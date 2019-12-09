Общество
Deita.ruРоссияне могут брать рассрочку на оплату ЖКХ
Собственники жилья могут требовать от управляющей компании рассрочку на оплату коммунальных услуг, сообщает DEITA.
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с чего всё началось
В России ввели меры, которые помогают гражданам с финансовыми трудностями оплачивать коммунальные услуги. Собственники при нехватке денег на оплату коммунальной платежки могут потребовать от управляющей компании рассрочку. Но об этом знают далеко не все.Российская газетавчера в 23:00
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Россиянам напомнили, в каких случаях можно оплачивать услуги ЖКХ в рассрочку
Общественное телевидение России04:06
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Транспорт
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Политика
Стала известна продолжительность нормандского саммита
Перед встречей в «нормандском формате» пройдут двусторонние переговоры между французским президентом Эмманюэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским, а также между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным в 17:00.
Биатлон
Фуркад: думаю, Россию накажут. Я потерял пару медалей из-за неё
Надеюсь, это повлечёт за собой последствия. Я потерял пару медалей из-за неё.
Общество
Мошенники обманом получили от доверчивых россиян миллиарды рублей
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Политика
Порошенко закидали яйцами на Майдане
Бывшего президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции оппозиции, которая прошла на Майдане Независимости в центре Киева накануне саммита «нормандской четверки».
Политика
Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс
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Мобильная связь в России в 2020 году может подорожать на 17-18 процентов, говорится в исследовании агентства Content Review, выдержки из которого приводит РИА Новости.
Происшествия
В Волгоградской области ребенок выполз из дома и замерз насмерть
В комитете здравоохранения Волгоградской области ТАСС уточнили, что двое госпитализированных детей обследованы, их состояние удовлетворительное.
Спорт
WADA лишило РФ права участия в международных турнирах на 4 года
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишило Россию права участия в крупных международных турнирах на четыре года.
Происшествия
В Подмосковье застрелили женщину, когда она выглядывала в окно
Женщина в подмосковной деревне Мясное услышала стрельбу на улице, выглянула в окно посмотреть, что случилось, и получила смертельное пулевое ранение в грудь, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Московской области.
Здоровье
Двое подростков скончались в онкоцентре Блохина
Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии, который входит в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Происшествия
Конвоиры банды ГТА получили условные сроки
Заместитель командира взвода и замначальника смены конвоиров Алексей Маханьков получил два года условно, старший полицейский конвоя Елизавета Лукьянова — 1,5 года условно.
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Политика
Болгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»
На прошлой неделе президент России Владимир Путин обвинил Болгарию в том, что она намеренно затягивает реализацию «Турецкого потока».
Политика
Правительство Финляндии возглавит самый молодой премьер в мире
В ближайшее время новым премьер-министром Финляндии может стать Санна Марин, ей 34 года, и она будет самой молодой среди глав правительств мировых государств.
Происшествия
В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погибли пять человек
Пять человек погибли в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд на севере Новой Зеландии.
Авто
Водителям дали советы по прогреву машин зимой
Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Общество
Хищение бюджета могут приравнять к госизмене в России
Глава "Национального антикоррупционного комитета", член СПЧ Кирилл Кабанов выступил с предложение приравнять хищение денег из бюджета к госизмене.
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года-2019» в Москве
София Ротару приехала в Россию, чтобы выступить на фестивале «Песня года-2019», который прошел в Москве.
Политика
Россия и Украина вернулись в английский суд из-за спора о $3 млрд
Поскольку облигации регулируются английским правом, доверительный управляющий по бумагам Law Debenture Trust Corp. от имени Российской Федерации в начале 2016 года подал иск в лондонский суд с требованием к Украине уплатить $3,075 млрд.
Политика
Премьер Украины рассказал о запасах угля в стране
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал телеканалу «1+1» о запасах угля и газа в стране.
Армия и оружие
Шойгу рассказал об усилении российской ядерной триады
Происшествия
Бывший антикоррупционер Алтая получил четыре года колонии за взятки
Бывший начальник антикоррупционного управления ГУМВД по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий получил четыре года колонии за взятки на почти 13 миллионов рублей, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Людмила Рязанцева.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталия обвинила Шепелева в присвоении денег
Сестра умершей в 2015 году российской певицы Жанны Фриске Наталья обвинила гражданского мужа артистки Дмитрия Шепелева в присвоении денег бывшей солистки группы «Блестящие».
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Экономика
Российское электричество для заводов оказалось дороже американского
Эксперты подсчитали, что в среднем в первом полугодии промышленные потребители, подключенные на высоком уровне к распределительной сети, платят за электричество, включая налоги, семь центов за один киловатт-час.
Общество
Мосгорсуд отменил арест активов Абызова на сумму свыше 1 млрд рублей
Московский городской суд в понедельник отменил решение об аресте свыше €13 млн, ценных бумаг и недвижимости по делу бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
Общество
Тарифы на газ для жителей РФ в ближайшее время могут резко вырасти
В случае принятия закона о приватизации газовых сетей в России могут вырасти цены на голубое топливо для населения.