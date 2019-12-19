Общество
НТВРоссияне начали брать микрозаймы на новогодние подарки
Россияне перед новогодними праздниками стали брать микрозаймы на подарки и развлечения. По прогнозам экспертов, всего в декабре россияне возьмут 3,2 млн займов на общую сумму 33–34 млрд рублей. В прошлом году таких займов было 2,8 млн на сумму 30–31 млрд рублей.
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с чего всё началось
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россияне в преддверии новогодних праздников начали брать микрозаймы на подарки и на развлечения в январские каникулы, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 19:35
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Новости за ночь: Россияне будут праздновать Новый год в кредит
Национальная служба новостейвчера в 23:49
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В МВД России готовят поправки к Семейному кодексу о временном изъятии детей из семей в случае опасности или нарушения их прав.
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Из-за истечения трудового контракта и выхода на пенсию бывший вице-президент по кадровым и социальным вопросам Юрий Калинин переходит на другую работу в компании, он будет курировать работу ветеранских организаций.