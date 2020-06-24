Финансы
РБКРоссияне начали возвращать валюту в банки
Почему валюта возвращается в банки Рост валютных вкладов в мае свидетельствует, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.
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с чего всё началось
На 1 июня объем валютных депозитов составил $88,97 млрд. Это произошло после того, как россияне в течение четырех месяцев подряд забирали валюту из банков.РБК00:00
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Политика
Парад в честь 75-летия Великой Победы начался в Москве
БИЗНЕС Online 03:00
Политика
В Саратовской областной думе подрались депутаты
РИА Новости вчера в 21:18
Общество
Гидрометцентр предупредил о повышенном уровне солнечного излучения
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что часть территории России ждут десять дней повышенного уровня солнечного излучения.
RT на русском 00:45
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня
Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 13:39
Общество
На Красной площади начался военный парад в честь 75-й годовщины Победы
Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался в 10.00 на Красной площади в Москве.
РИА Новости 03:03
Общество
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС вчера в 12:41
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Общество
В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram
В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
Технологии
Мощнейшим в мире признан японский суперкомпьютер Fugaku
Разработку Института естественных наук (Рикэн) японский суперкомпьютер Fugaku признали самым быстрым в мире.
Live24 вчера в 09:00
Политика
Путин ввел налог на богатство и пообещал новые выплаты на всех детей
Сегодня Владимир Путин обратится к россиянам, чтобы подвести предварительные итоги борьбы с коронавирусом, рассказать о состоянии дел в экономике и обозначить перспективы на будущее.
Новости Тюмени 72.ru вчера в 06:59
Наука
В Бразилии учатся выявлять коронавирус по голосу
По словам одного из авторов проекта Марсело Финжера, система изучает человеческую речь, которая записана, к примеру, при телефонном разговоре, и находит нарушения дыхания, свидетельствующие о том, что человеку необходимо оказать срочную медпомощь.
Evo-rus.com вчера в 12:50
Авто
Стартовали продажи конкурента Toyota Highlander — Geely HaoYue
Компания Geely начала продажи нового большого кроссовера Geely HaoYue, который позиционируется как прямой конкурент Toyota Highlander.
Новые автомобили 22 июня в 23:09
Политика
Москалькова: возвращение Ярошенко и Бута на родину обсуждается
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в среду, что переговоры о возвращении Виктора Бута и Константина Ярошенко на родину идут в конфиденциальном режиме.
Вести.Ru 03:20
Происшествия
Украинские радикалы напали на депутата партии Зеленского
Украинские радикалы из партии "Национальный корпус" совершили нападение на депутата Рады от президентской партии "Слуга народа" Сергея Литвиненко.
Газета.Ru вчера в 16:19
Армия и оружие
Путин присвоил звание генерала армии командующему войсками ЮВО
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерала армии командующему Южным военным округом (ЮВО) Александру Дворникову, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник.
РИА Новости вчера в 22:57
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM вчера в 06:44
Общество
Испанский реставратор случайно изуродовал картину «Непорочное зачатие»
Один из частных коллекционеров в Валенсии пожелал восстановить картину "Непорочное зачатие" знаменитого испанского живописца Бартоломе Эстебана Мурильо, но обратился за этим не к специалисту, а к реставратору мебели.
Российская газета вчера в 14:35
Технологии
Epic Games Store достиг 61 млн активных пользователей в месяц
Что касается Steam, главного конкурента Epic Games Store, то к концу 2019 года магазин Valve достиг 95 млн активных пользователей в месяц, а в начале 2020-го — 24,5 млн одновременных игроков.
Игромания.ру 02:56
Общество
Борисов рассказал, когда Россия откроет международное авиасообщение
Вице-премьер России Юрий Борисов сообщил, что Россия возобновит международные авиаперевозки, когда будет позволять эпидемиологическая обстановка, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:43
Общество
Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде
Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин.
РБК вчера в 12:34
Общество
Путин предложил распространить режим для самозанятых на всю страну
Президент РФ Владимир Путин назвал успешным эксперимент по налоговому режиму для самозанятых, что позволило с 1 июля дать право вводить его всем регионам страны.
РИА Новости вчера в 12:05
Футбол
Вагнер Лав прокомментировал несостоявшийся переход в ЦСКА
Бразильский нападающий Вагнер Лав прокомментировал свой несостоявшийся переход в московский ЦСКА, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 22:50
Общество
Власти Китая наказали владельца TikTok за уход от ценностей социализма
Администрация киберпространства Китая решила наказать сервис Xigua, владельца соцсети TikTok за «уход от ценностей социализма» и «вульгарный контент».
ToDay News Ufa 01:04
Общество
Производство самолета Ил-103 может быть организовано в Венгрии
"Денис Мантуров обратил внимание на хорошую динамику в реализации проекта производства самолетов Ил-103 на мощностях венгерской компании Magnus Aircraft Corp. В настоящее время почти завершена работа по подготовке лицензионного соглашения, которое, как рассчитывает министр, стороны смогут подписать в ближайшее время", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 13:42
Политика
Захарова оценила заявление Украины о долгах России за флот в Крыму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление замглавы МИД Украины Василия Бондара о том, что Москва задолжала Киеву сотни миллионов долларов за размещение Черноморского флота в Крыму.
RT на русском вчера в 20:35
Общество
Путин заявил о продлении до конца лета повышенных выплат безработным
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил, что повышенные выплаты безработным гражданам продлят до конца лета.
РБК вчера в 10:42
Политика
Лукашенко отправился в Москву на парад с сыновьями
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, чтобы посмотреть парад Победы в Москве и встретиться со своим российским коллегой, информирует 23 июня официальный сайт президента республики.
Фонтанка.Ру вчера в 13:25
Авто
Российские автовладельцы пересаживаются на подержанные машины
Ранее speedme.ru сообщал, что соотношение продаж новых машин к подержаным в России выросло до 1:5. Таким образом, на один новый автомобиль приходится 5 с пробегом.
SpeedMe 02:39
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46