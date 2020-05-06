Общество
VSE42.RUРоссияне начали скупать жилье на Кипре на фоне пандемии
Аналитики выяснили, что с начала марта 2020 года количество российских запросов на кипрскую недвижимость увеличилось на 30%. Искать варианты переезда на так называемый остров любви граждане начали после введенного в крупных городах России режима самоизоляции.
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Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Комсомольская правда 04 мая в 05:47
Технологии
В Steam вышел российский сай-фай выживач – с трейлером под «Наадю» и крутым концептом
Cyber.sports.ru вчера в 12:51
Общество
Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам
Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru вчера в 14:30
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Происшествия
Полиция начала проверку после видео с погоней в парке в Гольянове
Вечерняя Москва 03:54
Общество
Минздрав: вакцины от коронавируса проходят доклинические испытания
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцины от коронавируса проходят доклинические испытания. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:10
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Политика
Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России
США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru 01:20
Общество
В РФ разработана дорожная карта по внедрению раздельного сбора мусора
Москва, 6 мая 2020, 10:05 — REGNUM Дорожная карта по внедрению по всей России раздельного сбора мусора разработана Минприроды.
REGNUM 03:05
Политика
В Риге утверждают, что Латвия отдавала СССР половину своих доходов
Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с утверждением, что Латвия, находясь в составе СССР, отдавала в общесоюзный бюджет 48% своих доходов.
ТАСС 01:34
Фигурное катание
Фигуристка Валиева рассказала, как относится к сравнениям с Загитовой
Чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Камила Валиева рассказала, как относится к сравнениям с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.
ТАСС Спорт 01:27
Финансы
Официальный курс доллара на четверг вырос до 73,97 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 94,1 копейки — до 80,0598 рубля, курс доллара — на 1,246 рубля, до 73,9719 рубля, следует из данных Банка России.
ПРАЙМ 06:13
Экономика
Walt Disney из-за пандемии коронавирусной инфекции потеряла $1,4 млрд
Потери корпорации Walt Disney от пандемии COVID-19 в прошедшем квартале составили $1,4 млрд прибыли, один миллиард из этой суммы пришелся на тематические парки, закрытые на время эпидемии.
Ведомости вчера в 20:39
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Общество
С 14 мая Финляндия откроет границы
С начала июня в Суоми планируют поэтапно открывать рестораны. Также будет разрешено собираться группами не более 50 человек, сейчас - 10.
ТВ-21 04:28
Политика
МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04 мая в 08:04
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 00:10
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости вчера в 04:32
Общество
Рассекречены детали вечеринки в честь сына Меган Маркл и принца Гарри
Принц Гарри и Меган Маркл решили устроить праздник по случаю первого дня рождения Арчи. Мероприятие пройдет во дворе их особняка в Малибу.
ТВ Центр 04:35
Здоровье
Около 350 медиков Калининградской области отказались работать
В Калининградской области порядка 100 врачей и 250 сотрудников среднего медперсонала отказались выходить на работу в период пандемии коронавируса, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Вести Татарстан вчера в 07:29
Общество
В интернете продолжают появляться фейки о COVID-19
В пресс-службе ведомства пояснили, что на основании ч. 1 ст. 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанным публикациям.
БМ24 05:06
Общество
Латвия, Эстония и Литва откроют внутренние границы
Рига, 6 мая 2020, 13:05 — REGNUM Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страны Прибалтики откроют границы друг другу, об этом 6 мая он написал на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 06:05
Здоровье
В Алтайском крае за сутки выявили 33 новых случая коронавируса
По данным оперативного штаба на среду, 6 мая, за минувшие сутки подтверждено еще 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией на территории Алтайского края.
Kursk.com 01:56
Общество
В Челябинской области со среды ввели масочный режим
На утро 6 мая в регионе подтверждено 855 случаев заболевания коронавирусом — плюс 27 за сутки.
Pchela.News 03:08
Общество
В России за сутки выявили еще 10 559 новых случаев коронавируса
За последние сутки подтверждено еще 10 тыс. 559 случаев коронавируса. При этом в стране проведено более 4,6 миллионов тестов.
Алтайская правда 04:00
Общество
Псковские власти смягчили карантинные меры
В Псковской области ослабили ряд ограничительных мер, введенных из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:18
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2: всё идёт по плану, несмотря на коронавирус
Городской портал Новый Нижний 04 мая в 06:00
Футбол
Возобновление чемпионата Германии отложено до 22 мая
Ожидалось, что сезон возобновится 15 мая. По последним данным, в мире зарегистрировано 3 740 583 случая заражения коронавирусом.
ODDS.ru 05:32