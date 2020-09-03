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РИА Новости
РИА Новости

Россияне могут столкнуться с дефицитом шампанского

Помимо коронавируса есть ещё проблемы, которые будоражат страну и весь мир, это изменение климата, например. Это привело к тому, что в этом году у нас по отрасли как минимум минус 25% винограда, а значит будет дефицит "выпивания", - сказал Титов, которого цитирует его пресс-служба.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россияне могут столкнуться с дефицитом шампанского

Сокращение урожая винограда в России в текущем году может привести к дефициту шампанского, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов (его семья владеет группой "Абрау-Дюрсо") на открытии III Столыпин-форума.
РИА Новости08:26
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Россиян предупредили о возможном дефиците шампанского

Взгляд.ру09:00
News.ru

В России увидели угрозу дефицита шампанского

News.ru08:56
Москва 24

В России возник риск дефицита сырья в отрасли виноделия – Титов

Москва 2408:32
ИА Красная Весна

Бизнес-омбудсмен предрек России дефицит шампанского

ИА Красная Весна08:43
РИА Новости

Россияне могут столкнуться с дефицитом шампанского

РИА Новости08:26
Говорит Москва

Производители предрекли засилье импортного шампанского из-за дефицита российского

Говорит Москва08:09
ТАСС

Титов сообщил о риске дефицита сырья в отрасли виноделия из-за низкого урожая

ТАСС06:36

Генерал НАТО обсудил в Тбилиси обстановку в Абхазии и Южной Осетии

Командующий сухопутными войсками НАТО генерал-лейтенант Роджер Клотье обсудил во вторник в Тбилиси вопросы взаимодействия с Грузией, а также обстановку на «оккупированных территориях», как Грузия называет Абхазию и Южную Осетию.
Взгляд.ру1 сентября в 09:23
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Госдеп: США выйдут из ВОЗ в июле 2021 года

Вашингтон, 3 сентября 2020, 16:37 — REGNUM США покинут Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в июле 2021 года, заявила 3 сентября журналистам официальный представитель американского госдепа Морган Ортагус.
REGNUM09:37
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Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к ее мужу

Дочь скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль публично обратилась к последнему супругу исполнительницы в студии шоу «Пусть говорят», где она также огласила результаты вскрытия.
iReactor07:41
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Беглов привился от гриппа и пообещал вакцинировать 3 млн петербуржцев

Санкт-Петербург, 3 сентября 2020, 12:41 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов лично прошел вакцинацию от сезонного гриппа и сообщил о планах привить не менее 3 млн горожан в этом сезоне — более 60% населения.
REGNUM05:41
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В НИИ Склифосовского рассказали о результатах анализов Навального

Специалисты Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского не обнаружили в анализах основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального ингибиторы холинэстеразы, заявил заведующий отделением лечения острых отравлений и сомато-психиатрических расстройств института Михаил Поцхверия в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомости09:21
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В Вологодской области раскрыта крупная сеть вебкам-порностудий

В Череповце следователи раскрыли сеть из вебкам-порностудий, которые эксплуатировали юных девушек, проведено свыше 50 обысков, в отделы полиции доставлено свыше 70 человек, сообщает Следственный комитет по Вологодской области.
Российская газета08:03
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Бывший гендиректор краснодарского ФК «Урожай» стал таксистом

Бывший генеральный директор краснодарского «Урожая» Дмитрий Градиленко начал работать в службе такси О новой работе бывшего защитника «Спартака» и ЦСКА, а также экс-гендиректора «Урожая» Дмитрия Градиленко сообщил в своем телеграм-канале журналист Максим Алланазаров.
Юга.ру01:05
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Ураган в Приморье повредил крыши многоквартирных домов и детского сада

Ураганный ветер, вызванный тайфуном "Майсак" в Приморье, повредил кровли многоквартирных домов и одного детского сада во Владивостоке и других населенных пунктах региона, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.
ТАСС07:35
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