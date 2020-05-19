Коронавирус
РИА НовостиРоссияне на треть сократили свои расходы в апреле на самоизоляции
Россияне в апреле на треть сократили свои расходы в ходе соблюдения режима самоизоляции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из презентации банка по розничному бизнесу, которую представил журналистам зампред правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе видеоконференции.
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Чтобы вытащить экономику из кризиса, россиянам надо стать транжирами
Комсомольская правдавчера в 18:06
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Общество
Путин провел совещание с правительством по мерам поддержки населения
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В рамках "правительственного часа" с участием вице-премьера Татьяны Голиковой, посвященного ситуации с коронавирусом, члены Совета Федерации могут предложить повысить возраст розничной продажи алкоголя с 18 до 21 года.
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Дни.ру 04:33
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Номинальный ВВП России в нерабочем апреле упал на 28%
Номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих, а не сопоставимых ценах) в нерабочем апреле составил 6,3 триллиона рублей — на 28% меньше, чем в апреле 2019 года.
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ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ вчера в 08:31
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СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
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Участники «Евровидения-2020» дистанционно исполнили совместную песню
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Синхронистка Шишкина рассказала, как выступала без купальника
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
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Туристы обнаружили в Ханты-Мансийском автономном округе пирамиду, которая примерно в четыре раза превышает египетскую пирамиду Хеопса, сообщил РИА Новости руководитель клуба экспедиций, организующего туры по Приполярному Уралу, Евгений Свитов.
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Курс доллара упал ниже 73 рублей
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Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира
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Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
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Подлодки «Колпино» и «Ростов-на-Дону» провели учения в Черном море
Экипажи дизель-электрических подводных лодок «Колпино» и «Ростов-на-Дону» провели учения по поиску и обнаружению подводной лодки условного противника.
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В Совфеде предложили ввести госстрахование медиков в условиях эпидемии
Сенаторы рекомендуют Минздраву РФ ввести обязательное государственное страхование для медработников, работающих с больными в условиях эпидемии, такое предложение содержится в проекте постановления палаты, который есть в распоряжении РИА Новости.
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Порядок сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году определили в России
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Время Н 16 мая в 10:39
Политика
Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования
Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ вчера в 23:35