Клиенты российских банков стали менее активно открывать вклады в связи со снижением выгоды продукта. При этом средний размер сбережений продолжает расти из-за пандемии коронавируса. Россияне во время пандемии коронавируса стали сберегать больше средств, стремясь увеличить финансовый резерв.

С чего всё началось По взаимному согласию: россияне и банки потеряли интерес друг к другу Россияне, все последние годы активно пополнявшие свои вклады в отечественных банках, меняют свою финансовую стратегию. По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, уход вкладчиков в другие финансовые инструменты в текущем году оказался рекордным. Известия вчера в 17:02