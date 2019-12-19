Общество

НТВНТВРоссияне начали брать микрозаймы на новогодние подарки

Россияне перед новогодними праздниками стали брать микрозаймы на подарки и развлечения. По прогнозам экспертов, всего в декабре россияне возьмут 3,2 млн займов на общую сумму 33–34 млрд рублей. В прошлом году таких займов было 2,8 млн на сумму 30–31 млрд рублей.
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Исследование: россияне начали брать микрозаймы на новогодние подарки

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россияне в преддверии новогодних праздников начали брать микрозаймы на подарки и на развлечения в январские каникулы, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 19:35

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В Госдуме объяснили, почему россияне будут праздновать Новый год в кредит

Национальная служба новостей03:48

Россияне, по некоторым данным, стали брать микрозаймы для празднования Нового года

Эхо Москвы02:00

Россияне начали брать микрозаймы на новогодние подарки и угощения

ПРАЙМвчера в 19:20

В России граждане начали брать микрозаймы, чтобы купить новогодние подарки

URA.Ruвчера в 21:00

Россияне стали брать микрозаймы на новогодние праздники

Znak.comвчера в 20:49

Россияне начали брать микрозаймы на новогодний стол

Газета.Ruвчера в 19:33

Жители России стали брать микрозаймы для встречи Нового года

Говорит Москвавчера в 23:23
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Единоборства

Рори МакДональд назвал причину ухода из Bellator

FightTime.ru 01:06
Происшествия

В Пскове преподаватель вуза убил женщину и закопал ее в лесу

Работника вуза подозревают в убийстве женщины, тело погибшей было закопано в лесу, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Псковской области.
Российская газета 04:13
Общество

Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

РИА Новости вчера в 21:16
Религия

Жителям России запретили шить и ругать детей

Сегодня, 19 декабря, православные жители нашей страны отмечают день Николая Чудотворца – по обычаю, в этот день издревле запрещалось ругаться на отпрысков, заниматься шитьем, стиркой и ремонтными работами День памяти преподобного Николая — важная дата в православном календаре.
U74.Ru 03:29
Политика

Палата представителей США объявила Трампу импичмент

Палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту.
РИА Новости вчера в 23:48
Общество

Гидрометцентр объявил в Москве штормовое предупреждение

Известия 03:05
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой

Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.
Газета Кемерова вчера в 09:16
Политика

Путин ответил на вопрос о климатических изменениях

Первый вопрос, на который ответил Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, был посвящен климатическим изменениям.
Общественное телевидение России 04:21
Политика

Рядом с ЦМТ, где пройдёт ежегодная пресс-конференция президента, проходит серия пикетов

Рядом с ЦМТ проходит серия пикетов, участники которых хотят достучаться до президента или надеются, что их проблемы заметить пресса.
Эхо Москвы 03:30
Происшествия

В Жуковском совершил посадку Ил-76 с одним отказавшим двигателем

ТАСС 04:05
Политика

В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа

Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Сергей Левочкин.
РИА Новости вчера в 19:46
Шоу-бизнес

Наталья Фриске скопировала образ покойной сестры

Наталья Фриске накрутила афрокудри, надела короткое серебристое платье и стала полной копией покойной сестры: та же мимика, та же легкая улыбка.
Wday.ru вчера в 06:30
Кино

Вышел русский трейлер продолжения «Топ Ган» с Томом Крузом

Небо, самолет и немного, для галочки, - девушки: Paramount Pictures Россия представила на своем YouTube-канале второй трейлер художественного фильма "Топ Ган: Мэверик", продолжения легендарного "Лучшего стрелка" 86-го.
Российская газета 17 декабря в 04:15
Политика

В Госдуме отреагировали на угрозы США подрядчику «Северного потока-2»

США уверовали в собственную исключительность, потому используют угрозы, шантаж и санкции, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, комментируя попытки американских сенаторов запугать подрядчика «Северного потока-2».
Lenta.ru 02:27
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости 17 декабря в 04:19
Общество

Продажу алкоголя на разлив запретили в жилых домах Подмосковья

Депутаты Московской областной думы в четверг приняли в трех чтениях закон, предусматривающий запрет на размещение в многоквартирных домах торговых точек, где продают алкоголь на разлив, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:25
Армия и оружие

США похитили частоты С-400 в САР

Южный Федеральный вчера в 23:12
Общество

Китай освободил ряд товаров США от дополнительных пошлин

«С одобрения Государственного совета комитет по тарифам и сборам завершил рассмотрение первой партии второго списка товаров, которые будут исключены из первой серии дополнительных пошлин в отношении некоторых американских товаров»,— говорится в заявлении Министерства финансов КНР.
Коммерсантъ 02:39
Политика

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Эстония уголовным преследованием, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня", сообщает пресс-служба агентства.
РИА Новости вчера в 09:30
Наука

Схематичное объяснение действий повысило доверие людей к роботу

Эксперименты на добровольцах, которым робот объяснял свои действия разными методами, показали, что схематические объяснения в виде последовательности базовых действий, совмещенные с их графическим схематическим представлением, обеспечивают наибольшую уверенность в действиях робота со стороны людей.
N+1 вчера в 14:02
Общество

Медведев утвердил новые правила маркировки автомобиля

При проверке автомобиля сотрудник ГИБДД может потребовать поменять заводские идентификационные номера автомобиля, если их невозможно прочитать.
Коммерсантъ 04:08
Наука

Уходящий под воду сибирский ледник сняли из космоса

Ледник Купол Вавилова уходит под воду, превращаясь в ледяной поток, американские исследователи показали превращение на видео, создав модель на основе спутниковых снимков.
Sibnet Новости 03:58
Кино

Вышел трейлер мультфильма «Супермен: Красный Сын»

Картина выйдет в начале 2020 года. В сети появился трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын", основанного на одноименном комиксе DC.
Piter.tv 16 декабря в 14:51
Игры

В Capcom заявили, что ремейк Resident Evil 3 готов на 90%

REGNUM 04:05
Экономика

Сбербанк открыл «Инграду» кредитную линию на 29,5 млрд рублей

Строительная группа "Инград" получила проектное финансирование от Сбербанка на 29,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба девелоперской компании.
РИА Новости 03:34
Шоу-бизнес

Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Аргументы недели вчера в 03:54
Экономика

Сбербанк приобрел 36% в совладельце Mail.ru Group

Сбербанк закрыл сделку по приобретению у Газпромбанка и Ростеха 36% в совладельце Mail.ru Group - компании "МФ Технологии" (владеет 58,8% голосов в Mail.ru Group).
ТАСС 02:25
Шоу-бизнес

Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике

Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Shraibikus News вчера в 12:06
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям поставят детей на лыжи в Новый год

Герцог и герцогиня Кембриджские после Рождества собираются покататься на лыжах вместе с тремя детьми.
Телепрограмма 17 декабря в 05:28
Космос

Для полётов в космос придётся впадать в спячку

Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
Популярная механика 15 декабря в 19:02
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