Экономика

ВекВекРоссияне набирают кредиты в четырех банках

Все больше россиян берут кредиты в четырех и более банках, свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Эквифакс». За пять лет доля таких заемщиков выросла в два раза — так ведет себя почти каждый 15-й из имеющих кредиты.
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Доля самых рискованных клиентов банков удвоилась за пять лет

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В России удвоилась доля самых рискованных клиентов банков

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Закредитованность населения растет - заемщики становятся мультибанковскими

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Доля россиян, закредитованных в четырех и более банках, удвоилась за пять лет

Интересант02:04

«Эквифакс»: россияне все чаще берут кредит в нескольких банках

Банки.ру05:51
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В Казахстане разбился пассажирский самолет

РИА Новости вчера в 23:05
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Косторная выиграла короткую программу на чемпионате России

Алена Косторная лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
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Мосгорсуд отменил решение Гагаринского районного суда столицы по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего сотрудника ФСБ России Дмитрия Сенина — фигуранта дела о взятках экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко.
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Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского тайно встречался с олигархом Игорем Коломойским.
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Британский посол описал Россию тремя словами

Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
РБК 08:47
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РИА Новости 05:51
Происшествия

Пенсионерка из Калмыкии осуждена за содействие террористам

В результате было возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности".
Российская газета 07:45
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На Украине призывают поднять восстание и вернуть Крым

Спровоцировать народное движение за объединение полуострова с независимой страной призывает бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
Pravda.Ru 08:40
Происшествия

Сухогруз врезался в набережную в Стамбуле при проходе Босфора

Судно-контейнеровоз Songa Iridium, ходящее под флагом Либерии, при проходе через Босфор врезалось в набережную в районе Румели Хисары в Стамбуле.
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УАЗ создаст кемпер на базе «Буханки»

Вдохновившись концептами кемперов на базе «Буханки», представленных голландским подразделением УАЗа на выставке Kampeer & Caravan Jaarbeurs 2019 в Утрехте, российские заводчане тоже создали нечто подобное.
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Ввод станций «коричневой» ветки метро Петербурга отложили на год

«Остаток финансирования по двум станциям перенесли на 2023 год, в связи с чем было заключено дополнительное соглашение о переносе срока выполнения работ», — цитирует КРТИ телеканал 78.ru.
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Единоборства

Емельяненко согласился провести бой с Кадыровым

Российский боец Александр Емельяненко согласился провести бой с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.
ФАН 00:16
Экономика

Букмекерские конторы в России могут закрыться с 1 января

Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов 24 декабря направил письмо главе Минэкономразвития Максиму Орешкину, в котором предложил принять срочные меры, чтобы не допустить закрытия большинства букмекерских контор из-за изменений нормативной правовой базы.
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Происшествия

Отчим избил 6-летнего пасынка молотком за просьбу дать еды

Ребенок чуть не погиб от рук отчима, сообщается на сайте ведомства. Инцидент произошел в конце ноября 2019 года.
Вести.Ru 06:31
Политика

Путин утвердил новую доктрину продовольственной безопасности России

Президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности 27 декабря утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России.
REGNUM 09:23
Происшествия

Лимузин Сталина украли на севере Москвы

На севере Москвы неизвестные проникли в гараж и украли лимузин Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 08:30
Футбол

Анри: «Пугает то, что делает „Ливерпуль“. Его невозможно остановить»

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри после победы «Ливерпуля» над «Лестером» в 19-м туре АПЛ (4:0) выразил мнение, что чемпионская гонка завершена.
Sport24.ru 00:58
Армия и оружие

Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии

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Общество

Альфа-банк сообщил об устранении сбоя в работе карт

В Альфа-банке заявили, что устранили проблемы, затруднявшие проведение клиентами операций по картам.
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Армия и оружие

Для российских Су-57 нашли покупателя

В ноябре генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявлял, что покупателями Су-57 могут стать Индия и ОАЭ.
Lenta.ru 10:02
Биатлон

Слепов выиграл спринт на «Ижевской винтовке»

По результатам «Ижевской винтовки» определится биатлонист, который отправится выступать в составе сборной России на январские этапы Кубка IBU.
Sport24.ru вчера в 06:29
Общество

Росстат представил демографический прогноз на 16 лет

Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 лет в 2020 году до 79,1 лет в 2035 году.
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Наука

ВИЧ уличили в эволюции в сторону большей заразности

Если в 2007 году на ранних стадиях количество частиц ВИЧ на мл крови составляло 13020 штук, то в 2016 году — их было уже 22100.
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Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
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Спорт

РУСАДА отправило в WADA решение о несогласии с санкциями

РУСАДА отправило в WADA письмо с несогласием с санкциями против России, принятыми исполкомом Всемирного антидопингового агентства 9 декабря.
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Авто

Названа стоимость серийной цифровой приборки для Lada Vesta

Напомним, что в ближайшем будущем у покупателей Lada Vesta появится возможность приобрести панель приборов с жидкокристаллическим экраном в качестве опции.
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Старшенбаум отказалась от съемок в «Тексте» из-за Александра Петрова

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Происшествия

«Новая газета» пожаловалась в суд на обыски и допрос журналистки

"Новая газета" подала в Тверской суд жалобу на действия следователей, которые устроили обыск дома у спецкорреспондента Юлии Полухиной, а затем ее допросили по делу общественной организации, известной, как ЧВК "Е.Н.О.Т", сообщила пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.
Интерфакс 07:45
Происшествия

После ДТП с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело

МВД возбудило уголовное дело после ДТП в Липецкой области, где опрокинулся рейсовый автобус.
Коммерсантъ вчера в 16:44
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