Коронавирус
РИА НовостиРоссияне на треть сократили свои расходы в апреле на самоизоляции
Россияне в апреле на треть сократили свои расходы в ходе соблюдения режима самоизоляции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из презентации банка по розничному бизнесу, которую представил журналистам зампред правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе видеоконференции.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Чтобы вытащить экономику из кризиса, россиянам надо стать транжирами
Комсомольская правдавчера в 18:06
Автоматически обработан 7191 источник, обновлено в 12:49, Ашберн
Общество
На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок
Российская газета 10:50
Политика
США заподозрили иранскую авиакомпанию в вывозе золота из Венесуэлы
США подозревают иранскую авиакомпанию Mahan Air в вывозе золота из Венесуэлы, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Взгляд.ру 12:33
Общество
Собянин рассказал, когда москвичам разрешат прогулки
РИА Новости 11:46
Футбол
Уткин обвинил ФИФА в трусости за отказ определять игрока года
Спортивный комментатор Василий Уткин раскритиковал Международную федерацию футбола (ФИФА) за отказ определять лучшего игрока 2020 года.
МК-Спорт 11:53
Общество
Губернатор загрузил зампредов предложениями о развитии экономики
В Саратовской области разработают план по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях пандемии коронавируса.
Регион 64 12:33
Авто
Компания Renault намерена отказаться от трех моделей
Компания Renault намерена сократить расходы. Одной из мер в этих планах является отказ от некоторых моделей.
За рулем Кубань вчера в 02:15
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Наука
Снижение уровня тестостерона может улучшить исход COVID-19
Согласно новому исследованию ученых из Колумбийского университета, снижение уровня тестостерона может снизить тяжесть COVID-19 путем предотвращения проникновения SARS-CoV-2 в клетки легких.
Хайтек+ 06:22
Здоровье
898 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье
За все время в Подмосковье было выявлено 3 165 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Городские вести (Лосино-Петровский) 11:31
Экономика
Бизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ
РИА Новости вчера в 10:26
Экономика
Номинальный ВВП России в апреле упал на 28%
В нерабочем апреле номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих, а не сопоставимых ценах) составил 6,3 трлн рублей, что на 28% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.
Новая газета 01:39
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
Авто
Отмена пошлин вызвала падение цен на электромобили в России
Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них.
Автоновости дня вчера в 10:30
Политика
На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена
На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.
Газета.Ru 12:41
Культура
Новый выпуск «Бесогон ТВ» Никиты Михалкова выйдет только на YouTube
Авторская программа Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» выйдет только на YouTube, а вот привычного зрителям вещания на канале «Россия-24» больше не будет.
Городовой 08:39
Общество
Минпросвещения рекомендовало открыть летние лагеря с 1 июля
Министерство просвещения РФ предложило начать летнюю оздоровительную кампанию для детей в регионах с 1 июля.
KM.ru 05:53
Происшествия
Россиянину разбили лицо в магазине за снятую маску
Издание пишет, что один из них начал бить россиянина, его лицо было в крови. Пострадавший обратился в полицию и снял побои в больнице.
Lenta.ru 10:14
Наука
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости 05:35
Происшествия
Пропавшего в Кировской области четырехлетнего мальчика нашли живым
Четырехлетнего мальчика, пропавшего накануне в Кировской области, нашли живым спустя почти двое суток поисков, сообщили РИА Новости в региональном отделении поискового отряда "Лиза Алерт".
РИА Новости 10:40
Происшествия
Неизвестные «заминировали» около 50 больниц в Москве
Неизвестные сообщили о минировании около 50 поликлиник и больниц в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
Коммерсантъ 12:04
Общество
Российским военным выдали служебное жильё в металлических контейнерах
Есть, правда, одно но: под него переоборудовали металлические контейнеры. Материал о новоселье военных был показан в эфире Первого канала.
News.ru 07:47
Здоровье
В России из-за ситуации с коронавирусом приостановлена вакцинация
Из-за ситуации с распространением коронавируса в России принято решение приостановить вакцинацию в рамках национального календаря прививок.
RT на русском 04:00
Происшествия
В Петербурге вновь заработала станция метро «Беговая»
Станцию "Беговая" Невско-Василеостровской (третьей) линии петербургского метрополитена открыли на вход и выход после временного закрытия, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".
ТАСС 09:20
Общество
Путин: Выплаты в 10 тысяч рублей затронут 22 млн детей
Глава государства напомнил, что 11 мая было принято решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Российская газета 08:45
Общество
Министр труда непрофессионален и оторван от реальной жизни — Демурин
Москва, 19 мая 2020, 12:58 — REGNUM Министр труда не только оторван от реальной жизни и слаб как профессионал, но и недостаточно умён, чтобы понимать, почему некоторых вещей произносить нельзя, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 19 мая, комментируя высказывания Антона Котякова.
REGNUM 05:58
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
Происшествия
Власти Петербурга сообщили о шести погибших при пожаре в больнице
В результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.
Газета.Ru 11:09
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов высказался о разводе с Аленой Гавриловой
Новый пост появился на личной странице певца. Новость о разводе музыканта Эмина Агаларова с Аленой Гавриловой шокировала поклонников.
Городовой вчера в 06:47
Здоровье
В Башкирии уволилась главврач РКБ имени Куватова
В Минздраве Башкирии пояснили, что она покинула свой пост по собственному желанию. На ее место придет главврач клиники БГМУ Шамиль Булатов.
Общественная электронная газета 01:28