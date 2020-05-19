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РИА НовостиРИА НовостиРоссияне на треть сократили свои расходы в апреле на самоизоляции

Россияне в апреле на треть сократили свои расходы в ходе соблюдения режима самоизоляции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из презентации банка по розничному бизнесу, которую представил журналистам зампред правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе видеоконференции.
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Жители России в апреле на треть сократили свои расходы

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ВТБ: россияне на треть сократили свои расходы на самоизоляции

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Россияне сократили расходы в период самоизоляции

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Россияне на треть сократили свои расходы на самоизоляции

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Россияне на треть сократили свои расходы в апреле на самоизоляции

РИА Новости02:30

Россияне на треть сократили расходы в апреле

ТАСС02:16

Чтобы вытащить экономику из кризиса, россиянам надо стать транжирами

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Полицейские Подмосковья задержали женщину, которую подозревают в убийстве своего девятимесячного ребенка.
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Президент РФ Владимир Путин призвал оценить, как действуют все органы власти и как получают помощь люди и предприятия в период эпидемии коронавируса.
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Депутат Рады обнародовал записи «переговоров» Порошенко с Байденом и Керри

Киев, 19 мая 2020, 14:18 — REGNUM Внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей, на которых, по его словам, экс-президент Украины Пётр Порошенко разговаривает с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и главой Госдепа Джоном Керри, сообщил 19 мая телеканал 112.ua.
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Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
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Жители Красноярского края сняли на видео падение метеорита

На юге Красноярского края упал метеорит. Видео этого явления было опубликовано в сообществе «ЧП Канск» в социальной сети «ВКонтакте».
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Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
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Общество

Женщине-инвалиду в Москве снова выписали штраф за нарушение изоляции

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Власти планируют выделить 197,2 миллиарда рублей на выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми от трех до 16 лет, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Служба занятости является слабой стороной России, необходимо сделать ее эффективнее.
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Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
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