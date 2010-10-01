Авто
Уфимские ЗаметкиРоссияне на покупку новых автомобилей потратили 1,8 трлн рублей
Как сообщает ToDay News Ufa, агентство "АВТОСТАТ" проанализировало затраты россиян за 9 месяцев этого года на покупку новых легковушек. Россияне в период с января по сентябрь 2019 года потратили 1,819 трлн. рублей на данные цели.
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По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2019 года на покупку новых легковых автомобилей россияне потратили 1 трлн 819 млрд рублей. Это на 6% больше, чем за тот же период прошлого года.Автостатвчера в 00:01
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Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
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Wday.ru 05 ноября в 05:18
Здоровье
Роструд: среди медиков наиболее востребованы педиатры и терапевты
Российским работодателям среди медиков наиболее необходимы педиатры и терапевты, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роструда.
ТагилСити.ру вчера в 04:56
Технологии
Губернатор Омской области и представитель Республики Казахстан оценили цифровые технологии «Россети Сибирь»
НИА-Красноярск вчера в 03:01
Общество
Минстрой предложил ремонтировать ветхие дома за счет граждан
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Зеленский шокирован работой танкового завода в Харькове для ВС Украины
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iReactor вчера в 11:18
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»
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RT на русском 00:45
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане оказались сторонниками ИГ
Атаковавшие заставу на таджикско-узбекской границе были боевиками ИГ* (ИГ — запрещена в РФ и ряде стран) из Афганистана.
Газета.Ru вчера в 05:46
Происшествия
Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев
В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК вчера в 05:03
Общество
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Российская газета 05 ноября в 07:35
Армия и оружие
Американский F-16 «уронил» в Японии учебную ракету
Истребитель F-16 американских ВВС «обронил» учебную ракету во время тренировочного полета в префектуре Аомори, Япония.
REGNUM вчера в 23:13
Общество
Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России
Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно.
РИА Новости вчера в 19:34
Футбол
«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов UEFA
Футболисты российского «Локомотива» проиграли итальянскому «Ювентусу» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов UEFA.
Коммерсантъ вчера в 14:51
Авто
Skoda показала салон новой Octavia
Компания Skoda выпустила два эскиза дизайна, которые дают первое представление о новой концепции интерьера для предстоящей Octavia.
SpeedMe вчера в 02:15
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам
Сбербанк снизил ставки по вкладам, следует из информации на сайте банка, максимальная ставка по обычным вкладам теперь составляет 4,65%.
Rambler News Service вчера в 09:58
Армия и оружие
Для ТОФ модернизируют три малых ракетных корабля
Минобороны РФ закажет модернизацию трех малых ракетных кораблей (МРК) проекта 1234 для Тихоокеанского флота.
Российская газета 01:02
Политика
Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать
Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.
ТАСС вчера в 05:56
Общество
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости 05 ноября в 16:21
Армия и оружие
Армия Германии оказалась без современных истребителей
RuNews24.ru 01:07
Авто
Продажи автомобилей Lada упали в России
Автоновости дня вчера в 07:44
Политика
Иран возобновил обогащение урана в Фордо
Как писал сайт kp.ru, во вторник президент Ирана Хасан Роухани заявил, что 6 ноября страа приступит к обогащению урана на подземном объекте в Фордо и запустит запрещенную ядерной сделкой центрифугу.
Комсомольская правда вчера в 21:17
Происшествия
Женщину насмерть засыпало семечками под Оренбургом
По версии следствия, 58-летняя сотрудница компании во время сушки семян подсолнечника поскользнулась и упала в металлический короб, заполненный урожаем.
News.ru вчера в 14:16
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Bimru.ru вчера в 07:26
Наука
Изучено влияние бессонных ночей на префронтальную кору
Выяснилось, что повышенная тревожность после бессонной ночи сопровождается снижением активности медиальной префронтальной коры и ослаблением связи между ней и отделами мозга.
Goroday.ru вчера в 01:11
Политика
Украинский «Нафтогаз» начислил «Газпрому» долг в 22 миллиарда
По словам главы "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева, набежала сумма в 22 миллиарда долларов.
ТВ Центр 05 ноября в 10:57
Общество
МВД разработает механизм ареста и конфискации криптовалют
В России планируют разработать правовой механизм ареста виртуальных активов для их конфискации.
РБК 00:01
Армия и оружие
Госдеп США рассказал о добыче нефти в подконтрольных зонах Сирии
Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что президент США Дональд Трамп одобрил расширение военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.
BFM.ru 00:17
Происшествия
В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой
РИА Новости вчера в 05:57
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства главы ингушского Центра «Э»
Вести.Ru вчера в 11:47
Наука
Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.
Газета.Ru вчера в 21:55