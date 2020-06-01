Общество

ТрудТрудРоссияне начали получать президентские выплаты на детей

Граждане России начали получать единовременное пособие на детей в возрасте от трех до 16 лет в сумме 10 тысяч рублей. Об этом сообщает радиостанция "Business FM".
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Американский художник Джефф Фрост опубликовал фотографии бэтмобиля, который был создан по его концепции.
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РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
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