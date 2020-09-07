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Россияне меняют финансовую стратегию после снижения ставок по вкладам

Клиенты российских банков стали менее активно открывать вклады в связи со снижением выгоды продукта. При этом средний размер сбережений продолжает расти из-за пандемии коронавируса. Россияне во время пандемии коронавируса стали сберегать больше средств, стремясь увеличить финансовый резерв.В источнике
С чего всё началось
Известия

По взаимному согласию: россияне и банки потеряли интерес друг к другу

Россияне, все последние годы активно пополнявшие свои вклады в отечественных банках, меняют свою финансовую стратегию. По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, уход вкладчиков в другие финансовые инструменты в текущем году оказался рекордным.
Известиявчера в 17:02
Подробнее о событии
ФАН

Россияне массово отказываются от депозитов в банках

ФАНвчера в 14:22
Компания

Россияне потеряли интерес к вкладам на фоне низких ставок

Компаниявчера в 11:05
Телеканал 360°

Низкие ставки в банках вынуждают россиян искать альтернативу вкладам

Телеканал 360°вчера в 20:44
Рамблер

Бегство вкладчиков: ЦБ сделал заявление

Рамблервчера в 02:33
Deita.ru

Вкладчики бегут из банков: ЦБ назвал причину

Deita.ruвчера в 22:15
News.ru

Низкие ставки в банках вызвали массовый отток денег со вкладов

News.ruвчера в 10:06
Известия

По взаимному согласию: россияне и банки потеряли интерес друг к другу

Известиявчера в 17:02

Минтруд предлагает сделать выходным днём 31 декабря 2021 года

Согласно проекту постановления на 2021 год, по причине совпадения ряда праздников и выходных дней предлагается перенести выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, на 5 ноября и 31 декабря соответственно.
Минтруд предлагает сделать выходным днём 31 декабря 2021 года
REGNUM03:15
531

Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил задержание Марии Колесниковой

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили, что член координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова была задержана, а представители КС оппозиции Белоруссии Иван Кравцов и Антон Родненков покинули территорию республики.
Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил задержание Марии Колесниковой
RT на русском02:38
1,5K

Меркель не исключает введения санкций против «Северного потока-2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2». Меры могут стать ответом на возможное отравление российского оппозиционера Алексея Навального, считает политик Штеффен Зайберт.
News.ruвчера в 06:59
1,6K

В Екатеринбурге новостройки дорожают быстрее вторички

Новостройки дорожают быстрее, чем вторичка Проектное финансирование, эскроу-счета и пандемия коронавируса привели к тому, что количество сделок с недвижимостью резко сократилось, рассказала президент Уральской палаты недвижимости Илона Соболева.
Екатеринбург Онлайн02:38
1

Евгений Пригожин перечислил 1 млн рублей на лечение Навального

«Пресс-служба компании "Конкорд" информирует о том, что Евгений Пригожин перечислил на лечение Навального в клинику Charite очередной транш в размере миллиона рублей», — говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-службы «ВКонтакте».
Городовой02:18
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Госдуме предложили освободить самозанятых от налога при низких доходах

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, согласно которому самозанятых освободят от уплаты налога на профессиональную деятельность, если их доходы не превышают прожиточного минимума, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на одного из авторов проекта, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Алексея Чепу.
Ведомости02:39
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Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русскомвчера в 06:09
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Роскомнадзор осудил действия Youtube в ситуации с фильмом «Беслан»

Роскомнадзор направил руководству Google LLC письмо в связи с ограничением на территории РФ распространения на YouTube фильма Александра Рогаткина "Беслан", потребовал соблюдения при работе сервисов Google в РФ строгого соблюдения законодательства, запрещающего цензуру, говорится в сообщении ведомства.
РИА Новости02:52
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В Алтайском крае за сутки коронавирусом заболели 60 человек, 5 умерли

За последние 24 часа на территории Алтайского края еще у 60 человек подтвержден диагноз «коронавирус», вылечились — 67 пациентов, зарегистрировано пять летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти двух пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.com01:40
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