Экономика

РБКРБКБанки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

С 27 марта банк "Восточный" поднял ставку по продукту "Накопительный счет" сразу на 1 п. п. — до 7% годовых, он сообщил об этом на своем сайте. В тот же день банк "ДОМ.РФ" улучшил условия по акционному вкладу "Сезонный".
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с чего всё началось

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной (есть у РБК, подлинность подтвердил представитель ассоциации).
РБК26 марта в 17:00

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Рекомендации ЦБ РФ спровоцировали бегство наличности из банков?

REGNUMвчера в 09:58

Финансистов огорчили идеи Путина по поддержке экономики

Lenta.ru25 марта в 22:24

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Российские банки отмечают рост заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных со счетов

ТАССвчера в 03:50

Граждане России начали спешно снимать деньги с банковских вкладов

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РБК26 марта в 17:00

Введение налога на проценты по вкладам привело к оттоку средств из банков, которые просят ЦБ вмешаться в ситуацию

Эхо Москвывчера в 07:10
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Общество

Пандемия коронавируса в США привела к дефициту золота

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа COVID-19 привела к резкому росту спроса на золото и даже образованию его дефицита в свободной продаже в США, сообщает в субботу американская газета The Wall Street Journal.
Парламентская газета 04:40
Общество

Еще 10 пациентов вылечили в Москве от коронавируса

Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что еще 10 пациентов вылечили в столице от коронавируса и выписали из больницы, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:40
Шоу-бизнес

Жена госпитализированного Игоря Николаева обратилась к общественности

Ранее стало известно, что Николаев обратился в больницу в Коммунарке, где у него обнаружили очаговую пневмонию.
Газета.Ru вчера в 07:06
Общество

В Башкирии носитель коронавируса торговал на рынке мясом

ToDay News Ufa 09:28
Авто

В Костанае стартовала сборка Chevrolet Damas и Labo

На Костанайском автомобильном заводе открылась казахстанско-узбекистанская линия по сборке автомобилей Chevrolet.
110km.ru 13:01
Происшествия

Власти Петербурга раскрыли причины смерти пациента с коронавирусом

Власти Петербурга озвучили причину смерти 73-летнего пациента Боткинской инфекционной больницы, у которого был положительный тест на коронавирус.
Пятый канал 13:19
Общество

В ВОЗ напомнили об опасности коронавируса для людей всех возрастов

Вуйнович отметила, что во Франции, к примеру, из-за коронавируса в реанимации находятся 12 молодых людей в возрасте до 20 лет.
Mockva.ru 10:59
Общество

Число зараженных коронавирусом в России превысило 1200 человек

В России за 27 марта зафиксировано 228 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 26 регионах, один человек умер.
Коммерсантъ 04:53
Общество

В Италии число погибших от коронавируса побило суточный рекорд

Число жертв коронавируса в Италии за сутки установило новый рекорд: скончались 969 человек, всего в стране – более 9 тысяч летальных исходов от COVID-19.
Вести ФМ вчера в 16:01
Происшествия

Пьяный росгвардеец протаранил две машины и показал половой орган

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина в форме росгвардейца протаранил две машины, а затем начал прилюдно мастурбировать.
Lenta.ru 10:04
Армия и оружие

ВС США собираются построить военные объекты на Украине

ФАН вчера в 02:09
Энергетика

В США и Европе отказываются от саудовской нефти

В настоящее время Саудовская Аравия с трудом находит покупателей своей нефти после отказа США и Европы закупать у страны дополнительные объемы сырья, рассказал источник.
Expert.ru вчера в 04:51
Путешествия

В Сочи начали выселять туристов из отелей

В Сочи начали выселять туристов из отелей и гостиниц в связи с приостановкой бронирования и заселения отдыхающих на курорте, сообщил заместитель департамента курортов и туризма администрации города Сергей Доморат.
Lenta.ru 09:30
Общество

Минтруд разъяснил, кто и как будет работать в нерабочую неделю

Минтруд дал рекомендации для работников и работодателей на время нерабочей недели. Полностью их можно прочитать на сайте организации.
Известия Мордовии вчера в 02:20
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Политика

Мишустин поручил закрыть границы России с 30 марта

Российское правительство поручило Минтрансу совместно с различными ведомствами полностью закрыть границы России с другими странами с полуночи 30 марта.
Газета.Ru 13:14
Общество

Более 700 россиян вывезли из Украины спецпоездом из-за коронавируса

РИА Новости 03:25
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган продают дом за 140 млн рублей

Недавно появилась новость, что супруги приняли решение продать собственный дом стоимостью 140 миллионов рублей.
OAnews 03:01
Происшествия

В Москве на улице выстрелили в ребенка

На улице Ташкентская на юго-востоке Москвы ранен из пневматического оружия 10-летний мальчик.
Вести.Ru 13:23
Общество

В России утвердили перечень товаров первой необходимости

Правительство России утвердило перечень товаров первой необходимости, за исключением продовольственных товаров, в который вошли 23 пункта.
RT на русском 10:03
Здоровье

Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Российская газета 01:47
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Происшествия

Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

REGNUM вчера в 03:37
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян

Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
Экспресс газета 25 марта в 07:00
Происшествия

Пожарный погиб при тушении огня возле «Ростов Арены»

Пожарный погиб при тушении крупного пожара возле "Ростов Арены", сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Ростовской области.
Газета.Ru 11:35
Космос

Для посадки «Орла» при возвращении с Луны и МКС выберут четыре района

"Роскосмос" планирует выбрать четыре района на территории России для приземления нового пилотируемого корабля "Орел" при возвращении с Луны и Международной космической станции, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.
РИА Новости 24 марта в 18:15
Здоровье

Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса

Врач посоветовал строго выполнять все рекомендации и войти в режим жесткой самоизоляции.
РИА Новости 02:12
Культура

В Великобритании покажут сериал о Путине-шпионе

Согласно информации, опубликованной в The Guardian, 23 марта появилась информация о том, в каком формате будет показанный документальный проект про Владимира Путина, который называется «Путин: История русского шпиона».
News-24.ru 25 марта в 10:23
Общество

Рогозин сообщил, что сдает тест на коронавирус ежедневно

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил на своей странице в Twitter, что сдает тест на коронавирус каждый день.
ТАСС 12:49
Общество

Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт

К закону «О национальной платежной системе» добавили поправки, согласно которым банки РФ и другие платежные сервисы будут информировать своих клиентов о причинах блокировки платежного средства.
Live24 07:14
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