Общество
News.ruРоссияне на самоизоляции увеличили траты в салонах красоты
Граждане РФ увеличили траты в салонах красоты в 3,5 раза в конце второй недели самоизоляции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка ВТБ.
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Россияне в 3,5 раза увеличили траты в салонах красоты во время самоизоляции
Комсомольская правдавчера в 10:28
Россияне в 3,5 раза увеличили траты на салоны красоты на второй неделе самоизоляции
Газета.Ruвчера в 10:43
ВТБ: россияне в 3,5 раза увеличили траты в салонах красоты на второй неделе самоизоляции
ТРК Сейм (Курск)вчера в 09:43
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 02:12, Ашберн
Общество
В США испытали первую в мире вакцину от коронавируса на человеке
Сиэтл, США, 15 апреля 2020, 06:25 — REGNUM Первым человеком в мире, испытавшим экспериментальную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, стала американка Дженнифер Халлер, передаёт 14 апреля издание The Telegraph.
REGNUM вчера в 23:25
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Транспорт
На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков
Напомним, сотрудники ГИБДД с 15 апреля на въездах в Москву начали проверять наличие пропуска у всех водителей.
Коммерсантъ вчера в 22:37
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии
Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
ИА InterMedia вчера в 08:53
Общество
У 16 работников артели «Кривбасс» подозревают коронавирус на Колыме
Как сообщил "Вести Магадан" глава Ягоднинского городского округа Дмитрий Бородин, всего в артели "Кривбасс" 16 человек с предварительно подтверждённым тестом.
MagadanMedia.ru вчера в 22:20
Шоу-бизнес
Александр Васильев уверен, что заразился от Надежды Бабкиной
Bimru.ru 13 апреля в 10:01
Политика
Россия выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу
Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
Коммерсантъ 00:24
Происшествия
Двойное убийство произошло в Благовещенске
По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).
ИА Порт Амур 01:52
Общество
Госдума запретила брать комиссию при оплате услуг ЖКХ
Во вторник, 14 апреля, Госдума в первом чтении поддержала законопроект, который запретит кредитным организациям, платежным агентам и операторам почтовой связи взимать с физлиц комиссию при оплате услуг ЖКХ.
Форпост Северо-Запад вчера в 09:45
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по российскому НПЗ
РИА Новости вчера в 18:42
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 13:36
Технологии
Apple открыла доступ к статистике передвижений людей при пандемии
Американская корпорация Apple в качестве помощи в борьбе с распространением коронавируса открыла доступ к навигационным данным, которые регистрируют Apple Maps, говорится в релизе на сайте корпорации.
Аргументы и Факты 00:45
Армия и оружие
Войска Фаиза Сарраджа заняли территорию до границы Туниса
Эль-Аджайлат, 13 апреля 2020, 19:02 — REGNUM Город Эль-Аджайлат (Ливия) занят войсками Правительства национального согласия, возглавляемого Фаизом Сарраджем, передаёт 13 апреля Al Jazeera.
REGNUM 13 апреля в 12:02
Общество
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 14 апреля
По состоянию на утро 14 апреля количество заразившихся коронавирусом в мире приближается к двум миллионам человек.
Lenta.ru вчера в 00:50
Политика
США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения
"Взносы приостанавливаем до проведения оценки роли ВОЗ в плохом управлении и сокрытии информации о распространении коронавируса", - цитирует американского лидера ТАСС.
Российская газета вчера в 19:58
Экономика
Кудрин предупредил банки о скором кризисе
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19.
Lenta.ru 13 апреля в 07:47
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже 30 долларов за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне этого года снизилась на 5,5 процентов и составила 29,94 доллара за баррель.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:58
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
На неделе с 5 по 12 апреля в России снизились цены на бензин, свидетельствуют данные центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса.
РБК 01:47
Общество
В Екатеринбург прибыл второй самолет с гуманитарной помощью из Китая
Еще один, второй по счету, самолет с гуманитарным грузом из Китая прибыл в Екатеринбург, доставив средства для борьбы с коронавирусом.
Известия 01:34
Общество
Коронавирус вынудил москвичей вспомнить о прописке
На москвичей начали составлять протоколы по ст. 3.18.1 КоАП Москвы за нахождение вдали от указанного в паспорте места регистрации, подтверждает адвокат «Агоры» Леонид Соловьев: по его словам, в штаб правозащитной организации обратились уже несколько человек с такой проблемой.
Ведомости вчера в 16:12
Общество
В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов
Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.
REGNUM вчера в 15:42
Общество
В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом
Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 2228 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Коммерсантъ вчера в 23:10
Экономика
Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд
Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
ТАСС вчера в 18:11
Экономика
Банки начали повышать требования к первоначальному взносу по ипотеке
«Открытие», Росбанк и Совкомбанк одними из первых отреагировали на изменение ситуации на рынке: они начали повышать минимальный порог первоначального взноса по ипотеке еще в марте.
РБК 00:00
Игры
В твиттере Crysis впервые за 3 года появилась запись
Cyber.sports.ru 13 апреля в 16:56
Технологии
Минкомсвязь предложила зафиксировать «золотой» диапазон для 5G
Минкомсвязь предложила зафиксировать диапазон 3,4–3,8 ГГц в качестве основного для развития в России технологии 5G.
Телеканал 360° вчера в 21:41
Происшествия
На Кубани коронавирус подтвердили у пяти человек
Краснодар, 14 апреля 2020, 11:20 — REGNUM Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, об этом 14 апреля сообщили в региональном оперштабе.
REGNUM вчера в 04:20