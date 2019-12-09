Общество

Deita.ruDeita.ruРоссияне могут брать рассрочку на оплату ЖКХ

Собственники жилья могут требовать от управляющей компании рассрочку на оплату коммунальных услуг, сообщает DEITA.
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с чего всё началось

Платить за услуги ЖКХ можно в рассрочку, но не все об этом знают

В России ввели меры, которые помогают гражданам с финансовыми трудностями оплачивать коммунальные услуги. Собственники при нехватке денег на оплату коммунальной платежки могут потребовать от управляющей компании рассрочку. Но об этом знают далеко не все.
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 17:59, Ашберн
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