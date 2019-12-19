МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россияне в преддверии новогодних праздников начали брать микрозаймы на подарки и на развлечения в январские каникулы, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Россияне в преддверии новогодних праздников начали брать микрозаймы на подарки и на развлечения в январские каникулы, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24".

Россияне начали брать микрозаймы на новогодние подарки и угощения

Происшествия Экс-мэра Петропавловска-Камчатского отправили под домашний арест Бывший мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко, находящийся под следствием по подозрению в получении взяток, помещен под домашний арест сроком на один месяц, сообщили РИА Новости в краевом следственном управлении СК РФ.

Интернет Названы худшие пароли 2019 года Разработчики менеджера паролей NordPass опубликовали список из 200 самых слабых кодовых фраз, использовавшихся в этом году.

Общество Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти В конечном итоге мужчины после смерти продолжат содержать женщин: так называемые «недоиспользованные» пенсионные отчисления мужчин пойдут на покрытие дефицита.

Политика Рогозину пожаловались на «провалившего» программы генконструктора Генеральный директор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Николай Севастьянов пожаловался главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину на своего сотрудника - генконструктора пилотируемых программ России Евгения Микрина, обвинив его в срыве ряда проектов, международных контрактов и выполнения гособоронзаказа.

Общество Что изменится в жизни россиян в 2020 году В 2020 году россиян ждут перемены — в силу вступит множество законов, часть из которых начнет действовать уже с 1 января.

Общество Снимавших для Discovery американцев оштрафовали в Приморье По информации ТАСС, суд во Владивостоке оштрафовал пятерых граждан США на 2 тыс. рублей. Американцы снимали фильм для канала Discovery.

Политика В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Сергей Левочкин.

Политика Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.

Общество Роскачество нашло формальдегид в искусственных елках Роскачество проверило искусственные елки семи брендов по цене от трех до 11 тысяч рублей как отечественных, так и импортных производителей.