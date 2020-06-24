На 1 июня объем валютных депозитов составил $88,97 млрд. Это произошло после того, как россияне в течение четырех месяцев подряд забирали валюту из банков.

с чего всё началось

Почему валюта возвращается в банки Рост валютных вкладов в мае свидетельствует, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

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