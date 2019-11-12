Экономика
ГлобалМСК.руРоссияне начали переходить на крупы из-за подорожания овощей
Подорожание свежих овощей в стране с 2014 года составило 22 процентных пункта. Их продажи начали снижаться, всё больше граждан переходят на крупы, отмечают в GfK.
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с чего всё началось
Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.Коммерсантъ10 ноября в 17:25
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Политика
Названы три нарушенных обещания Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил три ошибки, не выполнив предвыборные обещания, заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости 20:39
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой
Пропавшая в Ставрополье 16-летняя девушка найдена живой после двух дней поисков.
Газета.Ru 15:34
Общество
В России предложили сократить период использования шипованной резины
RT на русском вчера в 22:03
Политика
Моралес назвал назначение и.о. президента Боливии «коварным ударом»
Бывший боливийский лидер Эво Моралес прокомментировал передачу президентских полномочий оппозиционному сенатору Жанин Аньес.
Известия 20:36
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК 10:21
Кино
Зрители признали «Мстителей: Финал» главным фильмом 2019 года
Лучшей актрисой стала Зендая Колман («Человек-паук: Вдали от дома»), она же победила в номинации «Звезда драматического сериала» за роль в «Эйфории».
Афиша Daily вчера в 04:15
Энергетика
МЭА ожидает рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%
К 2030 году, как ожидает МЭА, мировой спрос вырастет до 105,4 млн б / с, а к 2040 году - до 106,4 млн б / с, что соответствует прошлогоднему прогнозу агентства с разницей в чуть более 0,1 млн б / с. В частности, в Европе спрос на нефть, по оценке МЭА, будет снижаться примерно на 0,2 млн б / с в среднем ежегодно до 2040 года.
Интерфакс 20:39
Армия и оружие
Лавров обвинил США в создании квазигосударства на востоке Сирии
Соединенные Штаты намерены при помощи арабских стран отделить от Сирии ее восточную часть, чтобы создать на территории Заевфратья квазигосударства и контролировать нефтяные месторождения.
РБК 06:43
Происшествия
При пожаре на юго-западе Москвы пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в результате пожара в квартире на Профсоюзной улице в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
ТАСС 21:39
Политика
Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»
11 ноября президент России Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома.
Ведомости 04:58
Политика
Зеленский согласился на встречу с Путиным на условиях Назарбаева
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что предложил организовать встречу между российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Утро.ru 02:21
Политика
Госдеп США эвакуирует из Боливии семьи своих чиновников
Госдепартамент США распорядился об эвакуации из Боливии семей сотрудников ведомства, а также тех сотрудников, чьи функции не являются чрезвычайными.
Росбалт 22:59
Музыка
Финны обвинили музыкантов из Екатеринбурга в краже гимна России
Известия вчера в 23:58
Общество
В техасском приюте изолировали выпускавшего питомцев на свободу кота
В техасском приюте для животных Friends For Life изолировали кота по кличке Квилти, который выпускал кошек на свободу.
Известия 18:35
Экономика
В России резко подешевела свинина
Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 02:31
Общество
Исторический центр Венеции полностью затопило из-за проливного дождя
Уровень воды в Венеции поднялся до рекордной отметки в 187 см из-за обрушившейся на город непогоды, весь исторический центр затоплен.
РБК 21:33
Происшествия
В Башкирии воспитательница утонула в бассейне детсада
В Уфе воспитательница утонула в бассейне детского сада.
Газета Кемерова 03:37
Происшествия
Российский курсант умер от менингита
Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова умер от менингококкового менингита.
Lenta.ru 03:40
Политика
Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.
Известия 14:09
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Политика
Трамп написал Эрдогану письмо с предложением сделки на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 миллиардов долларов.
Известия 23:12
Авто
Kia показал новые изображения серийной Kia Optima
Компания KIA опубликовала вторую серию тизеров седана KIA Optima нового поколения.
Автоновости дня 10 ноября в 22:14
Общество
Wintershall Dea: «Северный поток — 2» завершат до конца 2019 года
RT на русском 06:41
Происшествия
В Иркутске арестовали гендиректора агентства развития памятников
12 ноября по решению Октябрьского районного суда арестовали мужчину, исполняющего обязанности директора АО «Агентство развития памятников Иркутска».
Твой Иркутск 22:01
Политика
Ляшко объявил о прекращении закупок Украиной электроэнергии у России
Бывший депутат Верховной рады Украины, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко на своей странице в Facebook заявил, что его страна намерена прекратить закупки электроэнергии у России.
Пятый канал вчера в 03:51
Кино
Телеканал HBO хочет снять продолжение сериала «Друзья»
Американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей признан одним из лучших в истории американского телевидения в своем жанре и удостоен премиями "Эмми" и "Золотой глобус".
Народные новости 22:36