Общество

Вести.RuВести.RuРоссияне могут увидеть самое масштабное полутеневое лунное затмение

Россияне смогут сегодня увидеть первое и самое масштабное в новом году полутеневое лунное затмение. Луна почти полностью зайдет в полутень Земли. Уникальное природное явление начнется после восьми вечера по московскому времени и продлится четыре часа.
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В ночь на 11 января россияне увидят первое в 2020 году лунное затмение

РБКвчера в 23:53

Россияне увидят первое в 2020 году лунное затмение

Известиявчера в 23:10

10 января ожидается первое в этом году лунное затмение

Менделеевские новости07 января в 02:33

Лунное затмение можно будет увидеть с территории Башкирии в ночь на 11 января

RT на русском07 января в 09:54

В Башкирии обещают лунное затмение

МедиаКорСеть07 января в 06:35

Жители Башкирии смогут увидеть лунное затмение

Горобзор.ру07 января в 05:59

10 января в Москве произойдет необычное лунное затмение

Московский Комсомолецвчера в 08:00
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В Омске задержали школьницу по подозрению в убийстве матери

РБК вчера в 10:19
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Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером

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Названо имя одного из истязателей срочника Шамсутдинова

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Роспатент назвал 10 самых интересных патентов на изобретения 2019 года

Газета.Ru 07 января в 02:50
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Киев будет недополучать около 450 млн долларов в год из-за запуска «Турецкого потока», сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона.
BFM.ru вчера в 09:09
Политика

Премьер Канады: украинский Boeing сбила иранская ракета

Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что страна располагает разведдаными, свидетельствующими, что Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране был случайно сбит иранской ракетой.
РИА Новости вчера в 15:11
Происшествия

В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом

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РИА Новости вчера в 05:48
Общество

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Сразу восемь сокращенных рабочих недель ждут россиян в этом году, заявили в Роструде.
Газета.Ru вчера в 02:45
Футбол

Кашшаи стал новым главой департамента судейства РФС

Бывший венгерский арбитр Виктор Кашшаи стал новым главой департамента судейства РФС.
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Экономика

Новый финансовый уполномоченный с января начнет помогать должникам

С 1 января 2020 года у клиентов микрофинансовых организаций появится новый защитник их интересов – финансовый уполномоченный (финансовый омбудсмен).
Zaim.com вчера в 03:00
Космос

Стало известно меню первого космического экипажа Индии

В августе 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что его страна отправит на орбиту первый национальный экипаж к 2022 году, когда Индия будет отмечать 75 лет независимости.
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Политика

Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было информации, где и когда якобы планировал нападения против Соединенных Штатов убитый иранский генерал Касем Сулеймани.
РИА Новости вчера в 22:37
Транспорт

Правительство России может ввести новые льготы для электромобилей

В нашей стране решили задумать об экологии и расширить рынок электромобилей за счет принятия новых льгот.
SpeedMe вчера в 22:45
Армия и оружие

Опубликовано видео пуска гиперзхвукового «Кинжала» в Черном море

Минобороны РФ опубликовало видео запуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал» на совместных учениях Северного и Черноморского флотов.
Известия вчера в 23:33
Общество

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

В России появились два новых долларовых миллиардера – бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, сообщает Forbes.
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Новый фильм «Холоп» от режиссера Клима Шипенко стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката, пишет РИА «Новости».
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Армия и оружие

Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии

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Коммерсантъ вчера в 14:22
Общество

Объяснена причина аномально теплой погоды в России

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
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Политика

В Абхазии протестующие захватили здание администрации президента

Южный Федеральный вчера в 09:40
Происшествия

В Магадане осудили насильника и убийцу четырехлетней девочки

Суд в Магадане признал приехавшего в регион на заработки 65-летнего Александра Скамрова виновным в убийстве, изнасиловании, действиях сексуального характера и надругательстве над телом четырехлетней девочки и приговорил его к 24 годам лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.
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Все автоновинки-2020: календарь «За рулем»

Рестайлинговая Веста может появиться осенью, однако продажи стартуют лишь в 2021 году: нужно выдержать паузу с момента запуска модификаций с вариатором.
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Месси: «Мы знаем, что должны улучшить многое»

Капитан "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал поражение от "Атлетико" (2:3) в полуфинальном матче Суперкубка Испании.
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Помпео: США хотят выяснить причины авиакатастрофы в Тегеране

Соединенные Штаты намерены установить причины авиакатастрофы, произошедшей с украинским пассажирским лайнером в небе над иранской столицей.
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Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов допустил, что после смены руководства альянса ЕС может пересмотреть свою стратегию в отношении Москвы, которая в настоящее время мешает развитию их отношений.
RT на русском вчера в 21:44
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