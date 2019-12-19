Общество

НТВНТВРоссияне начали брать микрозаймы на новогодние подарки

Россияне перед новогодними праздниками стали брать микрозаймы на подарки и развлечения. По прогнозам экспертов, всего в декабре россияне возьмут 3,2 млн займов на общую сумму 33–34 млрд рублей. В прошлом году таких займов было 2,8 млн на сумму 30–31 млрд рублей.
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Исследование: россияне начали брать микрозаймы на новогодние подарки

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россияне в преддверии новогодних праздников начали брать микрозаймы на подарки и на развлечения в январские каникулы, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 19:35

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Россияне, по некоторым данным, стали брать микрозаймы для празднования Нового года

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Новости за ночь: Россияне будут праздновать Новый год в кредит

Национальная служба новостейвчера в 23:49

Россияне начали брать микрозаймы на новогодний стол

Газета.Ruвчера в 19:33

В России граждане начали брать микрозаймы, чтобы купить новогодние подарки

URA.Ruвчера в 21:00

Россияне стали брать микрозаймы на новогодние праздники

Znak.comвчера в 20:49

Жители России стали брать микрозаймы для встречи Нового года

Говорит Москвавчера в 23:23

Россияне начали брать микрозаймы на новогодние подарки и угощения

ПРАЙМвчера в 19:20
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Киев и Донбасс не смогли согласовать обмен пленными

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Общество

В Москве вновь побит температурный рекорд

В Москве был побит рекорд 133-летней давности для 18 декабря, когда было зафиксировано +5,3 °С.
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Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»

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Школьный автобус попал в смертельное ДТП в Ростовской области

В Ростовской области автомобиль ВАЗ-2110 столкнулся со школьным автобусом, который вез детей на занятия.
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Экономика

Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте

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Политика

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Большая пресс-конференция президента пройдет в свободном режиме, но одно ограничение все же есть.
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Общество

НОВАТЭК хочет строить газовозы за рубежом

Компания объясняет необходимость обращения к зарубежным верфям тем, что в 2023 году планирует ввести "Обский СПГ" мощностью 5 млн тонн в год, а "Звезда", которую НОВАТЭК и так готов загрузить до 2030 года, просто не успеет построить газовозы.
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Производители шампанского предупредили о резком спаде производства

Производство шампанского в России может сильно упасть из-за закона о виноградарстве и виноделии, рассказали «Ведомостям» президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов и гендиректор «Игристых вин» Юрий Дудко.
Коммерсантъ вчера в 18:39
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Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка

Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
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Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
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Россия расширила санкции в отношении Украины

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев расширил перечень граждан Украины против которых вводятся специальные экономические меры.
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Улицы Сестрорецка затопила вода

Бурный поток несется по дорогам города. В ночь на 19 декабря в Сестрорецке произошло ужасное наводнение.
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Названы самые популярные в России «трехлетние» автомобили

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