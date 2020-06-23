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РБКРБКРоссияне начали возвращать валюту в банки

На 1 июня объем валютных депозитов составил $88,97 млрд. Это произошло после того, как россияне в течение четырех месяцев подряд забирали валюту из банков.
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Россияне принялись возвращать валюту в банки

Lenta.ru01:46

Россияне начали возвращать валюту в банки

Эхо Москвы01:36

Россияне начали возвращать валюту в банки

РБК00:00

Частные вклады в банках сократились за май на 0,1%

Саминвесторвчера в 01:07
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Общество

Ивановским семьям с детьми до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей

Ивтелерадио вчера в 10:42
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Общество

Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде

Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин.
РБК вчера в 12:34
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Происшествия

В Петербурге арестовали напавших на уличных музыкантов

Невский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу двоих напавших на уличных музыкантов, ещё двоим был назначен домашний арест.
RT на русском вчера в 22:44
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Политика

Кремль назвал список гостей на параде Победы 24 июня

Москва, 23 июня 2020, 12:52 — REGNUM Стал известен список стран, чьи представители будут участвовать в параде Победы в Москве.
REGNUM вчера в 05:52
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Общество

Адвокат Бута и Ярошенко сообщил о «подвижках» в переговорах об обмене

Переговоры об обмене отбывающих сроки в тюрьмах США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко идут, сообщил «РИА Новости» их адвокат Алексей Тарасов.
Коммерсантъ вчера в 20:36
Армия и оружие

Парад в честь 75-летия Великой Победы состоится сегодня

Первый областной вчера в 23:55
Экономика

Кудрин назвал аккуратной корректировку НДФЛ

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что предложенная президентом Владимиром Путиным корректировка подоходного налога является аккуратной.
РБК вчера в 12:42
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Общество

Скончался экс-сенатор Евгений Тарло

Экс-сенатор Евгений Тарло скончался на 63-м году жизни.
РЕН ТВ вчера в 06:53
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия 22 июня в 06:36
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Экономика

С 1 июля подорожает «коммуналка»

Тарифы для населения на тепловую энергию, горячее и холодное водоснабжение и водоотведение, по информации профильного департамента, увеличатся с 1 июля в среднем на 2,7%. При этом в Кинешме плата за питьевую воду от "Водоканала" вырастет больше всего – почти на 22%.
Ивановская газета (г. Иваново) вчера в 12:19
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Политика

Захарова ответила на слова замглавы МИД Украины о долгах России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула в безделье заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, который заявил, что Россия задолжала Украине «около 100 миллионов долларов» за базирование флота в Крыму.
РБК вчера в 17:46
2,2K
Происшествия

Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

RT на русском вчера в 03:28
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Культура

На Мамаевом кургане прошла репетиция концерта Победы

Специально для «Концерта Победы» на Мамаевом Кургане смонтировали огромные декорации, современное световое и звуковое оборудование.
НовостиВолгограда.ру вчера в 19:24
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Общество

Депутаты МГД потребовали от Собянина прекратить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию

Депутаты Мосгордумы потребовали от мэра Москвы Сергея Собянина прекратить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы вчера в 15:05
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Футбол

Жена Вагнера Лава высказалась о переходе игрока в «Кайрат»

Газета.Ru вчера в 17:20
Политика

В США назвали три условия для продления договора СНВ-3

Вашингтон не исключает возможности продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3), но при трех условиях, пишет 23 июня The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации США.
Известия 00:37
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Общество

Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке

Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета вчера в 21:18
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Политика

Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения

Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
REGNUM вчера в 14:50
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Экономика

В России могут увеличить пенсии по старости

Газета.Ru вчера в 14:49
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Армия и оружие

Путин присвоил звание генерала армии командующему ЮВО

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерала армии командующему Южным военном округом Александру Дворникову.
Аргументы и Факты вчера в 18:56
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Общество

Путин предложил расширить условия льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин предложил расширить условия льготной ипотеки.
Газета.Ru вчера в 10:46
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Культура

Названа дата выхода нового сезона «Люцифера» на Netflix

Первая половина финального, шестого сезона «Люцифера» выйдет на Netflix 21 августа, сообщается в аккаунте сериала в Twitter.
Газета Кемерова вчера в 18:11
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Шоу-бизнес

Охлобыстин рассказал о последнем разговоре с Ефремовым

Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем общении с Михаилом Ефремовым и прокомментировал ситуацию со смертельным ДТП, устроенным артистом в Москве.
Известия вчера в 22:53
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Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
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Экономика

Путин предложил значительно снизить налоги в IT-отрасли

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли.
Газета.Ru вчера в 14:13
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Гаджеты

Samsung работает над бюджетным смартфоном Galaxy A01 Core на базе Android 10

Говорится, что смартфон выйдет на коммерческий рынок под именем Galaxy A01 Core.
3DNews вчера в 07:06
Общество

Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений с 23 июня

Коммерсантъ 22 июня в 11:51
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Общество

В Саратовской области открывают пляжи и фитнес-центры

Четвертая Власть вчера в 11:14
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Космос

Раскрыты способности нового российского космического корабля «Орел»

Разрабатываемый в России новый космический корабль «Орел» сможет совершать аварийную посадку на воду, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 22 июня в 15:56
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Происшествия

Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали

Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс 22 июня в 05:50
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Как работают Яндекс.Новости?
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