Общество
ПРАЙМРоссияне начали брать микрозаймы на новогодние подарки и угощения
Россияне в преддверии новогодних праздников начали брать микрозаймы на подарки и на развлечения в январские каникулы, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24".
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с чего всё началось
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россияне в преддверии новогодних праздников начали брать микрозаймы на подарки и на развлечения в январские каникулы, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 19:35
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