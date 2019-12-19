Общество

ПРАЙМПРАЙМРоссияне начали брать микрозаймы на новогодние подарки и угощения

Россияне в преддверии новогодних праздников начали брать микрозаймы на подарки и на развлечения в январские каникулы, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24".
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось

Исследование: россияне начали брать микрозаймы на новогодние подарки

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россияне в преддверии новогодних праздников начали брать микрозаймы на подарки и на развлечения в январские каникулы, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 19:35

Подробнее о событии

Россияне начали брать микрозаймы на новогодний стол

Газета.Ruвчера в 19:33

В России граждане начали брать микрозаймы, чтобы купить новогодние подарки

URA.Ruвчера в 21:00

Россияне стали брать микрозаймы на новогодние праздники

Znak.comвчера в 20:49

Россияне начали брать микрозаймы на новогодние подарки и угощения

ПРАЙМвчера в 19:20

Россияне стали брать микрозаймы, чтобы купить подарки и оплатить развлечения на новогодние праздники

Эхо Москвы00:30

Новости за ночь: Россияне будут праздновать Новый год в кредит

Национальная служба новостейвчера в 23:49

"Эмоциональная" ссуда – ошибка": Специалисты рассказали, почему не стоит брать микрозаймы перед Новым годом

Царьградвчера в 22:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 01:31, Ашберн
Технологии

Ночной режим смартфонов признали опасным для здоровья

Ученые из Манчестера признали опасной для здоровья человека защиту от синего излучения на смартфонах.
Lenta.ru вчера в 10:57
Происшествия

Экс-мэра Петропавловска-Камчатского отправили под домашний арест

Бывший мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко, находящийся под следствием по подозрению в получении взяток, помещен под домашний арест сроком на один месяц, сообщили РИА Новости в краевом следственном управлении СК РФ.
РИА Новости 00:39
Происшествия

В Петербурге ветер повалил деревья, стенды и строительные леса

Сильный ветер повалил в Санкт-Петербурге 41 дерево, а также рекламные стенды и строительные леса, повредил 16 кровель, сообщает городское ГУМЧС.
РИА Новости 01:21
Общество

В Москве вновь побит температурный рекорд

RT на русском 01:16
Интернет

Названы худшие пароли 2019 года

Разработчики менеджера паролей NordPass опубликовали список из 200 самых слабых кодовых фраз, использовавшихся в этом году.
Вести.Хайтек 01:00
Политика

Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа

Палата представителей США проголосовала за импичмент президента страны Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 20:47
Общество

Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти

В конечном итоге мужчины после смерти продолжат содержать женщин: так называемые «недоиспользованные» пенсионные отчисления мужчин пойдут на покрытие дефицита.
Lenta.ru 17 декабря в 23:31
Политика

Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет

Два больших формата общения с президентом — пресс-конференция и прямая линия — с каждым годом становятся похожими.
РИА Новости вчера в 16:00
Гаджеты

Apple на iPad и iPhone запустила «активные углы»

Astera 17 декабря в 16:04
Гаджеты

Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy A01

iReactor 17 декабря в 22:46
Политика

Рогозину пожаловались на «провалившего» программы генконструктора

Генеральный директор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Николай Севастьянов пожаловался главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину на своего сотрудника - генконструктора пилотируемых программ России Евгения Микрина, обвинив его в срыве ряда проектов, международных контрактов и выполнения гособоронзаказа.
РИА Новости вчера в 19:09
Религия

День святителя Николая Чудотворца отмечают православные 19 декабря

Святой, живший в 3-4 веках, стал великим угодником Божием. Православные верят, что он совершает много чудес для людей, которые ему молятся.
Телепорт вчера в 18:35
Общество

Что изменится в жизни россиян в 2020 году

В 2020 году россиян ждут перемены — в силу вступит множество законов, часть из которых начнет действовать уже с 1 января.
Lenta.ru 17 декабря в 16:01
Культура

Краевые власти раскрыли проектировщика новой сцены оперного театра

Краевой минкульт раскрыл данные о проектировщике нового здания оперы и балета.
Коммерсантъ Пермь вчера в 13:01
Общество

Пятилетняя россиянка вошла в тройку самых высокооплачиваемых блогеров

Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров.
РИА Новости вчера в 12:02
Общество

Снимавших для Discovery американцев оштрафовали в Приморье

По информации ТАСС, суд во Владивостоке оштрафовал пятерых граждан США на 2 тыс. рублей. Американцы снимали фильм для канала Discovery.
Мой Брянск вчера в 22:52
Здоровье

Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка

Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Известия вчера в 21:34
Политика

Депутаты Рады подрались во время заседания аграрного комитета

Депутаты украинской Рады подрались во время заседания аграрного комитета.
Вести.Ru вчера в 19:25
Общество

Особый режим доступа в центр Москвы введут на новогодние каникулы

РБК вчера в 23:54
Гаджеты

Процессор NVIDIA Orin шагнёт за пределы 12-нм технологии с помощью Samsung

В 2022 году начнут появляться системы активной помощи водителю на базе процессора Tegra поколения Orin, но даже он не будет выпускаться по 7-нм технологии.
3DNews 01:16
Политика

В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа

Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Сергей Левочкин.
РИА Новости вчера в 19:46
Кино

Фильм «Дылда» попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»

Москва 24 17 декабря в 03:02
Шоу-бизнес

Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Аргументы недели вчера в 03:54
Общество

Суд выставил на продажу квартиру Киркорова из-за долгов

REGNUM 00:35
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости 17 декабря в 04:19
Футбол

Зинедин Зидан: «Реал» заслуживал победы в игре с «Барселоной»

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан похвалил своих футболистов за хорошую игру против "Барселоны" в перенесенном матче десятого тура чемпионата Испании.
Вести.Ru вчера в 20:45
Общество

Роскачество нашло формальдегид в искусственных елках

Роскачество проверило искусственные елки семи брендов по цене от трех до 11 тысяч рублей как отечественных, так и импортных производителей.
Российская газета 00:00
Происшествия

При эвакуации детсада в Биробиджане умерла воспитатель

РИА Новости вчера в 22:42
Гаджеты

В России стартовали продажи смартфона Samsung Galaxy Note10+ Star Wars

Planet Today 01:17
Экономика

ЦБ объявил о завершении десятилетней санации банка «Дом.РФ»

Санация банка длилась более десяти лет и обошлась государству в 164,4 млрд руб. К госкорпорации "Дом.РФ" банк перешел в 2017 году, а сама процедура оздоровления завершилась досрочно — ее окончание планировалось на 2025 год.
РБК вчера в 10:20
Как работают Яндекс.Новости?
Новый ГодБольше новостей по теме
Главное