Коронавирус
РИА НовостиРоссияне на треть сократили свои расходы в апреле на самоизоляции
Россияне в апреле на треть сократили свои расходы в ходе соблюдения режима самоизоляции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из презентации банка по розничному бизнесу, которую представил журналистам зампред правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе видеоконференции.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Чтобы вытащить экономику из кризиса, россиянам надо стать транжирами
Комсомольская правдавчера в 18:06
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 07:32, Ашберн
Футбол
«Зенит» хочет заключить новый контракт с Кокориным
Нападающий футбольного клуба "Сочи" Александр Кокорин может по истечении арендного соглашения вернуться в петербургский "Зенит".
Газета.Ru 06:36
Происшествия
Дело о нападении браконьеров из КНДР на пограничников из РФ направлено в суд
Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о нападении браконьерами из КНДР на российских погранслужащих при их задержании в Японском море в сентябре 2019 года.
Известия 06:38
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ 03:38
Культура
Новый выпуск авторской программы Михалкова не выйдет на «России 24»
В пресс-службе холдинга ВГТРК отказались от комментариев. Новый выпуск называется «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди».
Ведомости 06:14
Игры
Первый геймплей ремастера Mafia II разочаровывает
Игромания.ру 07:03
Общество
Где в Тульской области зафиксирован коронавирус: карта на 18 мая
Где в Тульской области зафиксирован коронавирус: карта на 18 мая Наибольшее количество зараженных COVID-19 в Туле, Новомосковске, Алексине и Щекино.
MySLO.ru вчера в 03:50
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совфед
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил обсудить идею ликвидации в России Совета Федерации.
Газета.Ru 06:31
Шоу-бизнес
Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа
Богданович сказал, что это фото было сделано в Майами, где у певицы ранее была дорогая недвижимость.
RuNews24.ru вчера в 01:42
Шоу-бизнес
Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Пугачевой
Муж певицы, юморист и телеведущий Максим Галкин, показал соответствующие кадры на своей официальной странице в Instagram.
NewInform 03:09
Происшествия
На Сахалине мэр Гусев попался на браконьерстве уток
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года мэра Охи Сергея Гусева задержали с незаконно добытым гусём, охота на которого в тот период также была запрещена.
REGNUM 00:57
Армия и оружие
В Амурской области военную полицию вооружили нелетальным оружием
На вооружение подразделений военной полиции Белогорского гарнизона Восточного военного округа впервые поступили новейшие комплексы нелетального оружия "Парализатор".
Телепорт 05:58
Общество
В Петербурге запретили все прощания с умершими
Как следует из документа, все церемонии прощания с умершими должны быть исключены вне зависимости от диагноза покойного.
Инфо24 06:28
Происшествия
Продавец магазина в Москве избил покупателя из-за кашля
Продавец одного из московских магазинов избил посетителя, сообщает телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости 06:32
Политика
СБУ проверит интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным
Служба безопасности Украины проверит интервью журналиста Дмитрия Гордона с экс-прокурором Крыма и депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской и с экс-главой минобороны самопровозглашенной ДНР Игорем Гиркиным (Стрелковым).
Piter.tv 03:43
Происшествия
В Саратовской области 14-летняя девочка упала с крыши многоэтажки
Установлено, что 18 мая текущего года, 14-летняя ученица одной из школ в городе Вольск упала с крыши многоэтажного дома.
REGNUM 03:57
Кино
Комедийный сериал «Великая» про Екатерину II появился на Wink
На видеосервисе Wink появился комедийный сериал "Великая", рассказывающий про императрицу Екатерину II.
Piter.tv 02:42
Общество
Генпрокуратура выявила новые фейки о предназначении коронавируса
По сообщению ТАСС со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры России Андрея Иванова, на различных ресурсах были выявлены видеозаписи, в которых говорится, что COVID-19 был создан для запугивания людей, чтобы «загнать их под вакцинацию» и чипировать их.
RuNews24.ru 06:56
Шоу-бизнес
40-летняя Анна Семенович показала архивное фото, на котором ей 10 лет
Анна Семенович показала архивное фото Напомним, что в 10 лет Анна Семенович уже занималась фигурным катанием.
Вокруг ТВ вчера в 03:16
Шоу-бизнес
Полина Гагарина рассталась с мужем
Официальный развод супруги еще не оформили Российская эстрадная певица Полина Гагарина решила расстаться со своим мужем-фотографом Дмитрием Исхаковым, сообщает издание "Экспресс-газета".
Inc-news.ru вчера в 09:53
Наука
Остановить коронавирус может лекарство из Китая
Остановить коронавирус может новейшее лекарство из Китая. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:03
Общество
Омский губернатор спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в регионе
"Пик (заболеваемости коронавирусом), по данным специалистов, прогнозируется примерно к концу мая, с учётом той динамики заболевших (которая есть сейчас), мы рассчитываем, что к началу июня мы выйдем на плато, и тогда мы можем вести речь уже о снятии ограничений", - предположил губернатор Омской области, отвечая на вопрос журналистов в ходе пресс-конференции, которая прошла в онлайн-режиме.
РИА Новости 02:07
Религия
Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов
RT на русском вчера в 10:27
Наука
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Ученые США и Швейцарии нашли антитела, нейтрализующие SARS-CoV-2, в организме людей, переболевших SARS в 2003 году.
Lenta.ru 03:26
Общество
В Испании рассказали, когда начнут принимать туристов
Министр транспорта Испании Хосе Луис Абалос заявил, что страна будет готова принимать туристов с конца июня.
RT на русском вчера в 10:40
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com вчера в 03:11
Общество
Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений
Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 01:18
Политика
Михаила Мишустина выписали из больницы
Премьер-министр России Михаил Мишустин выписан из больницы и во вторник приступил к работе в Доме правительства.
ТАСС 05:46
Технологии
В России началась разработка новой спутниковой системы связи
Началась разработка спутниковой группировки "Гонец" нового поколения, заявил Павел Черенков, гендиректор системы "Гонец", входящей в "Роскосмос".
РИА Новости 07:08
Политика
Депутат Рады обнародовал записи «переговоров» Порошенко с Байденом и Керри
На записи, якобы сделанной декабре 2015 года, "Керри" призвал Порошенко уволить генерального прокурора Украины Виктора Шокина: "Хотел бы призвать вас рассмотреть возможность решения проблемы замены генерального прокурора Шокина, поскольку он, на мой взгляд, заблокировал реформу очищения генпрокуратуры", — говорит некий мужчина.
REGNUM 07:18