Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРоссияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
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с чего всё началось

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
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Россияне могут посещать гипермаркеты во время самоизоляции

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Московский Комсомолец09:03

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

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Минпромторг: граждане могут посещать супермаркеты не у дома

Будущее России. Национальные проекты09:20
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Происшествия

Под Мурманском частично закрыли больницу из-за коронавируса у медиков

Медицинское учреждение закрыли на 14-дневный карантин, а следователи организовали проверку сообщений о том, что источником массового заражения пациентов мог стать кто-то из медперсонала больницы.
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Россия полностью прекращает международное авиасообщение

В ночь с 3 на 4 апреля Россия полностью прекращает авиасообщение с другими государствами.
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Экономика

Путин поручил Центробанку снизить стоимость ипотеки в России

«Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» расходы заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», — говорится в сообщении.
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Travel Russian News вчера в 11:58
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ТАСС 03:30
Происшествия

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REGNUM 11:43
Авто

Кроссовер Hyundai Palisade появился в продаже в России

Новоявленный корейский флагман Hyundai Palisade должен добраться до России в 2020 году, однако ОТТС для этого еще не получено.
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Происшествия

Подсчитан ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове»

Ущерб от пожара на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» оценивается в полмиллиарда рублей, передает РИА Новости заявление главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.
Lenta.ru 05:49
Общество

Стало известно состояние здоровья главврача больницы в Коммунарке

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого ранее был подтвержден новый коронавирус, сейчас чувствует себя нормально.
Вечерняя Москва 08:52
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Газета.Ru 03:15
Политика

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку

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Общество

Банк России разрешил оформлять ОСАГО без диагностических карт

Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса.
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Общество

У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус

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Политика

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против создания общей валюты с Россией.
Life.ru вчера в 07:42
Происшествия

На Урале задержан подозреваемый в поджоге дома, где погибли 8 человек

РЕН ТВ вчера в 12:59
ЖКХ

«Единая Россия» предложила ввести особый порядок оплаты услуг ЖКХ

В настоящее время нужно ввести особый порядок оплаты ЖКУ и предоставления коммунальных услуг, пишет kursdela.biz.
Муксун.fm вчера в 10:01
Общество

Кому разрешат работать в Самарской области во время карантина

Появилась информация, что правительство Самарской области в настоящее время готовит новое постановление о режиме повышенной готовности в регионе из-за коронавируса, сообщает портал 63.RU.
ГТРК Самара 09:13
Экономика

Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты

Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
REGNUM 02:45
Общество

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Власти решили вновь перенести сроки введения пропускного режима в Саратовской области.
Московский Комсомолец 12:23
Политика

Путин проведёт совещание по ситуации на рынке нефти

Российский лидер Владимир Путин проведёт совещание по ситуации на рынке нефти с представителями правительства, администрации президента и нефтяниками.
RT на русском 06:38
Экономика

Стал известен полный обновлённый перечень системообразующих компаний

Стал известен полный обновлённый перечень системообразующих компаний, сообщает «Интерфакс».
Retailer.ru 10:53
Религия

В РПЦ предупредили о возможном ограничении посещения храмов на Пасху

«Может быть, многим из нас придется ограничиться тем, что будем смотреть трансляцию патриаршего богослужения на центральных телеканалах, а в храм прийти не сможем», — сказал митрополит.
Городовой 00:48
Общество

Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса

Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 09:25
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
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Общество

Изолированным от коронавируса волгоградцам разрешили ездить на дачу

Волгоградцам разрешили самоизолироваться на дачах и в загородных домах.
V1.ru 10:30
Футбол

«Динамо» предложило футболистам сокращение зарплат на 40 процентов

Как стало известно «СЭ», руководство «Динамо» предложило футболистам основного состава подписать коллективное соглашение о сокращении зарплат на 40 процентов на время паузы в чемпионате — до момента возвращения к полноценным тренировкам.
Спорт-Экспресс вчера в 13:46
Общество

Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом

По данным Минздрава Испании, по меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в стране с начала распространения инфекции, погибли 10 935 человек, выздоровели – 30 513 пациентов.
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Общество

Собянин рассказал о планах по введению пропускного режима

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РИА Новости 01:00
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Ведомости 09:14
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