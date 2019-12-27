Экономика
ВекРоссияне набирают кредиты в четырех банках
Все больше россиян берут кредиты в четырех и более банках, свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Эквифакс». За пять лет доля таких заемщиков выросла в два раза — так ведет себя почти каждый 15-й из имеющих кредиты.
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Происшествия
В Казахстане разбился пассажирский самолет
Фигурное катание
Косторная выиграла короткую программу на чемпионате России
Алена Косторная лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Происшествия
Суд вернул квартиру и две машины подельнику полковника Захарченко
Мосгорсуд отменил решение Гагаринского районного суда столицы по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего сотрудника ФСБ России Дмитрия Сенина — фигуранта дела о взятках экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко.
Общество
Суд объявил Батурину в розыск по делу о клевете
В пятницу, 27 декабря, мировая судья Оксана Севостьянова постановила объявить Батурину в розыск, обеспечение розыска поручено МВД Калмыкии.
Политика
Глава офиса Зеленского тайно встретился с Коломойским
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского тайно встречался с олигархом Игорем Коломойским.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Происшествия
Пенсионерка из Калмыкии осуждена за содействие террористам
В результате было возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности".
Политика
На Украине призывают поднять восстание и вернуть Крым
Спровоцировать народное движение за объединение полуострова с независимой страной призывает бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
Происшествия
Сухогруз врезался в набережную в Стамбуле при проходе Босфора
Судно-контейнеровоз Songa Iridium, ходящее под флагом Либерии, при проходе через Босфор врезалось в набережную в районе Румели Хисары в Стамбуле.
Общество
УАЗ создаст кемпер на базе «Буханки»
Вдохновившись концептами кемперов на базе «Буханки», представленных голландским подразделением УАЗа на выставке Kampeer & Caravan Jaarbeurs 2019 в Утрехте, российские заводчане тоже создали нечто подобное.
Общество
Ввод станций «коричневой» ветки метро Петербурга отложили на год
«Остаток финансирования по двум станциям перенесли на 2023 год, в связи с чем было заключено дополнительное соглашение о переносе срока выполнения работ», — цитирует КРТИ телеканал 78.ru.
Единоборства
Емельяненко согласился провести бой с Кадыровым
Российский боец Александр Емельяненко согласился провести бой с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.
Экономика
Букмекерские конторы в России могут закрыться с 1 января
Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов 24 декабря направил письмо главе Минэкономразвития Максиму Орешкину, в котором предложил принять срочные меры, чтобы не допустить закрытия большинства букмекерских контор из-за изменений нормативной правовой базы.
Происшествия
Отчим избил 6-летнего пасынка молотком за просьбу дать еды
Ребенок чуть не погиб от рук отчима, сообщается на сайте ведомства. Инцидент произошел в конце ноября 2019 года.
Политика
Путин утвердил новую доктрину продовольственной безопасности России
Президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности 27 декабря утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России.
Происшествия
Лимузин Сталина украли на севере Москвы
На севере Москвы неизвестные проникли в гараж и украли лимузин Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Футбол
Анри: «Пугает то, что делает „Ливерпуль“. Его невозможно остановить»
Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри после победы «Ливерпуля» над «Лестером» в 19-м туре АПЛ (4:0) выразил мнение, что чемпионская гонка завершена.
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии
Якобы местные жители обвинили американских военных в предательстве, поскольку ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из этого района Сирии.
Общество
Альфа-банк сообщил об устранении сбоя в работе карт
В Альфа-банке заявили, что устранили проблемы, затруднявшие проведение клиентами операций по картам.
Армия и оружие
Для российских Су-57 нашли покупателя
В ноябре генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявлял, что покупателями Су-57 могут стать Индия и ОАЭ.
Биатлон
Слепов выиграл спринт на «Ижевской винтовке»
По результатам «Ижевской винтовки» определится биатлонист, который отправится выступать в составе сборной России на январские этапы Кубка IBU.
Общество
Росстат представил демографический прогноз на 16 лет
Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 лет в 2020 году до 79,1 лет в 2035 году.
Наука
ВИЧ уличили в эволюции в сторону большей заразности
Если в 2007 году на ранних стадиях количество частиц ВИЧ на мл крови составляло 13020 штук, то в 2016 году — их было уже 22100.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Спорт
РУСАДА отправило в WADA решение о несогласии с санкциями
РУСАДА отправило в WADA письмо с несогласием с санкциями против России, принятыми исполкомом Всемирного антидопингового агентства 9 декабря.
Авто
Названа стоимость серийной цифровой приборки для Lada Vesta
Напомним, что в ближайшем будущем у покупателей Lada Vesta появится возможность приобрести панель приборов с жидкокристаллическим экраном в качестве опции.
Кино
Старшенбаум отказалась от съемок в «Тексте» из-за Александра Петрова
Происшествия
«Новая газета» пожаловалась в суд на обыски и допрос журналистки
"Новая газета" подала в Тверской суд жалобу на действия следователей, которые устроили обыск дома у спецкорреспондента Юлии Полухиной, а затем ее допросили по делу общественной организации, известной, как ЧВК "Е.Н.О.Т", сообщила пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.
Происшествия
После ДТП с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело
МВД возбудило уголовное дело после ДТП в Липецкой области, где опрокинулся рейсовый автобус.