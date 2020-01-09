Общество
Вести.RuРоссияне могут увидеть самое масштабное полутеневое лунное затмение
Россияне смогут сегодня увидеть первое и самое масштабное в новом году полутеневое лунное затмение. Луна почти полностью зайдет в полутень Земли. Уникальное природное явление начнется после восьми вечера по московскому времени и продлится четыре часа.
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Лунное затмение можно будет увидеть с территории Башкирии в ночь на 11 января
RT на русском07 января в 09:54
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