Россияне меняют финансовую стратегию после снижения ставок по вкладам
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Клиенты российских банков стали менее активно открывать вклады в связи со снижением выгоды продукта. При этом средний размер сбережений продолжает расти из-за пандемии коронавируса. Россияне во время пандемии коронавируса стали сберегать больше средств, стремясь увеличить финансовый резерв.В источнике
С чего всё началось
По взаимному согласию: россияне и банки потеряли интерес друг к другу
Россияне, все последние годы активно пополнявшие свои вклады в отечественных банках, меняют свою финансовую стратегию. По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, уход вкладчиков в другие финансовые инструменты в текущем году оказался рекордным.
Известиявчера в 17:02
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