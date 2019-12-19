Общество

НТВНТВРоссияне начали брать микрозаймы на новогодние подарки

Россияне перед новогодними праздниками стали брать микрозаймы на подарки и развлечения. По прогнозам экспертов, всего в декабре россияне возьмут 3,2 млн займов на общую сумму 33–34 млрд рублей. В прошлом году таких займов было 2,8 млн на сумму 30–31 млрд рублей.
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Исследование: россияне начали брать микрозаймы на новогодние подарки

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россияне в преддверии новогодних праздников начали брать микрозаймы на подарки и на развлечения в январские каникулы, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
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Новости за ночь: Россияне будут праздновать Новый год в кредит

Национальная служба новостейвчера в 23:49

Россияне начали брать микрозаймы на новогодний стол

Газета.Ruвчера в 19:33

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Россияне стали брать микрозаймы на новогодние праздники

Znak.comвчера в 20:49

Жители России стали брать микрозаймы для встречи Нового года

Говорит Москвавчера в 23:23

Россияне начали брать микрозаймы на новогодние подарки и угощения

ПРАЙМвчера в 19:20
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