вообще является выдумкой "заинтересованных лиц".
РИА Новости 02:40
Здоровье
Нижегородские поликлиники возобновят плановый прием
Поликлиники Нижегородской области начнут постепенно открывать плановый прием пациентов на следующей неделе.
Newsroom24 10:30
Здоровье
Орлов заявил о готовности Приамурья противостоять коронавирусу
В регионе, как полагает губернатор, есть время учесть опыт западной части страны и своевременно принять превентивные меры Свыше половины коек в стационарах для больных с коронавирусом в Амурской области в настоящее время свободны, заявил 28 мая губернатор Василий Орлов.
SM News 04:48
Космос
Предложен способ связи с межзвёздными зондами
Вести.Ru 09:28
Общество
Турбазы в Республике Алтай будут закрыты до 22 июня
Олег Хорохордин, глава Республики Алтай, продлил запрет на прием туристов до 22 июня.
Регион online 10:25
Общество
В Новосибирской области ограничительные меры продлили до конца июня
Власти Новосибирской области продлили ограничительные меры в регионе до 30 июня. Это следует из постановления губернатора Андрея Травникова.
RT на русском 02:01
Общество
Россия предложила ВОЗ восемь возможных вакцин от коронавируса
Россия предложила Всемирной организации здравоохранения восемь вакцин-кандидатов от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:01
Политика
ПАСЕ решила проверить Конституцию России
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решил проверить поправки в Конституцию России.
Lenta.ru 09:47
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru 26 мая в 23:05
Экономика
Власти выделят больше денег на строительство автотрасс
Власти России могут в этом году увеличить на 7,7 млрд рублей для строительства и реконструкции автодорог.
URA.Ru 20:59
Общество
В МЧС предупредили о шторме в Подмосковье 29 мая
В Московской области в пятницу, 29 мая, ожидаются ливни и град. Об этом 28 мая сообщили в пресс-службе областного управления МЧС России.
Известия 19:59
Общество
В Подмосковье смягчили ограничительные меры
Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru 13:17
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33