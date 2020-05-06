Аналитики выяснили, что с начала марта 2020 года количество российских запросов на кипрскую недвижимость увеличилось на 30%. Искать варианты переезда на так называемый остров любви граждане начали после введенного в крупных городах России режима самоизоляции.

Россияне начали скупать жилье на Кипре на фоне пандемии

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