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РИА Новости
РИА Новости

Россияне могут столкнуться с дефицитом шампанского

Помимо коронавируса есть ещё проблемы, которые будоражат страну и весь мир, это изменение климата, например. Это привело к тому, что в этом году у нас по отрасли как минимум минус 25% винограда, а значит будет дефицит "выпивания", - сказал Титов, которого цитирует его пресс-служба.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россияне могут столкнуться с дефицитом шампанского

Сокращение урожая винограда в России в текущем году может привести к дефициту шампанского, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов (его семья владеет группой "Абрау-Дюрсо") на открытии III Столыпин-форума.
РИА Новости08:26
Подробнее о событии
Москва 24

В России возник риск дефицита сырья в отрасли виноделия – Титов

Москва 2408:32
News.ru

В России увидели угрозу дефицита шампанского

News.ru08:56
ИА Красная Весна

Бизнес-омбудсмен предрек России дефицит шампанского

ИА Красная Весна08:43
Взгляд.ру

Россиян предупредили о возможном дефиците шампанского

Взгляд.ру09:00
РИА Новости

Россияне могут столкнуться с дефицитом шампанского

РИА Новости08:26
Говорит Москва

Борис Титов предупредил о риске дефицита шампанского в России

Говорит Москва06:44
ТАСС

Титов сообщил о риске дефицита сырья в отрасли виноделия из-за низкого урожая

ТАСС06:36

Оппозиционеры оспорили в суде результаты общероссийского голосования

Оппозиционеры оспорили в суде результаты общероссийского голосования Группа оппозиционных политиков, участвующих в кампании "Нет !" (инициирована "Открытой Россией" и муниципальными депутатами Москвы) подала коллективный иск в Верховный суд с требованием отменить результаты общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
Коммерсантъ07:32
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В Вологодской области раскрыта крупная сеть вебкам-порностудий

В Череповце следователи раскрыли сеть из вебкам-порностудий, которые эксплуатировали юных девушек, проведено свыше 50 обысков, в отделы полиции доставлено свыше 70 человек, сообщает Следственный комитет по Вологодской области.
Российская газета08:03
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В Ростове полиция заинтересовалась пранкером-зомби в костюме фельдшера

В Ростове-на-Дону полицейские разыскивают героя видеоролика, в котором загримированный под зомби мужчина в костюме фельдшера выходит из машины "скорой помощи" на одной из городских улиц.
Российская газета10:50
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Омские врачи оценили выводы о следах «Новичка» в организме Навального

Врачи московский НИИ Скорой помощи имени Склифосовского, в свою очередь, провели анализ биологических жидкостей Навального и не нашли следов отравляющих веществ из группы фосфорорганических соединений, к которым относится «Новичок».
Lenta.ru06:36
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РФС признал ошибочным пенальти в ворота «Ротора» в игре против «Спартака»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) признала ошибочным пенальти в ворота волгоградского "Ротора" в игре против московского "Спартака", передает сайт организации.
Газета.Ru10:33
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Доллар может упасть к евро на 36%

В ближайший год доллар может упасть по отношению к евро на 36%, заявил главный инвестиционный директор компании по управлению валютными рисками AG Bisset Ульф Линдал.
Газета.Ruвчера в 14:22
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Разработчик «Новичка» заявил, что это вещество убило бы Навального

Доктор химических наук, разработчик вещества "Новичок" Леонид Ринк заявил, что использование этого отравляющего вещества привело бы к смерти блогера Алексея Навального, а не к коме, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 11:24
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