По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2019 года на покупку новых легковых автомобилей россияне потратили 1 трлн 819 млрд рублей. Это на 6% больше, чем за тот же период прошлого года.

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Как сообщает ToDay News Ufa, агентство "АВТОСТАТ" проанализировало затраты россиян за 9 месяцев этого года на покупку новых легковушек. Россияне в период с января по сентябрь 2019 года потратили 1,819 трлн. рублей на данные цели.

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