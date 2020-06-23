Коронавирус
РБКРоссияне начали возвращать валюту в банки
На 1 июня объем валютных депозитов составил $88,97 млрд. Это произошло после того, как россияне в течение четырех месяцев подряд забирали валюту из банков.
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Общество
Российские депутаты устроили драку на заседании и попали на видео
Lenta.ru вчера в 17:06
Общество
Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде
Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин.
РБК вчера в 12:34
Общество
Путин: «В июле на детей до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей»
В июле на детей до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей. Июльские выплаты автоматически получат те, кто в июне уже получал поддержку.
Sport24.ru вчера в 10:49
Армия и оружие
Украина: Россия попыталась помешать испытаниям ракеты «Нептун»
Военное дело вчера в 10:51
Общество
Режим самоизоляции отменяют с 24 июня для жителей Самарской области
Режим обязательной самоизоляции отменяют с 24 июня для жителей Самарской области и для прибывающих в регион.
ТАСС вчера в 14:32
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании на юге страны
Гидрометцентр предупредил о резком понижении температуры на юге страны. Похолодает повсеместно, в том числе и в Астрахани.
Каспий.Инфо 01:15
Общество
Голливуд обвинили в недостаточной поддержке чернокожих
По мнению авторов письма, отсутствие истинной инклюзивности и институциональной поддержки чернокожих укрепили наследие превосходства белых в Голливуде и США в целом.
Профиль 00:37
Шоу-бизнес
Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Гарик Харламов заявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:34
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку
Известия вчера в 18:15
Происшествия
Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
RT на русском вчера в 03:28
Политика
Болтон заявил, что готов дать показания против Трампа
Бывший советник президента США Джон Болтон заявил, что готов под присягой подтвердить свои слова о том, что Дональд Трамп просил лидера КНР Си Цзиньпина помочь ему переизбраться.
РИА Новости вчера в 22:27
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Военное дело 22 июня в 16:05
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о вреде «слишком здорового» образа жизни
Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям «России 1» как доктор Мясников, рассказал о вреде «слишком здорового» образа жизни.
Lenta.ru 22 июня в 13:30
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия вчера в 15:57
Футбол
Давид Луис продлит контракт с «Арсеналом»
Защитник "Арсенала" Давид Луис подпишет новый однолетний контракт с клубом, сообщает talkSPORT.Луис, чей контракт с "канонирами" истекает в этом месяце, перешел в "Арсенал" из "Челси" прошлым летом за 8 миллионов фунтов.
Soccer.ru 01:22
Происшествия
До четырех возросло число жертв землетрясения в Мексике
Число погибших при мощном землетрясении в штате Оахака на юге Мексики во вторник возросло до четырех человек.
ТАСС вчера в 17:30
Шоу-бизнес
Охлобыстин вспомнил последний разговор с Ефремовым
RuNews24.ru вчера в 06:00
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК вчера в 10:38
Армия и оружие
Как проходил первый Парад Победы 24 июня 1945 года
75 лет назад на Красной площади состоялся исторический парад, ознаменовавший победу Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.
RT на русском 00:02
Общество
Путин предложил ввести налог для богатых россиян
Президент предложил повысить с 13 до 15% ставку налога для зарабатывающих более 5 миллионов рублей в год.
62инфо вчера в 10:32
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
Ведомости вчера в 16:29
Экономика
В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии
В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ.
Газета.Ru вчера в 05:26
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния резко высказался о президенте России Владимире Путине, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 22 июня в 11:50
Здоровье
Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса
Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости.
Известия вчера в 20:31
Политика
Захарова ответила на слова замглавы МИД Украины о долгах России
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула в безделье заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, который заявил, что Россия задолжала Украине «около 100 миллионов долларов» за базирование флота в Крыму.
РБК вчера в 17:46
Футбол
Жена Вагнера Лава высказалась о переходе игрока в «Кайрат»
Газета.Ru вчера в 17:20
Общество
ПФР призвал россиян сделать заявления на пенсии и пособия до 30 июня
В ПФР рассказали, что российские граждане могут рассчитывать на выгодный перечень услуг в пенсионном фонде только до конца текущего месяца, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС 22 июня в 22:45
Экономика
Десятки ювелирных магазинов будут закрыты
Согласно сообщению «Комерсантъ», ювелирные сети уже давно испытывали сложности, некоторые торговые точки и так планировали закрыть в 2020 году из-за их низкой рентабельности.
Моллы.Ru 22 июня в 03:37
Происшествия
У 25 сотрудников Кулундинской ЦРБ на Алтае выявили коронавирус
Локальная вспышка коронавируса зафиксирована в Центральной районной больнице (ЦРБ) Кулундинского района Алтайского края.
ТАСС 00:58