Россияне в апреле на треть сократили свои расходы в ходе соблюдения режима самоизоляции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из презентации банка по розничному бизнесу, которую представил журналистам зампред правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе видеоконференции.

Россияне на треть сократили свои расходы в апреле на самоизоляции

Футбол «Зенит» хочет заключить новый контракт с Кокориным Нападающий футбольного клуба "Сочи" Александр Кокорин может по истечении арендного соглашения вернуться в петербургский "Зенит".

Происшествия Дело о нападении браконьеров из КНДР на пограничников из РФ направлено в суд Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о нападении браконьерами из КНДР на российских погранслужащих при их задержании в Японском море в сентябре 2019 года.

Политика Жириновский предложил ликвидировать Совфед Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил обсудить идею ликвидации в России Совета Федерации. 101

Происшествия На Сахалине мэр Гусев попался на браконьерстве уток Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года мэра Охи Сергея Гусева задержали с незаконно добытым гусём, охота на которого в тот период также была запрещена. 110

Армия и оружие В Амурской области военную полицию вооружили нелетальным оружием На вооружение подразделений военной полиции Белогорского гарнизона Восточного военного округа впервые поступили новейшие комплексы нелетального оружия "Парализатор".

Общество В Петербурге запретили все прощания с умершими Как следует из документа, все церемонии прощания с умершими должны быть исключены вне зависимости от диагноза покойного. 225

Политика СБУ проверит интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным Служба безопасности Украины проверит интервью журналиста Дмитрия Гордона с экс-прокурором Крыма и депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской и с экс-главой минобороны самопровозглашенной ДНР Игорем Гиркиным (Стрелковым). 5

Общество Генпрокуратура выявила новые фейки о предназначении коронавируса По сообщению ТАСС со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры России Андрея Иванова, на различных ресурсах были выявлены видеозаписи, в которых говорится, что COVID-19 был создан для запугивания людей, чтобы «загнать их под вакцинацию» и чипировать их. 1

Шоу-бизнес Полина Гагарина рассталась с мужем Официальный развод супруги еще не оформили Российская эстрадная певица Полина Гагарина решила расстаться со своим мужем-фотографом Дмитрием Исхаковым, сообщает издание "Экспресс-газета". 84

Общество Омский губернатор спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в регионе "Пик (заболеваемости коронавирусом), по данным специалистов, прогнозируется примерно к концу мая, с учётом той динамики заболевших (которая есть сейчас), мы рассчитываем, что к началу июня мы выйдем на плато, и тогда мы можем вести речь уже о снятии ограничений", - предположил губернатор Омской области, отвечая на вопрос журналистов в ходе пресс-конференции, которая прошла в онлайн-режиме. 51

Наука Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди Ученые США и Швейцарии нашли антитела, нейтрализующие SARS-CoV-2, в организме людей, переболевших SARS в 2003 году. 125

Общество В Испании рассказали, когда начнут принимать туристов Министр транспорта Испании Хосе Луис Абалос заявил, что страна будет готова принимать туристов с конца июня. 3

Общество Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин. 73

Политика Михаила Мишустина выписали из больницы Премьер-министр России Михаил Мишустин выписан из больницы и во вторник приступил к работе в Доме правительства. 9

Технологии В России началась разработка новой спутниковой системы связи Началась разработка спутниковой группировки "Гонец" нового поколения, заявил Павел Черенков, гендиректор системы "Гонец", входящей в "Роскосмос".