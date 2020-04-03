Коронавирус

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Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
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В России разрешили ходить в супермаркеты не возле дома

URA.Ru09:46

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

News.ru08:53

Россияне могут посещать гипермаркеты во время самоизоляции

Общественное телевидение России09:14

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Коммерсантъ09:05

Россиянам разрешили посещать гипермаркеты не рядом с домом

Московский Комсомолец09:03

В Минпромторге заявили, что россияне могут посещать супермаркеты не у дома

ТАСС09:19

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

РИА Новости08:45
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган постановил запретить находиться на улице людям младше 20 лет.
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Ограничительные мероприятия, установленные на территории Ярославской области указом главы региона в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, продлены до 30 апреля.
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В Москве арестовали генерал-майора юстиции Краковского

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Власти Испании не обращались к России за помощью на фоне распространения коронавируса нового типа.
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Москвичи могут свободно передвигаться на автомобиле, но это не должно быть массовым катанием, за этим будут следить, сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.
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Возобновление АПЛ перенесено на неопределенный срок

Возобновление Английской премьер-лиги (АПЛ) перенесено на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт лиги.
Газета.Ru 11:35
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В России за сутки выявили 601 новый случай коронавируса

В России за сутки был зарегистрирован 601 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Очаг инфекции по-прежнему находится в Москве.
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Симоньян умилила подписчиков семейным фото с младшей дочерью и мужем

Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась с подписчиками фотографией семейных будней.
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Оперштаб объявил о приостановке вывозных рейсов для россиян с 4 апреля

«В целях максимальной защиты здоровья наших граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации, с 00:00 4 апреля 2020 года будут временно приостановлены международные авиарейсы по вывозу российских граждан на Родину», — говорится в заявлении.
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Происшествия

В Петербурге возбудили первое уголовное дело за фейки о коронавирусе

В Санкт-Петербурге возбуждено первое уголовное дело из-за недостоверной информации об эпидемии коронавируса, заявляют в организации "Правозащита Открытки".
Интерфакс 13:30
Общество

В Петербурге разрешили работу автомастерских и продавцов смартфонов

Санкт-Петербург, 3 апреля 2020, 19:30 — REGNUM В Петербурге в условиях мероприятий по противодействию коронавирусу разрешили работу автомастерских на следующей неделе.
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Энергетика

Путин назвал сложной ситуацию на мировом рынке энергетики

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
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Нефть подорожала на 46% после слов Трампа о Саудовской Аравии и РФ

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Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке

55-летний Орлов возглавляет Архангельскую область с 2012 года.
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Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Газета.Ru 13:33
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В Поныровском районе введут особый режим по коронавирусу

На территории Поныровского района Курской области будет введен особый режим из-за коронавирусной инфекции.
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Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт

В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.
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Российский миллиардер сравнил самоизолированных с уволенными

Рыбаков рассказал, что такие массовые сокращения для России будут означать возвращение на уровень 2000-х годов по ВВП и падение доходов домохозяйств на 20-25 процентов.
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Пропускная система для работающих граждан в Саратовской области начнет работать с 10 апреля на фоне ситуации с коронавирусом.
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Экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в домашнем насилии

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль обвинила мужа в рукоприкладстве.
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Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
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На Дону принят первый пакет экономических мер поддержки

Губернатор Ростовской области Василий Голубев накануне, 2 апреля, утвердил план первоочередных мер по устойчивому развитию экономики и социальной стабильности в условиях распространения коронавируса.
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Гулявший у реки житель Казани оштрафован на 15 000 рублей

В Татарстане право на выход из дома дают по SMS.
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В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней

В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:21
Здоровье

На Украине ужесточат ограничения из-за коронавируса

Правительство Украины намерено усилить меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом говорится на сайте кабмина 1 апреля.
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Общество

Минпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного

Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.
Ведомости 08:28
Здоровье

Врач перечислил проблемы после окончания карантина

Врач заявил, что сейчас все озабочены дезинфекцией, но из-за нее у некоторых граждан может появиться аллергия.
Gazeta.SPb 14:10
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