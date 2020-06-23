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РБКРБКРоссияне начали возвращать валюту в банки

На 1 июня объем валютных депозитов составил $88,97 млрд. Это произошло после того, как россияне в течение четырех месяцев подряд забирали валюту из банков.
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Россияне начали возвращать валюту в банки

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Как проходил первый Парад Победы 24 июня 1945 года

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Скандально известный журналист Георгий Габуния резко высказался о президенте России Владимире Путине, пишет РИА Новости.
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