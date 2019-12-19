Экономика
Газета.RuРоссияне начали брать микрозаймы на новогодний стол
Россияне начали брать микрозаймы в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Юником 24". Опрос показал, что 45% не хватает денег на подарки, 40% - на новогодний стол, а 10% - на развлечения и запланированные поездки во время январских канул.
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россияне в преддверии новогодних праздников начали брать микрозаймы на подарки и на развлечения в январские каникулы, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новости19:35
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