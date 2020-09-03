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РИА Новости
РИА Новости

Россияне могут столкнуться с дефицитом шампанского

Помимо коронавируса есть ещё проблемы, которые будоражат страну и весь мир, это изменение климата, например. Это привело к тому, что в этом году у нас по отрасли как минимум минус 25% винограда, а значит будет дефицит "выпивания", - сказал Титов, которого цитирует его пресс-служба.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россияне могут столкнуться с дефицитом шампанского

Сокращение урожая винограда в России в текущем году может привести к дефициту шампанского, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов (его семья владеет группой "Абрау-Дюрсо") на открытии III Столыпин-форума.
РИА Новости08:26
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Россиян предупредили о возможном дефиците шампанского

Взгляд.ру09:00
News.ru

В России увидели угрозу дефицита шампанского

News.ru08:56
Москва 24

В России возник риск дефицита сырья в отрасли виноделия – Титов

Москва 2408:32
ИА Красная Весна

Бизнес-омбудсмен предрек России дефицит шампанского

ИА Красная Весна08:43
РИА Новости

Россияне могут столкнуться с дефицитом шампанского

РИА Новости08:26
Говорит Москва

Производители предрекли засилье импортного шампанского из-за дефицита российского

Говорит Москва08:09
ТАСС

Титов сообщил о риске дефицита сырья в отрасли виноделия из-за низкого урожая

ТАСС06:36

РФС признал ошибочным пенальти в ворота «Ротора» в игре против «Спартака»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) признала ошибочным пенальти в ворота волгоградского "Ротора" в игре против московского "Спартака", передает сайт организации.
Газета.Ru10:33

Лукашенко назвал утверждения об отравлении Навального фальсификацией

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил премьер-министру России Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
РИА Новости06:14
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На Украине начались учения артиллерии и авиации

Киев, 3 сентября 2020, 13:53 — REGNUM На одном из военных полигонов на юге Украины начались учения гаубичной артиллерии, сообщила 3 сентября пресс-служба Командования объединённых сил ВСУ на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM06:53

Адвокат обжаловала пожизненный приговор за убийство 9-летней Лизы

Напомним, 9 октября 2019-го года возле гаражей на улице Высокой в Саратове Михаил Туватин схватил 9-летнюю Лизу, затащил в бокс, совершил насильственные действия сексуального характера, а потом задушил девочку.
Kursk.com10:48
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Председатель КНР пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны

Председатель КНР Си Цзиньпин готов защищать итоги Второй мировой войны совместно с президентом России Владимиром Путиным, заявил лидер Китая в поздравительной телеграмме а адрес главы российского государства по случаю 75-летия Победы.
Ведомости00:32
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