Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссияне начали брать микрозаймы на новогодний стол

Россияне начали брать микрозаймы в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Юником 24". Опрос показал, что 45% не хватает денег на подарки, 40% - на новогодний стол, а 10% - на развлечения и запланированные поездки во время январских канул.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Исследование: россияне начали брать микрозаймы на новогодние подарки

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россияне в преддверии новогодних праздников начали брать микрозаймы на подарки и на развлечения в январские каникулы, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости19:35

Подробнее о событии

Россияне начали брать микрозаймы на новогодний стол

Газета.Ru19:33

В России граждане начали брать микрозаймы, чтобы купить новогодние подарки

URA.Ru21:00

Россияне стали брать микрозаймы на новогодние праздники

Znak.com20:49

Россияне начали брать микрозаймы на новогодние подарки и угощения - исследование

ПРАЙМ19:20

В России набирают кредиты для покупки подарков к Новому году

Красная весна21:37

Россияне начали влезать в долги ради новогоднего стола и подарков

ФедералПресс21:21

Жители России начали брать кредиты, чтобы накрыть новогодний стол

Vologda-poisk.ru22:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 22:30, Ашберн
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике

Woman.ru 00:49
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия вчера в 09:44
Политика

Конгрессмены проголосовали за импичмент Трампу

В палате представителей конгресса США завершилось голосование за импичмент Трампу. Он признан виновным по статье "превышение полномочий".
Вести.Ru 20:30
Общество

Британские молодожены решили развестись прямо на свадьбе

Британские молодожены Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж расстались во время свадьбы.
Газета.Ru 16 декабря в 12:06
Происшествия

В Биробиджане погибла воспитательница «заминированного» детского сада

Российская газета 22:06
Шоу-бизнес

Наргиз рассказала о своих заработках во времена работы с Фадеевым

iReactor 11:24
Происшествия

В Бурятии собаки растерзали тело новорожденного ребенка

16 декабря в городе Гусиноозерске местные жители заметили двух собак. В пасти одной из них разглядели тело новорожденного ребенка.
Российская газета 16 декабря в 19:32
Культура

Киркоров станет Султаном в новогоднем мюзикле на НТВ

В канун Нового года в эфире телеканала НТВ состоится премьера мюзикла из композиций на стихи Михаила Гуцериева — «Тысяча и одна ночь, или Территория любви».
НТВ вчера в 05:06
Шоу-бизнес

Софья Эрнст вышла в свет с округлившимся животом

Для выхода в свет актриса выбрала белый полушубок и нежное голубое платье, которое подчеркивало округлившийся живот.
Lisa.ru 13:45
Политика

Юмашев раскрыл роль Кудрина и Чубайса в назначении Путина

Бывший руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что не он нашел Владимира Путина в качестве кандидата в преемники президента Бориса Ельцина.
РБК 13:13
Здоровье

В Бурятии обновляется автопарк «скорой помощи»

На обновление автопарка службы скорой помощи республики выделено 38,6 млн рублей из федерального бюджета, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Номер один 20:46
Политика

В парламенте Украины заявили о превращении Кубани в «украинскую Кубу»

Проживающие на территории Краснодарского края России граждане являются украинцами, заявил депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, сообщают украинские СМИ.
Московский Комсомолец 09:27
Кино

Актер Васильев появится в седьмом сезоне «Сватов»

В седьмом сезоне сериала «Сваты» может появиться герой народного артиста России Анатолия Васильева.
Gazeta.SPb 16 декабря в 10:19
Общество

Россияне начали отказываться от Деда Мороза на Новый год

Спрос на услуги Деда Мороза и Снегурочки в 2019 году снизился.
Lenta.ru 22:02
Космос

Телескоп VLT обнаружил древнюю звездную вспышку в центре галактики

Ученые с помощью телескопа VLT смогли обнаружить древнюю область звездообразования в центре Млечного Пути.
iReactor вчера в 08:50
Общество

Губернатор Амурской области объявил 31 декабря выходным днем

Губернатор Амурской области Василий Орлов по итогам опроса в Instagram решил сделать 31 декабря выходным днем.
РИА Новости 21:59
Политика

«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией

Украинская компания «Укрнафта» заявила о победе в Верховном суде Швейцарии по иску против России.
RT на русском 04:11
Армия и оружие

Американские истребители выпустили в направлении российских военных баз несколько ракет и попытались скрыться

Американские истребители выпустили в сторону российских военных баз в Ракке несколько ракет.
Avia.pro вчера в 01:13
Происшествия

Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей

Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru 14:22
Политика

Комитет сената США одобрил санкции против России

Санкции против госдолга по делу Скрипалей В августе США ввели второй пакет санкций против России по делу Скрипалей, который включает в себя ограничения на госдолг России и требование Вашингтона к международным организациям, например ВБ и МВФ, не предоставлять кредиты Москве.
РИА Новости 16:54
Хоккей

Ковальчук может перейти в «Питтсбург» Малкина

Российский хоккеист Илья Ковальчук может стать партнером Евгения Малкина в "Питтсбурге".
Российская газета 00:41
Религия

День святителя Николая Чудотворца отмечают православные 19 декабря

Святителя Николая Чудотворца или по-народному Николая Угодника называют покровителем путешественников и мореплавателей.
Телепорт 18:35
Общество

Операторы мобильной связи предупредили о повышении тарифов

Операторы в течение 2020 года будут неизбежно повышать тарифы на услуги в связи с затратами на реализацию требований «пакета Яровой» и закона об устойчивом рунете, сообщило агентство Content Review.
News.ru 16 декабря в 13:30
Шоу-бизнес

Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Аргументы недели 03:54
Технологии

Синяя подсветка на экране смартфона поможет лучше уснуть

Синяя подсветка на экране вашего телефона поможет лучше засыпать.
Evo-rus.com 01:58
Шоу-бизнес

Звезда «Клона» Джованна Антонелли станцевала в душе

Со времен выхода сериала «Клон» прошло 18 лет, но его главная героиня Жади, актриса Джованна Антонелли, остается все также популярной и узнаваемой.
RuNews24.ru 04:59
Интернет

Опубликован список худших и самых популярных паролей 2019 года

Исследование было основано на основании изучения 500 млн паролей, попавших в общий доступ в результате утечек данных в 2019 году.
Севастополь.ру вчера в 12:30
Армия и оружие

В Сирии повторно испытали российские Су-57

Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли повторные испытания в Сирии, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе.
REGNUM вчера в 19:58
Армия и оружие

В Кремле оценили заявление Генштаба о подготовке НАТО к конфликту

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление начальника российского Генштаба Валерия Герасимова о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту, сказал, что мнение «профессионалов может быть единственно верным».
RT на русском 05:23
Общество

СМИ назвали причину задержания более 40 израильтян в Домодедово

Группу из 40 граждан Израиля задержали в Домодедово вечером 18 декабря после прилета в Москву. Большинство из них уже отпустили.
РБК 15:14
Как работают Яндекс.Новости?
Новый ГодБольше новостей по теме
Главное