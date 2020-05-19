Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРоссияне на треть сократили свои расходы в апреле на самоизоляции

Россияне в апреле на треть сократили свои расходы в ходе соблюдения режима самоизоляции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из презентации банка по розничному бизнесу, которую представил журналистам зампред правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе видеоконференции.
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Россияне на треть сократили свои расходы на самоизоляции

Аргументы и Факты04:02

Чтобы вытащить экономику из кризиса, россиянам надо стать транжирами

Комсомольская правдавчера в 18:06

Россияне сократили расходы в период самоизоляции

Известия03:15

Жители России в апреле на треть сократили свои расходы

REGNUM02:47

Россияне на треть сократили свои расходы в апреле на самоизоляции

РИА Новости02:30

Россияне на треть сократили расходы в апреле

ТАСС02:16

ВТБ: россияне на треть сократили свои расходы на самоизоляции

Вечёрка03:27
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Футбол

«Зенит» хочет заключить новый контракт с Кокориным

Нападающий футбольного клуба "Сочи" Александр Кокорин может по истечении арендного соглашения вернуться в петербургский "Зенит".
Газета.Ru 06:36
Происшествия

Дело о нападении браконьеров из КНДР на пограничников из РФ направлено в суд

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о нападении браконьерами из КНДР на российских погранслужащих при их задержании в Японском море в сентябре 2019 года.
Известия 06:38
Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ 03:38
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Культура

Новый выпуск авторской программы Михалкова не выйдет на «России 24»

В пресс-службе холдинга ВГТРК отказались от комментариев. Новый выпуск называется «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди».
Ведомости 06:14
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Игры

Первый геймплей ремастера Mafia II разочаровывает

Игромания.ру 07:03
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Общество

Где в Тульской области зафиксирован коронавирус: карта на 18 мая

Где в Тульской области зафиксирован коронавирус: карта на 18 мая Наибольшее количество зараженных COVID-19 в Туле, Новомосковске, Алексине и Щекино.
MySLO.ru вчера в 03:50
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Политика

Жириновский предложил ликвидировать Совфед

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил обсудить идею ликвидации в России Совета Федерации.
Газета.Ru 06:31
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Шоу-бизнес

Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа

Богданович сказал, что это фото было сделано в Майами, где у певицы ранее была дорогая недвижимость.
RuNews24.ru вчера в 01:42
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Шоу-бизнес

Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Пугачевой

Муж певицы, юморист и телеведущий Максим Галкин, показал соответствующие кадры на своей официальной странице в Instagram.
NewInform 03:09
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Происшествия

На Сахалине мэр Гусев попался на браконьерстве уток

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года мэра Охи Сергея Гусева задержали с незаконно добытым гусём, охота на которого в тот период также была запрещена.
REGNUM 00:57
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Армия и оружие

В Амурской области военную полицию вооружили нелетальным оружием

На вооружение подразделений военной полиции Белогорского гарнизона Восточного военного округа впервые поступили новейшие комплексы нелетального оружия "Парализатор".
Телепорт 05:58
Общество

В Петербурге запретили все прощания с умершими

Как следует из документа, все церемонии прощания с умершими должны быть исключены вне зависимости от диагноза покойного.
Инфо24 06:28
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Происшествия

Продавец магазина в Москве избил покупателя из-за кашля

Продавец одного из московских магазинов избил посетителя, сообщает телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости 06:32
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Общество

Лежачую москвичку вновь оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Вести.Ru 05:29
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Политика

СБУ проверит интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным

Служба безопасности Украины проверит интервью журналиста Дмитрия Гордона с экс-прокурором Крыма и депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской и с экс-главой минобороны самопровозглашенной ДНР Игорем Гиркиным (Стрелковым).
Piter.tv 03:43
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Происшествия

В Саратовской области 14-летняя девочка упала с крыши многоэтажки

Установлено, что 18 мая текущего года, 14-летняя ученица одной из школ в городе Вольск упала с крыши многоэтажного дома.
REGNUM 03:57
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Кино

Комедийный сериал «Великая» про Екатерину II появился на Wink

На видеосервисе Wink появился комедийный сериал "Великая", рассказывающий про императрицу Екатерину II.
Piter.tv 02:42
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Общество

Генпрокуратура выявила новые фейки о предназначении коронавируса

По сообщению ТАСС со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры России Андрея Иванова, на различных ресурсах были выявлены видеозаписи, в которых говорится, что COVID-19 был создан для запугивания людей, чтобы «загнать их под вакцинацию» и чипировать их.
RuNews24.ru 06:56
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Шоу-бизнес

40-летняя Анна Семенович показала архивное фото, на котором ей 10 лет

Анна Семенович показала архивное фото Напомним, что в 10 лет Анна Семенович уже занималась фигурным катанием.
Вокруг ТВ вчера в 03:16
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Шоу-бизнес

Полина Гагарина рассталась с мужем

Официальный развод супруги еще не оформили Российская эстрадная певица Полина Гагарина решила расстаться со своим мужем-фотографом Дмитрием Исхаковым, сообщает издание "Экспресс-газета".
Inc-news.ru вчера в 09:53
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Наука

Остановить коронавирус может лекарство из Китая

Остановить коронавирус может новейшее лекарство из Китая. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:03
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Общество

Омский губернатор спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в регионе

"Пик (заболеваемости коронавирусом), по данным специалистов, прогнозируется примерно к концу мая, с учётом той динамики заболевших (которая есть сейчас), мы рассчитываем, что к началу июня мы выйдем на плато, и тогда мы можем вести речь уже о снятии ограничений", - предположил губернатор Омской области, отвечая на вопрос журналистов в ходе пресс-конференции, которая прошла в онлайн-режиме.
РИА Новости 02:07
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Религия

Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов

RT на русском вчера в 10:27
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Наука

Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди

Ученые США и Швейцарии нашли антитела, нейтрализующие SARS-CoV-2, в организме людей, переболевших SARS в 2003 году.
Lenta.ru 03:26
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Общество

В Испании рассказали, когда начнут принимать туристов

Министр транспорта Испании Хосе Луис Абалос заявил, что страна будет готова принимать туристов с конца июня.
RT на русском вчера в 10:40
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Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com вчера в 03:11
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Общество

Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений

Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 01:18
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Политика

Михаила Мишустина выписали из больницы

Премьер-министр России Михаил Мишустин выписан из больницы и во вторник приступил к работе в Доме правительства.
ТАСС 05:46
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Технологии

В России началась разработка новой спутниковой системы связи

Началась разработка спутниковой группировки "Гонец" нового поколения, заявил Павел Черенков, гендиректор системы "Гонец", входящей в "Роскосмос".
РИА Новости 07:08
Политика

Депутат Рады обнародовал записи «переговоров» Порошенко с Байденом и Керри

На записи, якобы сделанной декабре 2015 года, "Керри" призвал Порошенко уволить генерального прокурора Украины Виктора Шокина: "Хотел бы призвать вас рассмотреть возможность решения проблемы замены генерального прокурора Шокина, поскольку он, на мой взгляд, заблокировал реформу очищения генпрокуратуры", — говорит некий мужчина.
REGNUM 07:18
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