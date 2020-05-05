Россияне с 27 апреля по 3 мая нарастили расходы на 5,3% по сравнению с предшествующей неделей, свидетельствуют данные лаборатории Сбербанка по анализу и обработке больших данных «СберДанные».

Россияне на прошедшей неделе увеличили расходы на 5,3%

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