Коронавирус
РБКРоссияне начали возвращать валюту в банки
На 1 июня объем валютных депозитов составил $88,97 млрд. Это произошло после того, как россияне в течение четырех месяцев подряд забирали валюту из банков.
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Политика
Захарова ответила на слова замглавы МИД Украины о долгах России
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула в безделье заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, который заявил, что Россия задолжала Украине «около 100 миллионов долларов» за базирование флота в Крыму.
РБК вчера в 17:46
Шоу-бизнес
Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Гарик Харламов заявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:34
Происшествия
Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
RT на русском вчера в 03:28
Шоу-бизнес
Переболевшая COVID-19 Бабкина сменила имидж
Народная артистка России Надежда Бабкина, недавно переболевшая новой коронавирусной инфекцией, кардинально сменила имидж.
News.ru 22 июня в 16:43
Здоровье
Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса
Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости.
Известия вчера в 20:31
Экономика
В России могут увеличить пенсии по старости
Газета.Ru вчера в 14:49
Музыка
В Самаре устроят «Рок на Волге» со «Сплином» и «Би-2»
СОВА вчера в 09:29
Политика
Медведчук заявил, что Киев препятствует посещению парада Победы
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук на своей странице в Twitter заявил, что украинские власти препятствуют посещению делегацией депутатов парада Победы в Москве.
Газета.Ru вчера в 15:04
Шоу-бизнес
Разведенный Прилучный за неделю нашел замену Муцениеце
Источник светского Telegram-канала сообщает, что актер проводил время с Мирославой Карпович еще будучи женатым на Муцениеце.
Народные новости вчера в 04:09
Общество
Путин: семьям с детьми до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей
Президент Владимир Путин объявил, что семьям с детьми в июле выплатят еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Дождь вчера в 10:31
Политика
Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения
Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
REGNUM вчера в 14:50
Общество
Дмитрий Тарасов выиграл у бывшей жены 22 миллиона рублей
Тарасову оставалось до 18-летия дочери выплатить еще 35 миллионов рублей, но после вчерашнего суда он должен перечислить 13 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 12:10
Политика
NYT: ЕС может сохранить запрет на въезд для жителей России и США
Власти Европейского союза могут сохранить запрет на въезд на территорию объединения для жителей России, США и Бразилии из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в этих странах.
RT на русском вчера в 17:11
Общество
Путин предложил повысить налоги для богатых
С 1 января 2021 года президент Владимир Путин предложил отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить с 13 до 15% налог для тех, кто зарабатывает больше пяти млн рублей в год.
Профиль вчера в 10:23
Шоу-бизнес
50-летняя Дженнифер Лопес показала роскошные формы в купальнике
50-летняя Дженнифер Лопес показала роскошные формы в купальнике Дженнифер Лопес продолжает удивлять поклонников своими фото в купальнике.
Экспресс газета вчера в 07:37
Общество
Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
Общество
Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде
Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин.
РБК вчера в 12:34
Общество
Финляндия и Швеция поспорили из-за статьи в «Миасском рабочем»
Оказалось, что при составлении рейтинга стран с наибольшим количеством озер, журналисты «Миасского рабочего» разделили третье место (после Канады и России) между Финляндией и Швецией.
Челябинск Сегодня 01:16
Политика
Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 21 июня в 12:31
Футбол
Голкипер «Ростова» Попов рассказал о пожеланиях игроков «Сочи»
CT news вчера в 04:33
Общество
Парад Победы в Екатеринбурге посетил Сергей Безруков
Актёр Сергей Безруков приехал в Екатеринбург, чтобы посетить парад Победы.
Уральский меридиан 01:53
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня
Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 13:39
Происшествия
Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru вчера в 05:38
Общество
Голливуд обвинили в недостаточной поддержке чернокожих
По мнению авторов письма, отсутствие истинной инклюзивности и институциональной поддержки чернокожих укрепили наследие превосходства белых в Голливуде и США в целом.
Профиль 00:37
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Коммерсантъ вчера в 16:37
Армия и оружие
Кто больше: «Армату» сравнили с другими современными танками
На Т-14 применены совсем другие принципы размещения экипажа.
Российская газета вчера в 08:40
Политика
Twitter признал твит Трампа оскорбительным
Американская компания Twitter уличила президента США Дональда Трампа в нарушении правил пользования платформой, заявив, что в его твите о намерениях протестующих установить в Вашингтоне "автономную зону" содержатся оскорбительные высказывания.
РЕН ТВ вчера в 16:18
Технологии
Данные миллионов пользователей Telegram попали в сеть
В августе 2019-го гонконгские IT-специалисты сообщили о наличии уязвимости в Telegram, позволяющей деанонимизировать любого пользователя.
Lenta.ru 00:17
Технологии
В Сети обнаружена утечка данных почти пяти миллионов россиян
Специалисты DeviceLock в открытом доступе обнаружили архив с данными россиян, причем вся база была экспортирована в Excel.
Astera вчера в 14:13
Общество
Голикова назвала повышение МРОТ стратегической задачей
Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что размер МРОТ в России остаётся недостаточным. По её словам, его повышение — стратегическая задача.
News.ru 22 июня в 09:07