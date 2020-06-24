Российские вкладчики начали возвращать валюту в банки. В мае на валютные вклады россиян поступило более 720 миллионов долларов, следует из статистики ЦБ РФ. Это произошло после того, как граждане в течение четырех месяцев подряд забирали валюту из банков.

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