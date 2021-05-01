Россияне набрали рекордный объем просроченной задолженности по кредитным картам, который обновил исторический максимум и составил в марте текущего года 151,3 миллиарда рублей. Об этом в субботу, 1 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

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