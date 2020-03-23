Россияне начали скупать лекарства
Россияне начали скупать в аптеках лекарства на фоне пандемии коронавируса. Спрос на медицинские препараты в третью неделю марта увеличился на 50 процентов к февралю против 10 процентов, характерных для текущего периода.В источнике
С чего всё начиналось
Продажи лекарств выросли из-за ажиотажного спроса Закупившись гречкой и другими продуктами длительного хранения, россияне перешли на лекарства. На прошлой неделе аптечные сети зафиксировали рост продаж по всей стране на 50% вместо характерных для этого времени 10%.