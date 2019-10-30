Общество
Газета.RuРоссияне мечтают о пенсии в 40 тысяч рублей
Россияне хотели бы получать на пенсии в месяц около 40 тыс. рублей. За год финансовые запросы граждан выросли на 7%. В Пенсионном фонде признают жалобы пожилых россиян и обещают добавить к выплатам тысячу рублей уже с 2020 года.
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с чего всё началось
Средний размер пенсии, который обеспечит достойную старость, по мнению россиян, должен составить 40 тыс. рублей, говорится в исследовании портала Superjob.БИЗНЕС Online03:23
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В Женеву уже приехали около 150 делегатов.
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МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян
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В Твери опрокинулся автобус с пассажирами, водитель сбежал
В Твери автобус с пассажирами опрокинулся в кювет.
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