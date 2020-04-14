Граждане РФ увеличили траты в салонах красоты в 3,5 раза в конце второй недели самоизоляции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка ВТБ.

Политика Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)». 4,5K

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах. 3,8K

Шоу-бизнес Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку. 74

Политика Россия выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. 101

Происшествия Двойное убийство произошло в Благовещенске По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Общество Госдума запретила брать комиссию при оплате услуг ЖКХ Во вторник, 14 апреля, Госдума в первом чтении поддержала законопроект, который запретит кредитным организациям, платежным агентам и операторам почтовой связи взимать с физлиц комиссию при оплате услуг ЖКХ. 152

Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 2,9K

Экономика В России призвали вернуть продуктовые карточки Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК. 2,2K

Технологии Apple открыла доступ к статистике передвижений людей при пандемии Американская корпорация Apple в качестве помощи в борьбе с распространением коронавируса открыла доступ к навигационным данным, которые регистрируют Apple Maps, говорится в релизе на сайте корпорации. 4

Армия и оружие Войска Фаиза Сарраджа заняли территорию до границы Туниса Эль-Аджайлат, 13 апреля 2020, 19:02 — REGNUM Город Эль-Аджайлат (Ливия) занят войсками Правительства национального согласия, возглавляемого Фаизом Сарраджем, передаёт 13 апреля Al Jazeera.

Общество Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 14 апреля По состоянию на утро 14 апреля количество заразившихся коронавирусом в мире приближается к двум миллионам человек.

Политика США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения "Взносы приостанавливаем до проведения оценки роли ВОЗ в плохом управлении и сокрытии информации о распространении коронавируса", - цитирует американского лидера ТАСС. 215

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Энергетика Цена на нефть Brent опустилась ниже 30 долларов за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне этого года снизилась на 5,5 процентов и составила 29,94 доллара за баррель. 128

Энергетика В России зафиксировали снижение цен на бензин На неделе с 5 по 12 апреля в России снизились цены на бензин, свидетельствуют данные центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса. 1,2K

Общество Коронавирус вынудил москвичей вспомнить о прописке На москвичей начали составлять протоколы по ст. 3.18.1 КоАП Москвы за нахождение вдали от указанного в паспорте места регистрации, подтверждает адвокат «Агоры» Леонид Соловьев: по его словам, в штаб правозащитной организации обратились уже несколько человек с такой проблемой. 8

Общество В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин. 64

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Экономика Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании. 38

Экономика Банки начали повышать требования к первоначальному взносу по ипотеке «Открытие», Росбанк и Совкомбанк одними из первых отреагировали на изменение ситуации на рынке: они начали повышать минимальный порог первоначального взноса по ипотеке еще в марте. 19

Технологии Минкомсвязь предложила зафиксировать «золотой» диапазон для 5G Минкомсвязь предложила зафиксировать диапазон 3,4–3,8 ГГц в качестве основного для развития в России технологии 5G.