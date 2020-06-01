Граждане России начали получать единовременное пособие на детей в возрасте от трех до 16 лет в сумме 10 тысяч рублей. Об этом сообщает радиостанция "Business FM".

Наша Газета (г. Екатеринбург)

Политика Зеленский призвал не втягивать Украину в президентскую кампанию в США Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня в интервью британской газете The Telegraph, которое прошло по Skype, призвал не втягивать Киев в американскую президентскую кампанию, а также опроверг свою причастность к появлению записи разговора экс-главы государства Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена. 2

Космос Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). 2K

Происшествия Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня. 650

Общество ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб. 2,6K

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 10K

Общество В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом. 221

Происшествия В Оренбуржье проверят изъятие детей из многодетной семьи Следователи и прокуроры Оренбургской области проверят, при каких обстоятельствах детей изъяли из многодетной семьи, проживающей в поселке Тюльпанный Домбаровского района. 1,4K

Здоровье Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний". 1,7K

Общество Столичная полиция задержала еще двух активисток В Москве рядом со зданием главного управления МВД полиция задержала еще двух активисток: Кристину Тимакову и автора телеграм-канала «Свободу России» Александру Калистратову. 29

Происшествия Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве. 424

Экономика В России захотели полностью запретить биткоин Власти России захотели полностью запретить в стране оборот и майнинг криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием. 49

Общество Польская компания прислала главе Россельхознадзора письмо из-за обвинений Президент правления польской компании «Млековита» Дариуш Сапиньски написал главе Россельхознадзора Сергею Данкверту письмо, в котором официально опроверг факт вымогательства со стороны российского чиновника. 220

Игры Codemasters займётся разработкой симуляторов Чемпионата мира по ралли Codemasters заключила пятилетнюю эксклюзивную сделку с Международной автомобильной федерацией (FIA) на разработку и издание официальных симуляторов Чемпионата мира по ралли. 1

Общество Умер продюсер телешоу «Поле чудес» Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович. 7