По данным биржи, 322 000 розничных инвесторов в ноябре провели хотя бы одну сделку, только 70 000 человек проводят операции ежедневно. Как никогда активно в последние недели физические лица инвестировали в акции.

с чего всё началось

Вложения розничных инвесторов в акции за ноябрь 2019 года пополнились почти на 22 миллиарда рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Московской биржи.

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