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Россияне набрали рекордный объем долгов по кредиткам

Россияне набрали рекордный объем просроченной задолженности по кредитным картам, который обновил исторический максимум и составил в марте текущего года 151,3 миллиарда рублей. Об этом в субботу, 1 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».В источнике
Lenta.ru
Русская Планета
Newia.ru
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Известия

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Россияне набрали рекордный объем долгов по кредиткам

Lenta.ru03:40

Эксперт спрогнозировала рост невозвратных долгов в России на уровне 20%

Европейско-Азиатские новости28 апреля в 11:27

Россияне обновили рекорд просроченной задолженности по кредиткам

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«Плохие» долги россиян по кредитным картам обновили рекорд

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Ускорение падения доходов открывает новые перспективы для легальных бандитов?

Newia.ruвчера в 09:12

Банки в 2020 году передали коллекторам рекордную за семь лет сумму долгов по кредитам

Радио Business FM Челябинсквчера в 00:44

Россияне задолжали по кредиткам рекордные 151 млрд рублей

РЕН ТВ02:47
Интересное

Российские дипломаты прибыли в Иерусалим для доставки Благодатного огня в аэропорт

Делегация российских дипломатов прибыла в субботу в Старый город Иерусалима для помощи в доставке Благодатного огня из храма Гроба Господня в аэропорт Бен-Гурион для передачи святыни представителям Фонда Андрея Первозванного, которые доставят ее к началу Пасхального богослужения в московский храм Христа Спасителя.
ТАСС04:22

В России создан прототип квантового компьютера

Специалисты разработали платформу из 20 ионов в электромагнитной ловушке Сотрудники из «Национальной квантовой лаборатории» заявили о создании российского прототипа квантового компьютера.
Центральная Служба Новостей29 апреля в 08:46