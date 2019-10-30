с чего всё началось

Россияне хотели бы получать на пенсии в месяц около 40 тыс. рублей. За год финансовые запросы граждан выросли на 7%. В Пенсионном фонде признают жалобы пожилых россиян и обещают добавить к выплатам тысячу рублей уже с 2020 года.

Россияне мечтают о пенсии в 40 тысяч рублей

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