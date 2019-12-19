Общество

НТВНТВРоссияне начали брать микрозаймы на новогодние подарки

Россияне перед новогодними праздниками стали брать микрозаймы на подарки и развлечения. По прогнозам экспертов, всего в декабре россияне возьмут 3,2 млн займов на общую сумму 33–34 млрд рублей. В прошлом году таких займов было 2,8 млн на сумму 30–31 млрд рублей.
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с чего всё началось

Исследование: россияне начали брать микрозаймы на новогодние подарки

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россияне в преддверии новогодних праздников начали брать микрозаймы на подарки и на развлечения в январские каникулы, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 19:35

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Россияне начали брать микрозаймы на новогодний стол

Газета.Ruвчера в 19:33

В России граждане начали брать микрозаймы, чтобы купить новогодние подарки

URA.Ruвчера в 21:00

Россияне начали брать микрозаймы на новогодние подарки и угощения

ПРАЙМвчера в 19:20

Россияне стали брать микрозаймы на новогодние праздники

Znak.comвчера в 20:49

В Госдуме объяснили, почему россияне будут праздновать Новый год в кредит

Национальная служба новостей03:48

Россияне, по некоторым данным, стали брать микрозаймы для празднования Нового года

Эхо Москвы02:00

Жители России стали брать микрозаймы для встречи Нового года

Говорит Москвавчера в 23:23
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Политика

Трамп прокомментировал результаты голосования по импичменту

Президент США Дональд Трамп назвал маршем политического самоубийства Демократической партии результаты голосования в Палате представителей Конгресса США в рамках процедуры импичмента.
Rambler News Service 00:24
Экономика

Сбербанк приобрел 36% в совладельце Mail.ru Group

Сбербанк закрыл сделку по приобретению у Газпромбанка и Ростеха 36% в совладельце Mail.ru Group - компании "МФ Технологии" (владеет 58,8% голосов в Mail.ru Group).
ТАСС 02:25
Политика

Зеленский назначил послом Украины в США работавшего в России дипломата

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Владимира Ельченко с должности постоянного представителя Украины при ООН и посла страны на Ямайке (по совместительству).
РБК 03:53
Политика

Журналисты приехали на большую пресс-конференцию Путина с подарками

ПолитРоссия 02:47
Футбол

Французский футболист получает российский паспорт ради Евро-2020

РИА Новости 04:23
Политика

Володин встретился с членами палаты лордов Великобритании

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг встретился с членами палаты лордов Великобритании, сообщила советник спикера ГД Анастасия Кашеварова, отметив, что это первый с 2016 года визит британских парламентариев в Россию.
РИА Новости 03:36
Общество

Медведев утвердил новые правила маркировки автомобиля

При проверке автомобиля сотрудник ГИБДД может потребовать поменять заводские идентификационные номера автомобиля, если их невозможно прочитать.
Коммерсантъ 04:08
Экономика

Росстат опубликовал пересмотренные данные о реальных доходах населения

В Росстате отметили, что очередная четвертая оценка денежных доходов, расходов и сбережений населения за прошлый год не изменила реальных денежных доходов и реальных располагаемых денежных доходов, но скорректировала поквартальную динамику 2018-го и 2019 годов.
РБК 03:37
Культура

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru 17 декабря в 09:16
Политика

«Нафтогаз» назвал сроки новых переговоров по транзиту газа

Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в случае срыва переговоров по транзиту газа между Россией и Украиной они могут возобновиться весной 2020 года.
ФАН 17 декабря в 23:02
Политика

Путин высказался о дороговизне авиабилетов для жителей Камчатки

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о доступности цен на авиабилеты для жителей Камчатки.
Lenta.ru 04:28
Политика

Путин призвал добиться прозрачности в сфере переработки мусора

В сфере переработки мусора необходимо добиться прозрачности и уйти от серых схем, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
RT на русском 04:30
Общество

На Чукотке начала работу плавучая АЭС «Академик Ломоносов»

РИА Новости 03:52
Политика

«Как вам спится?»: журналисты из ДНР схлестнулись с «коллегой» с Украины

Журналисты из ДНР перед началом пресс-конференции президента РФ Владимира Путина схлестнулись с «коллегой» с Украины, скандально известным Романом Цимбалюком.
Rusvesna.su 04:08
Политика

Депутаты Рады устроили потасовку на заседании аграрного комитета

Российская газета вчера в 23:49
Происшествия

В Жуковском совершил посадку Ил-76 с одним отказавшим двигателем

ТАСС 04:05
Культура

Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»

В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
Коммерсантъ вчера в 12:20
Происшествия

На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии

Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.
Вести.Ru 03:46
Технологии

Новые Android-смартфоны в Турции могут лишиться сервисов Google

Поводом к лишению турецких устройств сервисов Google стало расследование антимонопольного органа, начатое в отношении компании в 2017 году после поступившей жалобы от «Яндекса».
News.ru вчера в 03:51
Хоккей

Голевая передача Гусева помогла «Нью-Джерси» обыграть «Анахайм» в НХЛ

Победу «Нью-Джерси» принесли шайбы Нико Хишира, Кайла Палмьери и Сами Ватанена. Никита Гусев записал в свой актив одну голевую передачу.
RT на русском 01:27
Общество

Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию. Онлайн

Президент России Владимир Путин в 15-й раз проводит большую пресс-конференцию.
Телеканал 360° 03:38
Культура

«Уральские пельмени» опровергли слухи о прощальном туре

Сергей Исаев, один из руководителей «Уральских пельменей», решил опровергнуть все слухи о том, что коллектив якобы распадается и собирается отправиться в свой прощальный тур.
Discover24 02:59
Происшествия

В Москве пенсионерка устроила взрыв, готовя по рецепту из интернета

В Москве 65-летняя пенсионерка устроила взрыв во время приготовления домашней наливки по рецепту из интернета, получив при этом ожоги трети поверхности тела.
РИА Новости вчера в 18:59
Игры

Capcom окончательно удалила Denuvo из ремейка Resident Evil 2

3DNews вчера в 10:34
Общество

Агрегаторы такси оценили законопроект об ответственности за аварии

Инициатива вводит финансовую ответственность агрегаторов за вред, причиненный жизни или здоровью пассажира в случае аварии или другого нарушения, а также за передачу поездок водителям, не имеющим разрешения на осуществление деятельности такси.
Газета.Ru 04:15
Общество

Появилось видео, как дамба ночью спасла Петербург от беды

Дирекция Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений опубликовала на своей странице в Instagram сделанную в ночь на 19 декабря видеозапись того, как дамба и ее механизмы спасли Петербург от особо опасного наводнения.
REGNUM 02:35
Кино

Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года

Народные новости вчера в 01:16
Футбол

Роналду оценил свой гол с высоты в 2,56 метра

Lenta.ru 04:30
Общество

Пятилетняя россиянка вошла в тройку самых оплачиваемых блогеров мира

У каналов маленькой Насти на Youtube больше ста миллионов подписчиков. Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров YouTube.
Оka.fm 00:30
Футбол

«Ливерпуль» усилился форвардом «Зальцбурга» Минамино

«Ливерпуль» достиг договоренности о переходе японского форварда «Зальцбурга» Такуми Минамино.
Матч ТВ 03:25
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