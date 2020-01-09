Россияне смогут сегодня увидеть первое и самое масштабное в новом году полутеневое лунное затмение. Луна почти полностью зайдет в полутень Земли. Уникальное природное явление начнется после восьми вечера по московскому времени и продлится четыре часа.

Политика Премьер Канады: украинский Boeing сбила иранская ракета Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что страна располагает разведдаными, свидетельствующими, что Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране был случайно сбит иранской ракетой.

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Политика Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было информации, где и когда якобы планировал нападения против Соединенных Штатов убитый иранский генерал Касем Сулеймани.

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