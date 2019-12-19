Общество
НТВРоссияне начали брать микрозаймы на новогодние подарки
Россияне перед новогодними праздниками стали брать микрозаймы на подарки и развлечения. По прогнозам экспертов, всего в декабре россияне возьмут 3,2 млн займов на общую сумму 33–34 млрд рублей. В прошлом году таких займов было 2,8 млн на сумму 30–31 млрд рублей.
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с чего всё началось
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россияне в преддверии новогодних праздников начали брать микрозаймы на подарки и на развлечения в январские каникулы, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 19:35
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Новости за ночь: Россияне будут праздновать Новый год в кредит
Национальная служба новостейвчера в 23:49
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Политика
Путин посчитал логичным сделать 31 декабря выходным днем
В 2019 году 31 декабря выпало на вторник и осталось рабочим. 10 декабря Путин пообещал рассмотреть предложение о выходном дне 31 декабря.
Армия и оружие
Китай принял на вооружение первый авианосец собственного производства
Во вторник, 17 декабря, Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая принял на вооружение первый авианосец китайского производства.
Политика
Путин прокомментировал работу в сфере детской медицины
Президент России Владимир Путин считает, что работу в первичном звене здравоохранения надо выводить на более высокий уровень, прежде всего, для детей.
Политика
Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине
Россия не направляла Германии официальный запрос о выдаче убитого позднее в Берлине боевика, так как обсуждение этой темы между спецслужбами двух стран показало, что такой запрос вряд ли будет удовлетворен, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
Политика
Путин заявил, что в Донбассе нет иностранных военных
Президент РФ Владимир Путин ответил в ходе пресс-коференции на вопрос о присутствии иностранных военных в Донбассе.
Политика
Путин предложил вариант адаптации мигрантов в России
Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции высказал мнение о том, нужно ли улучшать демографию за счет мигрантов.
Финансы
Официальный курс евро на пятницу снизился до 69,59 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 10,48 копейки - до 69,5877 рубля, курс доллара - на 5,48 копейки - до 62,5283 рубля, следует из данных Банка России.
Политика
Путин допустил отмену оговорки о двух президентских сроках подряд
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что не против внесения изменений в Конституцию и отмены принципа двух сроков подряд для главы государства.
Экономика
Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян на 0,8%
В начале декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что реальные располагаемые доходы россиян за девять месяцев начали расти.
Экономика
Минфин РФ 18 декабря проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков
Министерство финансов РФ проведет 18 декабря аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в материалах министерства.
Политика
Путин прокомментировал отставку губернатора Иркутской области Левченко
12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку главы Иркутской области Сергея Левченко, назначив врио губернатора региона Игоря Кобзева.
Шоу-бизнес
Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа
Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Политика
Путин: Плоские тарифы на авиабилеты на Дальний Восток не отменятся
Президент России Владимир Путин в ходе 15-й конференции в Центре международной торговли в Москве ответил на вопрос журналистки из Камчатки, которая поинтересовалась, будет ли отменена программа плоских тарифов от «Аэрофлота».
Происшествия
Адвокат: уголовное дело возбуждено по факту задержания Голунова
В четверг на пресс-конференции президент Владимир Путин сообщил, что Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении пятерых бывших полицейских после незаконного задержания Голунова.
Политика
Путин призвал избегать расширительного толкования закона об иноагентах
В отношении закона об иностранных агентах необходимо избегать расширительного толкования, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
Политика
На пресс-конференции Путина запретили большие плакаты
Журналистам запретили приходить с большими плакатами на 15-ю ежегодную большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина.
Политика
Путин назвал верхом цинизма приравнивание СССР к фашистской Германии
Российский лидер считает, что «можно как угодно придавать анафеме сталинизм», но «приравнивать СССР с фашистской Германией — это верх цинизма».
Политика
Путин объяснил присвоение Кадыровым звания Героя России
Президент России Владимир Путин рассказал, что не дает награду Герой России просто так. Об этом он заявил в ходе большой пресс-конференции.
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Кино
В российский прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Первая часть трилогии вышла в мировой прокат в 2015 году. Сюжет ленты построен на истории о Люке Скайуокере, которого сыграл Марк Хэмилл.
Политика
Рейтинг Зеленского резко вырос после встречи с Путиным
Уровень одобрения действий украинского президента Владимира Зеленского вырос после нормандского саммита и встречи с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование социологической группой "Рейтинг".
Политика
Россия ответит на санкции США зеркально, заявил Путин
Москва ответит зеркально, заявил Владимир Путин на Большой пресс-конференции. Ничего хорошего в санкциях нет, добавил глава государства.
Политика
Путин назвал правильным решение о создании Союзного государства
В ходе большой пресс-конференции по итогам 2019 года российский президент Владимир Путин заявил, что решения о создании Союзного государства России и Белоруссии были правильными.
Происшествия
СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи
Политика
Путин высказался о развитии транспортной инфраструктуры на Ямале
Жители Ямала обеспокоены развитием транспортной инфраструктуры, в частности мостом через Обь.
Футбол
Сборная России по футболу сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России по футболу сохранила 38-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
Транспорт
Строительство железнодорожной части Крымского моста завершено
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) подтвердила технологическую готовность железнодорожной части Крымского моста.
Общество
Учения по обеспечению работы Рунета пройдут 23 декабря
Минкомсвязь России в понедельник, 23 декабря, проведет учения по обеспечению устойчивой работы интернета.
Общество
Путин заявил о необходимости упростить погашение ипотеки маткапиталом
Глава РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в Москве заявил о необходимости ускорить процедуру погашения ипотеки материнским капиталом.
Авто
Названа стоимость Mercedes-AMG A 45 S и CLA 45 S в России
Mercedes-AMG A45 S оценивается в 4,49 млн рублей, а Mercedes-AMG CLA 45 S будет стоить 4,59 млн рублей.