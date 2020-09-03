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РИА Новости
РИА Новости

Россияне могут столкнуться с дефицитом шампанского

Помимо коронавируса есть ещё проблемы, которые будоражат страну и весь мир, это изменение климата, например. Это привело к тому, что в этом году у нас по отрасли как минимум минус 25% винограда, а значит будет дефицит "выпивания", - сказал Титов, которого цитирует его пресс-служба.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россияне могут столкнуться с дефицитом шампанского

Сокращение урожая винограда в России в текущем году может привести к дефициту шампанского, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов (его семья владеет группой "Абрау-Дюрсо") на открытии III Столыпин-форума.
РИА Новости08:26
Подробнее о событии
Lenta.ru

России предрекли дефицит шампанского

Lenta.ru12:44
ТАСС

Титов сообщил о риске дефицита сырья в отрасли виноделия из-за низкого урожая

ТАСС06:36
Взгляд.ру

Россиян предупредили о возможном дефиците шампанского

Взгляд.ру09:00
News.ru

В России увидели угрозу дефицита шампанского

News.ru08:56
РИА Новости

Россияне могут столкнуться с дефицитом шампанского

РИА Новости08:26
Говорит Москва

Борис Титов предупредил о риске дефицита шампанского в России

Говорит Москва06:44
Москва 24

Президент Союза виноделов России оценил риск дефицита шампанского

Москва 2412:11

Токсиколог объяснил, почему Навального не могли отравить «Новичком»

Москва, 3 сентября 2020, 14:04 — REGNUM Причиной тяжелого состояния блогера Алексея Навального послужил какой-то «внутренний пусковой механизм», заявил заведующий отделением острых отравлений омской Больницы скорой медпомощи №1, главный токсиколог области Александр Сабаев.
Токсиколог объяснил, почему Навального не могли отравить «Новичком»
REGNUM07:04
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В Прикамье подпишут соглашение о реализации проектов в здравоохранении

Пермь, 3 сентября 2020, 09:51 — REGNUM Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин и президент «МедИнвестГрупп» Сергей Нотов подпишут 3 сентября соглашение о реализации социально-значимых проектов в области здравоохранения.
REGNUM02:51
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В Германии опровергли заявления о фальсификации дела Навального

Ранее Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, заявил, что Варшава и Берлин обсуждали фальсификацию «отравления» основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, чтобы «отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси».
Ведомости13:12
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В Белом доме заявили о прогрессе в переговорах Сербии и Косово

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр самопровозглашенного Косово Авдулах Хоти достигли прогресса в переговорах по экономическому сотрудничеству в Вашингтоне, заявил в четверг советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новости12:51

Самое важное в России и в мире на 3 сентября. Стало известно о банде Фургала, Ефремов признал вину, Египет и Эмираты открылись для россиян

Мишустин встретился с Лукашенко — глава внешней разведки высказался об отравлении Навального — Фургал заявил о политическом деле против него — три страны откроются для россиян.
URA.Ru13:00
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У России нашелся неожиданный союзник в Европе

Россия нашла неожиданного союзника в Европе в виде Кипра, который блокирует исполнение санкций, введенных в отношении Москвы из-за строительства моста через Керченский пролив и предполагаемых кибератак на парламент Германии, сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк в Twitter.
Lenta.ru11:26

Фильм «Довод» Кристофера Нолана вышел на экраны российских кинотеатров

Фильм "Довод" Кристофера Нолана, о который уже сточили перья критики, а режиссеры и сценаристы, наоборот, вдохновляясь им, приготовили свои орудия труда - мечта любого психотерапевта.
Российская газета08:20