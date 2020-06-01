Общество
ТрудРоссияне начали получать президентские выплаты на детей
Граждане России начали получать единовременное пособие на детей в возрасте от трех до 16 лет в сумме 10 тысяч рублей. Об этом сообщает радиостанция "Business FM".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 12:41, Ашберн
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
Политика
Зеленский призвал не втягивать Украину в президентскую кампанию в США
Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня в интервью британской газете The Telegraph, которое прошло по Skype, призвал не втягивать Киев в американскую президентскую кампанию, а также опроверг свою причастность к появлению записи разговора экс-главы государства Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Известия 07:33
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Происшествия
Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области
Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня.
Известия 08:55
Происшествия
В США украинец на грузовике въехал в толпу протестующих
В Миннеаполисе большой грузовик, за рулём которого находился водитель-украинец, влетел в толпу протестующих, перекрывших трассу.
Rusvesna.su 05:26
Общество
ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ 09:23
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Общество
В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 09:37
Происшествия
В Оренбуржье проверят изъятие детей из многодетной семьи
Следователи и прокуроры Оренбургской области проверят, при каких обстоятельствах детей изъяли из многодетной семьи, проживающей в поселке Тюльпанный Домбаровского района.
Российская газета вчера в 10:00
Кино
Появились фото бэтмобиля из нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Американский художник Джефф Фрост опубликовал фотографии бэтмобиля, который был создан по его концепции.
News.ru 08:25
Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс 30 мая в 16:44
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru вчера в 13:29
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
Общество
Столичная полиция задержала еще двух активисток
В Москве рядом со зданием главного управления МВД полиция задержала еще двух активисток: Кристину Тимакову и автора телеграм-канала «Свободу России» Александру Калистратову.
Росбалт 12:30
Армия и оружие
Северная военная флотилия: с чего началась история Северного флота
Первоначально в 1933 году подразделение ВМФ называлось Северной военной флотилией.
Российская газета 02:35
Армия и оружие
Уехали, не обещав вернуться: Литве пришлось проститься с танками из США
Sputnik Литва 09:15
Политика
Россия ответила на обвинения в причастности к беспорядкам в США
Россия не имеет отношения к проходящим в США беспорядкам.
Lenta.ru 04:55
Происшествия
Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве
Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
Экономика
В России захотели полностью запретить биткоин
Власти России захотели полностью запретить в стране оборот и майнинг криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием.
Lenta.ru 08:59
Происшествия
В психоневрологическом интернате под Псковом выявили очаг коронавируса
РИА Новости 10:29
Религия
Храмы Москвы откроются для прихожан 6 июня
Известия 11:28
Происшествия
Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой
Известия 07:21
Общество
Польская компания прислала главе Россельхознадзора письмо из-за обвинений
Президент правления польской компании «Млековита» Дариуш Сапиньски написал главе Россельхознадзора Сергею Данкверту письмо, в котором официально опроверг факт вымогательства со стороны российского чиновника.
РБК 12:10
Футбол
Берхамов покинул тульский «Арсенал»
Sports.ru 04:51
Игры
Codemasters займётся разработкой симуляторов Чемпионата мира по ралли
Codemasters заключила пятилетнюю эксклюзивную сделку с Международной автомобильной федерацией (FIA) на разработку и издание официальных симуляторов Чемпионата мира по ралли.
Игромания.ру 06:37
Общество
Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате
Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
Российская газета 08:24
Общество
Умер продюсер телешоу «Поле чудес»
Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
РИА Новости 07:49
Общество
Новый владелец «Ведомостей» оставил Андрея Шмарова главным редактором
Шмаров продолжит исполнять обязанности главного редактора как минимум до созыва нового совета директоров компании.
Афиша Daily 11:45