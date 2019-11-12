Экономика

ГлобалМСК.руГлобалМСК.руРоссияне начали переходить на крупы из-за подорожания овощей

Подорожание свежих овощей в стране с 2014 года составило 22 процентных пункта. Их продажи начали снижаться, всё больше граждан переходят на крупы, отмечают в GfK.
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с чего всё началось

Овощи потеснились в рационе

Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.
Коммерсантъ10 ноября в 17:25

Подробнее о событии

Капуста в России может стать деликатесом

News.ru11 ноября в 07:23

Россияне вынуждены есть крупы из-за дорогих овощей

URA.Ru10 ноября в 21:00

СМИ сообщили об отказе россиян от свежих овощей в пользу круп

Фонтанка.Ру11 ноября в 02:38

Россияне перешли с овощей на крупы из-за высоких цен

Российская газета11 ноября в 00:10

Цены вынудили россиян перейти с овощей на крупу

Газета.Ru10 ноября в 23:17

Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

Интерфакс11 ноября в 02:11

Овощи потеснились в рационе

Коммерсантъ10 ноября в 17:25
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Политика

Трамп написал Эрдогану письмо с предложением сделки на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 миллиардов долларов.
Известия вчера в 23:12
Общество

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

РИА Новости вчера в 13:48
Экономика

РБК: 10 крупнейших компаний России накопили запас в 3,4 трлн рублей

Объем денежных средств и эквивалентов, накопленных на счетах десяти крупнейших компаний России на конец 2018 года составил 3,4 трлн руб. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, опубликованная Росстатом и самими компаниями, которую проанализировал РБК.
Коммерсантъ вчера в 22:16
Общество

КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров

Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.
Ведомости 11 ноября в 16:20
Здоровье

Названы плохие привычки в еде, из-за которых толстеют

ТК Звезда вчера в 22:36
Политика

На Украине рассказали о трёх нарушенных Зеленским обещаниях

Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в интервью NewsOne заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил три предвыборных обещания.
RT на русском вчера в 22:38
Кино

Телеканал HBO хочет снять продолжение сериала «Друзья»

Американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей признан одним из лучших в истории американского телевидения в своем жанре и удостоен премиями "Эмми" и "Золотой глобус".
Народные новости вчера в 22:36
Наука

В генах англичан обнаружены признаки социального неравенства

В генах жителей Англии ученые смогли обнаружить признаки имеющегося социального неравенства.
Evo-rus.com вчера в 01:58
Общество

«Ведомости»: штрафы за хулиганство предлагают увеличить в пять раз

Штрафы за хулиганство предлагается поднять в пять раз, некоторые положения вынести в отдельные главы, сообщает в среду газета "Ведомости" со ссылкой на участников заседания в Аналитическом центре правительства.
ТАСС вчера в 23:32
Общество

В День тотальной распродажи Alibaba заработала $38,4 млрд

Piter.tv вчера в 09:51
Политика

Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США

Гражданина России Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в США, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал адвокат Михаил Ирони.
Газета.Ru 11 ноября в 16:46
Футбол

«Нижний Новгород» предложил «Торпедо» сыграть на его стадионе

Как стало известно matchtv.ru, «Нижний Новгород» сделал предложение «Торпедо» провести их очный матч 13 ноября в рамках 23 тура первенства ФНЛ на его арене.
Sportbox.RU 10 ноября в 05:09
Шоу-бизнес

Домогаров заменил Пугачевой Галкина на премьере «Греха»

Певица Алла Пугачева посетила премьеру фильма Андрея Кончаловского "Грех" в Москве, сообщает Teleprogramma.pro.
Газета.Ru вчера в 03:04
Политика

Правительство Молдавии отправили в отставку

Молдавский парламент отправил в отставку правительство республики во главе с премьером страны Майей Санду, передает «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 08:55
Шоу-бизнес

«Золотой Граммофон» был испорчен Басковым и выступлением Лободы

Многие зрители не были в восторге от одной из самых главных церемоний, премии «Золотой Граммофон».
NewInform 11 ноября в 18:03
Общество

Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Российская газета вчера в 02:20
Гаджеты

Apple выпустит очки дополненной реальности в 2023 году

Apple планирует в ближайшие годы выпустить гарнитуру и очки дополненной реальности (augmented reality, AR), сообщает The Information.
Вести.Финанс 11 ноября в 11:26
Авто

Бюджетный кроссовер Volkswagen Tacqua добрался до дилеров

Старт продаж бюджетной модели намечен на начало декабря текущего года, но уже сейчас первые тестовые автомобили начали поступать к официальным дилерам бренда.
Новые автомобили вчера в 03:13
Космос

На ракету для лунной миссии установили 4 двигателя

Ореанда-Новости вчера в 11:49
Шоу-бизнес

Врач-онколог объяснил о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк

Ugpressa.ru вчера в 11:43
Происшествия

Беспилотник «Яндекса» попал в ДТП в Москве

Российская газета вчера в 09:33
Шоу-бизнес

Алексей Панин привязал дочь к батарее из-за беспорядка в квартире

RuNews24.ru вчера в 10:38
Авто

Opel сертифицировал две модели для России

Модели Opel Zafira Life и Opel Vivaro совсем скоро приедут в Россию.
Автоновости дня 11 ноября в 03:53
Здоровье

Оптимизация в Зауралье увеличила зарплаты медиков на миллионы рублей

Всего оптимизация медорганизаций в Зауралье позволила сэкономить около 160 млн рублей, сообщили в областном правительстве.
За облаками вчера в 22:30
Происшествия

В Кабуле у здания МВД Афганистана прогремел взрыв

Взрыв прогремел возле здания МВД в Кабуле, сообщает местный телеканал Tolo News.
РИА Новости вчера в 22:46
Авто

АвтоВАЗ озвучил ценники на модернизированную Lada Vesta с вариатором

АвтоВАЗ сообщил о новых модификациях и ценниках на машины из клана LADA Vesta.
Pnzdrive 11 ноября в 14:14
Космос

NASA представило первый электрический самолет

10.11.2019 В летно-исследовательском центре имени Армстронга в Калифорнии прошла презентация электросамолета, представленного NASA, передает Reuters.
Портал Поиск 10 ноября в 07:18
Авто

Mitsubishi представила новый кроссовер-минивэн Xpander

Компания Mitsubishi презентовала новый кросс-вэн Mitsubishi Xpander Cross.
Новые автомобили вчера в 07:58
Экономика

В России резко подешевела свинина

Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 02:31
Происшествия

Доценту Соколову доставят в СИЗО очки и книги после его просьбы

Газета.Ru вчера в 03:39
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