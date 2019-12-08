Экономика

ВедомостиВедомостиРоссияне стали активно скупать акции

Число розничных инвесторов на фондовом рынке увеличивается – к 1 декабря брокерские счета на Московской бирже открыли 3,5 млн человек. С начала года это сделали 1,57 млн граждан, из них в ноябре – 273 000, подсчитала биржа. Правда, число активных игроков среди них невелико.
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с чего всё началось

Россияне стали активно скупать акции

По данным биржи, 322 000 розничных инвесторов в ноябре провели хотя бы одну сделку, только 70 000 человек проводят операции ежедневно. Как никогда активно в последние недели физические лица инвестировали в акции.
Ведомости08 декабря в 03:27

Подробнее о событии

Чего ждать от российского рынка акций и куда вкладывать?

ТАССвчера в 07:17

Инвестиции в акции в России увеличились на 51% с начала года

News.ru08 декабря в 08:40

«Сейчас растет все». Увеличилась активность россиян на рынке акций

BFM.ru08 декабря в 22:28

Россияне начали активно скупать акции

Московский Комсомолец08 декабря в 10:28

Россияне начали скупать акции

Российская газета08 декабря в 22:47

«Ведомости»: Россияне резко начали скупать акции

БИЗНЕС Online08 декабря в 04:58

Россияне стали активно скупать акции

Ведомости08 декабря в 03:27
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Спорт

Васю Пельменя нокаутировали одной пощечиной

РЕН ТВ вчера в 00:14
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости 08 декабря в 09:08
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов в 2020 году

Мессенджер WhatsApp прекращает работать на миллионах смартфонов по всему миру в 2020 году, поскольку завершает поддержку функционирования на старых iPhone и в телефонах с устаревшей операционной системой (ОС) Android, а также гаджетов с ОС Windows Mobile, передает Daily Mail.
Коммерсантъ вчера в 23:22
Происшествия

В брянской колонии забили насмерть осужденного

Российская газета 01:05
Политика

Зеленский назвал сложным процесс согласования позиций с Путиным

Во время общения с журналистами после нормандского саммита глава украинского государства Владимир Зеленский отметил, что на двусторонней встрече с российским лидером Владимиром Путиным ему было "сложно договариваться", передает ТАСС.
Инфорос вчера в 23:51
Политика

Зеленский: протесты в Киеве стали козырем Путина на саммите в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что акции протеста в Киеве накануне "нормандского" саммита в Париже стали "козырем и аргументом, которым пользовался президент России на переговорах".
РИА Новости вчера в 20:17
Общество

Илон Маск сбил ограждение на своем Cybertruck

Американский бизнесмен Илон Маск сбил столбик ограждения на своем новом пикапе Cybertruck во время посещения ресторана в пригороде Лос-Анджелеса Малибу.
РИА Новости вчера в 21:10
Общество

Чиновнице из Ленобласти грозит увольнение за нецензурное слово

Глава Сосновоборского городского округа Ленинградской области Михаил Воронков прокомментировал нецензурное высказывание начальника отдела по молодежной политике Александры Поздняковой, которое она позволила себе во время выступления на молодежном форуме.
Газета.Ru вчера в 13:03
Происшествия

В Удмуртии двухлетний ребенок пять дней провел возле умершей матери

В одной из квартир Ижевска работники соцслужб обнаружили двухлетнего ребенка, который около пяти дней провел возле тела умершей от пневмонии матери.
Известия вчера в 23:28
Политика

Глава Оренбурга подал в отставку

Коммерсантъ вчера в 07:21
Происшествия

У драгдилера в Подмосковье нашли 46 килограммов наркотиков

Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в сбыте более 46 килограммов запрещенных веществ, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
BFM.ru 00:35
Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ 08 декабря в 23:11
Политика

Лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике по итогам встречи

Аргументы и Факты вчера в 18:17
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
Политика

Вся «четверка» выступила за обмен пленными «всех на всех» до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече лидеров "нормандского формата" достигнута договоренность о восстановлении режима прекращения огня, обмене пленными по формуле "всех на всех" до конца 2019 года.
Интерфакс вчера в 18:01
Фигурное катание

Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.
РИА Новости 08 декабря в 10:00
Происшествия

Суд арестовал участника ДТП со школьниками в Нижнем Новгороде

RT на русском вчера в 09:35
Происшествия

Самолет ВВС Чили с 38 людьми на борту разбился по пути в Антарктиду

Известия 00:20
Футбол

Виктор Гончаренко: «Ожидали большего от первой части сезона»

Sportbox.RU вчера в 14:34
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня вчера в 14:17
Политика

Евросоюз создаст аналогичный акту Магнитского санкционный механизм

Евросоюз начнёт работу по подготовке глобального санкционного режима, аналогичного американскому акту Магнитского, для реагирования на серьёзные нарушения в области прав человека.
RT на русском вчера в 11:52
Общество

Роскачество назвало лучший оливковый майонез

В Роскачестве подвели итоги проверки популярных торговых марок оливкового майонеза, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
RT на русском 01:17
Происшествия

Под Пермью водитель задавил двух пешеходов и погиб сам

В результате ДТП водитель автомобиля и оба пешехода получили смертельные травмы.
РИА Новости 00:33
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам

Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Комсомольская правда вчера в 14:14
Здоровье

Даже небольшое количество алкоголя увеличивает риск возникновения рака

Принято считать, что небольшое количество спиртного не только не навредит здоровью человека, но и принесет пользу.
Вечерний курьер вчера в 08:36
Общество

Россиян предупредили о погодных аномалиях

На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Lenta.ru вчера в 07:49
Экономика

Подсчитано число россиян с черными зарплатами

Как подсчитали экономисты, если каждый неформально занятый россиянин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей — 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 триллиона со страховых взносов.
Lenta.ru 01:32
Политика

Зеленский предсказал разведение войск в Донбассе в течение восьми лет

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что для полного разведения сил в Донбассе потребуется до восьми лет, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:47
Политика

Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита в «нормандском формате» заявил, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным вопрос о компенсации $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и «Газпрома» удалось снять, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 19:52
Общество

Здоровая девочка 5 лет прожила в московской клинике из-за родителей

Пятилетняя девочка всю жизнь живет в московской клинике, так как родители считают ее больной и не хотят выпускать.
VSE42.RU 00:03
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