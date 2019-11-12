Экономика

ГлобалМСК.руГлобалМСК.руРоссияне начали переходить на крупы из-за подорожания овощей

Подорожание свежих овощей в стране с 2014 года составило 22 процентных пункта. Их продажи начали снижаться, всё больше граждан переходят на крупы, отмечают в GfK.
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с чего всё началось

Овощи потеснились в рационе

Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.
Коммерсантъ10 ноября в 17:25

Подробнее о событии

Капуста в России может стать деликатесом

News.ruвчера в 07:23

Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

Интерфаксвчера в 02:11

Россияне вынуждены есть крупы из-за дорогих овощей

URA.Ru10 ноября в 21:00

Россияне перешли с овощей на крупы из-за высоких цен

Российская газетавчера в 00:10

Цены вынудили россиян перейти с овощей на крупу

Газета.Ru10 ноября в 23:17

СМИ сообщили об отказе россиян от свежих овощей в пользу круп

Фонтанка.Рувчера в 02:38

Овощи потеснились в рационе

Коммерсантъ10 ноября в 17:25
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 23:19, Ашберн
Политика

Названы три нарушенных обещания Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил три ошибки, не выполнив предвыборные обещания, заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости 20:39
Происшествия

Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой

Пропавшая в Ставрополье 16-летняя девушка найдена живой после двух дней поисков.
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В России предложили сократить период использования шипованной резины

RT на русском вчера в 22:03
Политика

Моралес назвал назначение и.о. президента Боливии «коварным ударом»

Бывший боливийский лидер Эво Моралес прокомментировал передачу президентских полномочий оппозиционному сенатору Жанин Аньес.
Известия 20:36
Единоборства

Хабиб получал удовольствие от избиения Макгрегора

Газета.Ru 18:17
Происшествия

Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу

Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК 10:21
Кино

Зрители признали «Мстителей: Финал» главным фильмом 2019 года

Лучшей актрисой стала Зендая Колман («Человек-паук: Вдали от дома»), она же победила в номинации «Звезда драматического сериала» за роль в «Эйфории».
Афиша Daily вчера в 04:15
Энергетика

МЭА ожидает рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%

К 2030 году, как ожидает МЭА, мировой спрос вырастет до 105,4 млн б / с, а к 2040 году - до 106,4 млн б / с, что соответствует прошлогоднему прогнозу агентства с разницей в чуть более 0,1 млн б / с. В частности, в Европе спрос на нефть, по оценке МЭА, будет снижаться примерно на 0,2 млн б / с в среднем ежегодно до 2040 года.
Интерфакс 20:39
Общество

В День тотальной распродажи Alibaba заработала $38,4 млрд

Piter.tv 09:51
Армия и оружие

Лавров обвинил США в создании квазигосударства на востоке Сирии

Соединенные Штаты намерены при помощи арабских стран отделить от Сирии ее восточную часть, чтобы создать на территории Заевфратья квазигосударства и контролировать нефтяные месторождения.
РБК 06:43
Происшествия

При пожаре на юго-западе Москвы пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в результате пожара в квартире на Профсоюзной улице в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
ТАСС 21:39
Политика

Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»

11 ноября президент России Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома.
Ведомости 04:58
Политика

Зеленский согласился на встречу с Путиным на условиях Назарбаева

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что предложил организовать встречу между российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Утро.ru 02:21
Происшествия

Полковника-миллиардера Захарченко признали опасным для окружающих

Lenta.ru 19:37
Политика

Госдеп США эвакуирует из Боливии семьи своих чиновников

Госдепартамент США распорядился об эвакуации из Боливии семей сотрудников ведомства, а также тех сотрудников, чьи функции не являются чрезвычайными.
Росбалт 22:59
Музыка

Финны обвинили музыкантов из Екатеринбурга в краже гимна России

Известия вчера в 23:58
Общество

В техасском приюте изолировали выпускавшего питомцев на свободу кота

В техасском приюте для животных Friends For Life изолировали кота по кличке Квилти, который выпускал кошек на свободу.
Известия 18:35
Экономика

В России резко подешевела свинина

Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 02:31
Общество

Исторический центр Венеции полностью затопило из-за проливного дождя

Уровень воды в Венеции поднялся до рекордной отметки в 187 см из-за обрушившейся на город непогоды, весь исторический центр затоплен.
РБК 21:33
Происшествия

В Башкирии воспитательница утонула в бассейне детсада

В Уфе воспитательница утонула в бассейне детского сада.
Газета Кемерова 03:37
Происшествия

Российский курсант умер от менингита

Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова умер от менингококкового менингита.
Lenta.ru 03:40
Политика

Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.
Известия 14:09
Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Политика

Трамп написал Эрдогану письмо с предложением сделки на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 миллиардов долларов.
Известия 23:12
Происшествия

Соседка доцента Соколова слышала предсмертный скандал в его квартире

REGNUM 22:46
Авто

Kia показал новые изображения серийной Kia Optima

Компания KIA опубликовала вторую серию тизеров седана KIA Optima нового поколения.
Автоновости дня 10 ноября в 22:14
Общество

Wintershall Dea: «Северный поток — 2» завершат до конца 2019 года

RT на русском 06:41
Происшествия

В Иркутске арестовали гендиректора агентства развития памятников

12 ноября по решению Октябрьского районного суда арестовали мужчину, исполняющего обязанности директора АО «Агентство развития памятников Иркутска».
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Политика

Ляшко объявил о прекращении закупок Украиной электроэнергии у России

Бывший депутат Верховной рады Украины, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко на своей странице в Facebook заявил, что его страна намерена прекратить закупки электроэнергии у России.
Пятый канал вчера в 03:51
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Телеканал HBO хочет снять продолжение сериала «Друзья»

Американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей признан одним из лучших в истории американского телевидения в своем жанре и удостоен премиями "Эмми" и "Золотой глобус".
Народные новости 22:36
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