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Россияне начали скупать лекарства
Московская перспектива
  • Телеканал 360°0:28
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Россияне начали скупать в аптеках лекарства на фоне пандемии коронавируса. Спрос на медицинские препараты в третью неделю марта увеличился на 50 процентов к февралю против 10 процентов, характерных для текущего периода.В источнике
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С чего всё начиналось
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В аптеки потекла выручка

Продажи лекарств выросли из-за ажиотажного спроса Закупившись гречкой и другими продуктами длительного хранения, россияне перешли на лекарства. На прошлой неделе аптечные сети зафиксировали рост продаж по всей стране на 50% вместо характерных для этого времени 10%.
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