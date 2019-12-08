Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРоссияне начали активно скупать акции

Вложения розничных инвесторов в акции за ноябрь 2019 года пополнились почти на 22 миллиарда рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Московской биржи.
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с чего всё началось

Россияне стали активно скупать акции

По данным биржи, 322 000 розничных инвесторов в ноябре провели хотя бы одну сделку, только 70 000 человек проводят операции ежедневно. Как никогда активно в последние недели физические лица инвестировали в акции.
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