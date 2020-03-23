Россияне начали скупать лекарства

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Россияне начали скупать в аптеках лекарства на фоне пандемии коронавируса. Спрос на медицинские препараты в третью неделю марта увеличился на 50 процентов к февралю против 10 процентов, характерных для текущего периода.