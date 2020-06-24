Финансы
РБКРоссияне начали возвращать валюту в банки
Почему валюта возвращается в банки Рост валютных вкладов в мае свидетельствует, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.
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с чего всё началось
На 1 июня объем валютных депозитов составил $88,97 млрд. Это произошло после того, как россияне в течение четырех месяцев подряд забирали валюту из банков.РБК00:00
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Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Военное дело 22 июня в 16:05
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
Общество
На Красной площади начался военный парад в честь 75-й годовщины Победы
Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался в 10.00 на Красной площади в Москве.
РИА Новости 03:03
Транспорт
Казань и Екатеринбург свяжет платная скоростная трасса
Между Екатеринбургом и Казанью появится платная скоростная трасса.
Наша Газета (г. Екатеринбург) 01:52
Политика
Москалькова сообщила об обсуждении вопроса возвращения Бута и Ярошенко
18 июня адвокат российских заключенных в США Алексей Тарасов рассказал, что вопрос обмена осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана на Ярошенко и Бута рассматривается и может продлиться год.
Известия 02:53
Космос
NASA выдало грант на принципиально новый поиск внеземных цивилизаций
Хайтек+ 22 июня в 11:14
Политика
Захарова ответила на заявление Киева о «многомиллионных долгах»
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала позицию Киева о "многомиллионных долгах" России перед Украиной.
РИА Новости вчера в 14:54
Общество
Украина установила абсолютный антирекорд по суточному числу зараженных коронавирусом
Суточный прирост составил 940 человек, что стало абсолютным антирекордом за все время пандемии.
Украина.ру 02:15
Политика
Российские депутаты устроили драку на заседании и попали на видео
Lenta.ru вчера в 17:06
Футбол
«Барселона» обыграла «Атлетик» благодаря голу Ракитича
Газета.Ru вчера в 18:00
Происшествия
Коллега Соколова рассказал о вечеринке после убийства Ещенко
Знакомый обвиняемого в убийстве студентки Олега Соколова находился в квартире историка спустя время после совершения преступления.
Народные новости 02:35
Здоровье
В Госдуме назвали революционным решение Путина по помощи детям на НДФЛ
Москва, 23 июня 2020, 18:33 — REGNUM В Госдуме назвали революционным решение президента РФ Владимира Путина поднять ставку НДФЛ с 13% до 15% на доходы свыше 5 млн рублей в год и направить этот доход на финансирование лечения детей с редкими заболеваниями, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.
REGNUM вчера в 11:33
Шоу-бизнес
Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Гарик Харламов заявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:34
Футбол
Хацкевич: «Работаем над усилением состава „Ротора“ для Премьер-лиги»
Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич рассказал, как команда готовится к выступлению в РПЛ в следующем сезоне.
Sport24.ru 02:29
Общество
Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми до 16 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
Известия вчера в 12:34
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Политика
Иностранные лидеры прибывают в Москву на парад Победы
Как заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле с понимание относятся к тому, что некоторые приглашенные лидеры государств не смогут прибыть на парад из-за вызванных коронавирусом ограничений.
ТАСС вчера в 15:15
Биатлон
Федерация биатлона Москвы выдвинула Зайцеву кандидатом в правление СБР
РИА Новости вчера в 15:52
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 22 июня в 11:17
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия вчера в 15:57
Технологии
В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram
В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Коммерсантъ вчера в 16:37
Политика
В США назвали три условия для продления договора СНВ-3
Вашингтон не исключает возможности продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3), но при трех условиях, пишет 23 июня The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации США.
Известия 00:37
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM вчера в 06:44
Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия вчера в 10:05
Происшествия
Прокуратура проверит сообщения о травмах собак на рейсах «Аэрофлота»
РИА Новости вчера в 12:33
Технологии
Эксперт разъяснил, зачем удалять сookies-файлы на устройствах
В cookies могут содержаться платежные данные, пароли и логины, поэтому не стоит сохранять данные, например, своей банковской карты, даже если браузер предлагает их запомнить.
Evo-rus.com 01:10
Происшествия
У 25 сотрудников Кулундинской ЦРБ на Алтае выявили коронавирус
По данным регионального управления Роспотребнадзора, во время хирургической помощи больному, у которого позднее выявили коронавирус, был инфицирован хирург.
ТАСС 00:58
Шоу-бизнес
6-летняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина устроила показ мод дома
Лиза Галкина устроила модный показ Отметим, что в минувший четверг в семье Галкина и Пугачевой был праздник – юмористу исполнилось 44 года.
Вокруг ТВ 22 июня в 08:19
Общество
В Тверской области открываются фитнес-клубы, стоматологии и рестораны
В Тверской области открываются фитнес-клубы, стоматологические клиники и объекты общепита – Губернатор Игорь Руденя подписал постановление об отмене ряда ограничений.
ГТРК Тверь вчера в 15:30