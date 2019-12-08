Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРоссияне начали активно скупать акции

Вложения розничных инвесторов в акции за ноябрь 2019 года пополнились почти на 22 миллиарда рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Московской биржи.
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с чего всё началось

Россияне стали активно скупать акции

По данным биржи, 322 000 розничных инвесторов в ноябре провели хотя бы одну сделку, только 70 000 человек проводят операции ежедневно. Как никогда активно в последние недели физические лица инвестировали в акции.
Ведомостивчера в 03:27

Подробнее о событии

Чего ждать от российского рынка акций и куда вкладывать?

ТАСС07:17

Россияне начали скупать акции

Российская газетавчера в 22:47

«Сейчас растет все». Увеличилась активность россиян на рынке акций

BFM.ruвчера в 22:28

Россияне начали активно скупать акции

Московский Комсомолецвчера в 10:28

Инвестиции в акции в России увеличились на 51% с начала года

News.ruвчера в 08:40

«Ведомости»: Россияне резко начали скупать акции

БИЗНЕС Onlineвчера в 04:58

Россияне стали активно скупать акции

Ведомостивчера в 03:27
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Спорт

Путин впервые прокомментировал решение WADA о дисквалификации России

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов, передает корреспондент «Ведомостей».
Ведомости 18:10
Общество

Дальневосточные регионы стали самыми пьющими и курящими

Немного «лучше» дело обстоит на Дальнем Востоке – сразу несколько субъектов вошли в список самых пьющих и курящих.
Deita.ru 00:45
Космос

NASA отправит к Луне женские манекены

Датчики, установленные на манекенах, в режиме реального времени станут передавать данные о количества радиации на Землю.
Портал Поиск 07 декабря в 02:09
Политика

Путин прокомментировал убийство в Берлине

Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».
RT на русском 18:34
Политика

Зеленский оценил переговоры с Путиным

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Общество

Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13:22
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 09:08
Авто

Водителям дали советы по прогреву машин зимой

Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Piter.tv 01:02
Политика

Путин и Зеленский обсуждают совместную декларацию

"Да, дискуссии идут по совместной декларации", - отметили там, отвечая на вопрос о том, действительно ли на встрече лидеров двух стран обсуждается некий совместный документ.
ТАСС 14:12
Авто

General Motors выйдет из совместного предприятия с «АвтоВАЗом»

Американская General Motors (GM) выйдет из совместного предприятия (СП) с «АвтоВАЗом», сообщает РБК.
Retailer.ru 09:00
Общество

Во Владивостоке дорожный нацпроект недосчитался 17 млн рублей

Справка "РГ" Владивостоку на реконструкцию и ремонт дорог в 2019 году выделялось 1,8 миллиардов рублей.
Российская газета 20:26
Политика

Лидеры «нормандской четвёрки» приняли итоговое коммюнике

Президенты России, Украины, Германии и Франции приняли на саммите «нормандской четвёрки» в Париже итоговое коммюнике.
RT на русском 17:48
Общество

ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично

Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
РБК 07:57
Политика

Путин о контроле Украины над границей: «Минск-2» переписывать не нужно

Президент России Владимир Путин указал во вторник, что вопрос о восстановлении контроля Киевом над границей с РФ прописан в минских соглашениях, и менять их не нужно.
ТАСС 20:13
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ 19:55
Авто

Праворульные автомобили теряют свою популярность на Дальнем Востоке

32CARS.ru 00:44
Наука

34, 60 и 78 лет: старение человека происходит в 3 этапа

Естественными биологическими часами, которые в точно определяют несколько этапов в старении организма человека - 34, 60 и 78 лет, являются по исследованиям ученых уровни белков в крови человека.
Evo-rus.com 13:35
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В Сети появились первые фото Kia Seltos для рынка России

В Сети появились первые фотоснимки кроссовера Kia Seltos для рынка России, который призван составить конкуренцию для другого южнокорейского кроссовера Hyundai Creta.
UfaTime.ru 07 декабря в 15:56
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Болгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»

Газета.Ru 06:45
Футбол

«Локомотив» прилетел в Мадрид на матч Лиги чемпионов с «Атлетико»

Московский «Локомотив» прилетел в Мадрид на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».
Чемпионат 09:48
Армия и оружие

Американский авианосец «Джон Кеннеди» официально спущен на воду

Новейший американский авианосец типа "Джеральд Форд" (Gerald Ford) - "Джон Кеннеди" (John F. Kennedy, бортовой номер - CVN 79) - официально спущен на воду.
ТАСС 07 декабря в 17:18
Политика

Зеленский пригласил российских журналистов на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил российских журналистов приехать на Украину и лично оценить обстановку в стране.
ТАСС 19:45
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Как защититься от инфаркта, подсказали кардиологи

Кардиологи подсказали, как можно защититься от такого опасного заболевания, как инфаркт.
Пермь открытая 03:58
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Плющенко пробил трубу с водой во время выступления

Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
RuNews24.ru вчера в 13:21
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Зеленский заявил, что Украина никогда не уступит свои территории

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече по итогам саммита "нормандской четвёрки" заявил, что Незалежная не уступит свои территории.
Life.ru 18:12
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Новый Toyota RAV4 стал «Автомобилем года в Японии»

Впервые за несколько последних лет лучшим автомобилем в «Стране восходящего солнца» стал представитель местного автопроизводителя – Toyota RAV4 пятой генерации.
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Собаки понимают язык человека на высоком уровне

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В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
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Космос

Запуск нового американского корабля Starliner перенесен на 20 декабря

Первый запуск нового американского космического корабля Starliner был перенесен на сутки и теперь состоится 20 декабря.
Комсомольская правда 06 декабря в 23:34
Экономика

Минфин предложил приватизировать до 10% РЖД

Ранее Минфин предлагал рассмотреть вопрос о приватизации РЖД, оставив у государства 50% акций компании, что обеспечило бы необходимый уровень контроля над ней.
РБК 07:02
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