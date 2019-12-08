Экономика
Московский КомсомолецРоссияне начали активно скупать акции
Вложения розничных инвесторов в акции за ноябрь 2019 года пополнились почти на 22 миллиарда рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Московской биржи.
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с чего всё началось
По данным биржи, 322 000 розничных инвесторов в ноябре провели хотя бы одну сделку, только 70 000 человек проводят операции ежедневно. Как никогда активно в последние недели физические лица инвестировали в акции.Ведомостивчера в 03:27
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Политика
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Наука
34, 60 и 78 лет: старение человека происходит в 3 этапа
Естественными биологическими часами, которые в точно определяют несколько этапов в старении организма человека - 34, 60 и 78 лет, являются по исследованиям ученых уровни белков в крови человека.
Авто
В Сети появились первые фото Kia Seltos для рынка России
В Сети появились первые фотоснимки кроссовера Kia Seltos для рынка России, который призван составить конкуренцию для другого южнокорейского кроссовера Hyundai Creta.
Футбол
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Московский «Локомотив» прилетел в Мадрид на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».
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Американский авианосец «Джон Кеннеди» официально спущен на воду
Новейший американский авианосец типа "Джеральд Форд" (Gerald Ford) - "Джон Кеннеди" (John F. Kennedy, бортовой номер - CVN 79) - официально спущен на воду.
Политика
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Здоровье
Как защититься от инфаркта, подсказали кардиологи
Кардиологи подсказали, как можно защититься от такого опасного заболевания, как инфаркт.
Фигурное катание
Плющенко пробил трубу с водой во время выступления
Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
Политика
Зеленский заявил, что Украина никогда не уступит свои территории
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече по итогам саммита "нормандской четвёрки" заявил, что Незалежная не уступит свои территории.
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Впервые за несколько последних лет лучшим автомобилем в «Стране восходящего солнца» стал представитель местного автопроизводителя – Toyota RAV4 пятой генерации.
Наука
Собаки понимают язык человека на высоком уровне
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
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Запуск нового американского корабля Starliner перенесен на 20 декабря
Первый запуск нового американского космического корабля Starliner был перенесен на сутки и теперь состоится 20 декабря.
Экономика
Минфин предложил приватизировать до 10% РЖД
Ранее Минфин предлагал рассмотреть вопрос о приватизации РЖД, оставив у государства 50% акций компании, что обеспечило бы необходимый уровень контроля над ней.