Россияне набрали рекордный объем долгов по кредиткам
Россияне набрали рекордный объем просроченной задолженности по кредитным картам, который обновил исторический максимум и составил в марте текущего года 151,3 миллиарда рублей. Об этом в субботу, 1 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».В источнике
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