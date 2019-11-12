Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.

с чего всё началось

Подорожание свежих овощей в стране с 2014 года составило 22 процентных пункта. Их продажи начали снижаться, всё больше граждан переходят на крупы, отмечают в GfK.

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