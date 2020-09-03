ИА Красная Весна 8

Помимо коронавируса есть ещё проблемы, которые будоражат страну и весь мир, это изменение климата, например. Это привело к тому, что в этом году у нас по отрасли как минимум минус 25% винограда, а значит будет дефицит "выпивания", - сказал Титов, которого цитирует его пресс-служба.