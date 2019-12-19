МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россияне в преддверии новогодних праздников начали брать микрозаймы на подарки и на развлечения в январские каникулы, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Россияне перед новогодними праздниками стали брать микрозаймы на подарки и развлечения. По прогнозам экспертов, всего в декабре россияне возьмут 3,2 млн займов на общую сумму 33–34 млрд рублей. В прошлом году таких займов было 2,8 млн на сумму 30–31 млрд рублей.

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